6 лучших электрических зубных щеток — от крутых до почти бесплатных

Олег

Фото: AliExpress

С каждым годом девайсы для гигиены и ухода за собой развиваются, становятся полезнее и доступнее. В их числе зубные щетки: сегодня это не просто палочка со щетиной, а настоящий гаджет с умными функциями. Но если вам не нужны мобильное прилжение и анализ здоровья полости рта, есть и модели попроще, которые очищают зубы на порядок лучше простых щеток. 

Содержание 

Типы электрических зубных щеток

Обычно их разделяют по принципу работы — механические, звуковые и ультразвуковые. Первые имеют подвижную головку и «оттирают» зубы. Вторые оснащены вибромотором, который придает щетине колебания, а третьи очищают зубы ультразвуком. 

Оптимальным выбором обычно считаются звуковые щетки. Они не травмируют десны, как механические, и не вредят пломбам и коронкам, как ультразвуковые. А еще у них самый лояльный ценник. 

6 лучших звуковых щеток

Ниже мы собрали 6 отличных звуковых электрических зубных щеток на любой вкус и бюджет. Здесь только брендовые устройства — ноунеймы не включаем. 

Xiaomi Mijia T100 + насадки



Это база и классика. Щетка стоит меньше 1000 рублей, имеет две скорости вибрации до 16500 в минуту максимум и держит заряд 2-3 недели при ежедневном использовании. Комплектная насадка может показаться кому-то слишком мягкой, но тут же на AliExpress можно заказать расходники других производителей и они будут пожестче. В целом насадки стоят очень недорого, что критически важно для такого девайса. T100  прослужит вам минимум пару лет, а единственный ее недостаток — microUSB. 

Xiaomi Mijia T300 + насадки



Улучшенная версия 100-й модели: вибромотор дает до 31000 колебаний в минуту, аккумулятор обеспечивает автономность до месяца, появился порт зарядки Type-C. А еще для T300 доступны массажные насадки с двухуровневой щетиной. Стоят тоже довольно адекватных денег, как и сама щетка. При желании можно урвать ее с запасными расходниками и кейсом. 

Tuvio TBS-501 + насадки



Щетка от суббренда «Яндекса» предлагает 5 режимов чистки, а электромотор обеспечит от 31 до 45 тысяч колебаний в минуту. Правда, заряжать его придется проприетарным «штырьком» а-ля Nokia, но зато редко — вендор обещает 45 дней автономности, что очень неплохо для такого гаджета. В комплекте есть настенный держатель-стерилизатор, а в насадках реализован нехитрый индикатор замены — выцветающие щетинки. 

SOOCAS X3S + насадки



Еще одна щетка от суббренда Xiaomi, который позиционируется как более премиальный. Модель предлагает два типа насадок с супертонкими щетинками в комплекте — массажную и очищающую, с эффектом полировки. Также здесь четыре режима работы и быстрая зарядка, а «левитирующий» мотор обеспечит до 39 тысяч вибраций в минуту. Автономность на уровне месяца, зарядка от Type-С. 

Oclean X Pro Digital Set + насадки



Премиальный китайский бренд предлагает щетку с тремя типами насадок, стильным кейсом в комплекте и встроенным дисплеем. Экран будет отображать статус текущей зоны очистки, а также текущую сервисную информацию. В числе других фишек: создание индивидуального плата по уходу за полостью рта, режим массажа, быстрая зарядка и комплектное крепление на стену. 

Philips Sonicare DiamondClean 9000 + насадки



Самый дорогой лот подборки. Щетка предлагает четыре режима работы, у каждого из которых есть три уровня интенсивности. В меню есть «режим привыкания», если это ваша первая электрощетка. Насадки имеют прорезиненное гибкое покрытие у основания щетины, что позволяет подстраиваться под уникальный рельеф зубов и эффективно удалять налёт в труднодоступных местах. Подключение к приложению Sonicare поможет отслеживать статистику чистки и получать рекомендации в реальном времени. 


