6 лучших электронных книг e-ink, которые можно купить в России

Читалки на электронных чернилах — любопытная ниша: кто-то недоумевает, зачем они существуют при наличии смартфонов и планшетов, а другие жить без них не могут. Если вы только думаете, стоит ли покупать себе ридер, то загляните в этот текст. Также мы рассказывали, как различать модели и поколения Kindle, а также брать ли цветную или монохромную версию.
Содержание:
- Базовый Kindle
- Kindle Paperwhite / Colorsoft
- Onyx Boox Kant 3
- Pocketbook 629
- Kindle Scribe
- Remarkable Paper Pro
1. Базовый Kindle
Многие сравнивают читалки Amazon с айфоном: в них относительно мало настроек и дополнительных функций, при этом все имеющиеся опции отлично выверены и отрегулированы для подавляющего большинства пользователей.
Самый доступный вариант от американского бренда — базовый Kindle 11. Который в свою очередь существует в двух версиях — 2022 и 2024. По характеристикам они не отличаются, вся разница только в цветах корпуса. В модели есть порт USB-C, стандартная подсветка для повышения контрастности и чтения ночью, но отсутствует влагозащита. Дисплей 6 дюймов и разрешение 300 ppi — базовый минимум в 2026 году.
📖 Купить Kindle 11 2025
2. Kindle Paperwhite / Colorsoft
Фото: Amazon
Paperwhite — это продвинутая версия обычной читалки. В ней увеличилась диагональ, а подсветка получила возможность регулировки теплоты для большего комфорта при вечернем чтении. Также появилась влагозащита, которая позволяет брать с собой ридер в ванную или бассейн.
Paperwhite сейчас можно купить в версиях 11 либо 12 поколения. Разница в диагонали — 6,8 дюйма и 7 дюймов соответственно и цветах корпуса, а также слегка изменился дизайн. Для регулярного чтения подойдет и тот, и другой — всё зависит от того, хотите ли вы сэкономить или брать всегда самое свежее.
Что касается Colorsoft, то это фактически Paperwhite 12, который получил цветную матрицу. Отличия цветных и Ч/Б e-ink дисплеев описаны тут; если вы точно знаете, что нуждаетесь именно в цветной модели — велком.
📖 Купить Kindle Paperwhite 12 / Kindle Colorsoft
3. Onyx Boox Kant 3
Фото: Onyx
Это один из основных конкурентов Kindle. Его главная фишка — ОС Android, которая позволяет устанавливать сторонние приложения и более гибко и тонко настроивать систему под свои нужды. Модель Kant 3 подойдет для тех, кому более привычен и удобен форм-фактор смартфона — ридер имеет вытянутую форму и диагональ всё те же базовые 6 дюймов. В комплекте есть практичный чехол.
📖 Купить Onyx Boox Kant 3
4. Pocketbook 629
Фото: PocketBook
Бренд ридеров со штаб-квартирой в Швейцарии был создан выходцами из стран СНГ. Устройство имеет закрытую ОС и нацелено в основном на подписочные сервисы с книгами, однако закидывать книги файлами тоже можно. Из плюсов — стильный дизайн, из минусов — разрешение 212 ppi вместо идеальных 300. Но всё же есть защита от влаги и экран заподлицо с корпусом (без бортика).
📖 Купить Pocketbook 629
5. Kindle Scribe
Фото: Amazon
Переходим к большим версиям — этот ридер имеет разрешение 10,2 дюйма, а значит отлично подойдет для работы с документами и прочтения больших объемов технической документации. Для классической литературы тоже годится, если любите большие страницы. Девайс имеет набор полезных фишек для аннотирования PDF, DOC и даже EPUB, а также качественную подсветку с регулировкой теплоты. Супертонкий корпус имеет выступ с одной стороны, за который удобно держать ридер. В комплекте есть умный стилус для заметок.
📖 Купить Kindle Scribe 1 поколения / 2 поколения
6. Remarkable Paper Pro
Фото: Remarkable
Профессиональный инструмент для работы с чертежами, документами, а также чтения комиксов и манги благодаря цветной матрице 11,8 дюйма. На задней крышке есть резиновые демпферы, которые во время использования амортизируют лежащий на столе корпус. Мастодонт в своем классе, флагманское решение для тех, кто любит всё самое навороченное. В числе минусов: в интерфейсе нет русского языка, а стилус нужно покупать отдельно.
📖 Купить Remarkable Paper Pro
А вы пользуетесь ридерами? Если да, то какая модель вам нравится? Поделитесь в комментариях.
