6 лучших и дешевых альтернатив Apple AirTag в 2026 году



Фото: UGREEN



Умные метки от Apple крайне полезны, но есть один недостаток — цена. Не каждый готов отдать 4-5 тысяч рублей за три тега или 2500 рублей за один. К счастью, китайские инженеры давным-давно всё подсмотрели и скопировали, так что в 2026 году можно найти множество альтернатив AirTag минимум вдвое дешевле. Вот шесть самых оптимальных моделей из Китая.

Бренд не нуждается в представлении или рекламе, он прекрасно зарекомендовал себя на рынке качественных и недорогих аксессуаров для техники Apple. Новая версия тега доступна в четырех цветах корпуса, а также в виде наборов по 2, 3 или 4 штуки. Она работает от сменной батарейки 2032 около двух лет, полную совместимость с «Локатором» и стильный внешний вид. Бонусом будет встроенная в корпус петля для подвеса — чтобы зацепить метку на ключи, не потребуется никаких чехлов.Очень доступная по цене умная метка продается в пяти цветах и также имеет встроенное кольцо для закрепления на объекте. Подвесить ее можно не только на ключи, но и на чемодан, рюкзак или даже собачий ошейник. Аксессуар предлагает уведомления о пропаже, быстрое подключение, потоковую передачу данных в «Локатор», а работает от батарейки — заявлено, что в течение года. Толщина тега — чуть больше 8 мм, корпус защищен от влаги. Комплектов со скидкой не предусмотрено, придется брать по одному, но даже так они обойдутся крайне дешево.Эти метки отличаются низкой ценой и совместимостью с Android-устройствами, в частности с приложением Google Hub / Find My Device. Аксессуар минималистичный, выпускается в черном и белом цветах, доступен к покупке по одному или парой. Практичный матовый корпус должен собирать минимум царапин. Внутри есть динамик, а батарейки должно хватить на полгода. Несмотря на малоизвестный бренд, метка собрала более 20 тывяч отзывов.Бренд специализируется на наушниках и пауэрбанках, но теперь решил сделать и умную метку. Ее главная фишка — привлекательная цена за набор из 4 штук. Устройство по форме корпуса напоминает AirTag — то есть его скорее будет удобно куда-то закинуть, а не подвешивать. Впрочем, в комплекте есть силиконовые чехлы с петлей. Заявлена полная совместимость с «Локатором» и супергромкий динамик до 110 дБ. От одной батарейки метка должна прожить не меньше года.Аксессуар отличается формой корпуса — даже у Apple пока такого нет. Метка очень тонкая и фактически повторяет габариты форм-фактор банковской карты, по толщине — как две кредитки. В отличие от стандартных тегов, такую карточку удобно разместить в кошельке, бумажнике или внутри обложки паспорта: она совсем не занимает места, не выпирает, при этом сохраняет полную функциональность. Аккумулятор внутри несъемный, перезаряжаемый, в комплекте идет магнитный зарядный шнурок.Это необычный трекер для владельцев автомобиля или мотоцикла. Он позволяет отслеживать авто в режиме реального времени — например, если его угнали, или вы просто дали свою машину в пользование члену семьи. Внутри есть перезаряжаемый аккумулятор на 400 мАч и порт USB-C, а также слот для SIM-карты и microSD. На корпусе также есть кнопка SOS на случай непредвиденных трудностей, метка поддерживает русский язык и работает через собственное мобильное приложение. Вещь не для каждого, но кому нужно — точно оценит.А вы пользуетесь смарт-метками? Поделитесь в комментариях.