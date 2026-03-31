6 лучших недорогих 3D-принтеров для дома и офиса. Идеально для развлечения и микробизнеса!

Прошло время, когда 3D-принтер был супердорогим специализированным оборудованием и привилегией больших корпораций. Сегодня устройства для создания изделий из пластика становятся всё более доступными, как по цене, так и по ассортименту.

В этом тексте мы собрали шесть моделей 3D-принтеров, которые лучше всех продаются на AliExpress. В бюджетном сегменте царствуют всего несколько производителей, но при этом они предлагают неплохой ассортимент. У них тысячи отзывов и десятки тысяч заказов, так что варианты действительно стоящие.Самый доступный из всей подборки. Собрал более 13 тысяч продаж и 2,6 тысячи отзывов. Скорость печати заявлена на уровне 600 мм/сек, поддерживаемые диаметры сопла — 0.4 / 0.6 / 0.8 и 0.25 мм, при толщине слоя 0,1-0,4 мм; умеет работать с филаментами PLA/*PETG/*TPU PLA-CF/PETG-CF. Прибор поддерживается всеми десктопными ОС, подключается к Wi-Fi, настраивается и управляется дистанционно. Рабочая площадь — 220х220х220 мм. Корпус здесь открытого типа, это нужно учитывать, так как повышается уровень шума.Похожая модель от конкурирующего бренда с идентичной ценой, почти 10 тысячами заказов и двумя тысячами отзывов. Тоже имеет открытую конструкцию и сенсорный дисплей для управления и отслеживания состояния и прогресса. Существует еще версия Max с увеличенным размером рамы для более крупных деталей. Что касается характеристик, то рабочая поверхность здесь повыше —225x225x280 мм, при этом работает он с PLA/ABS/TPU/PETG/Wood и Marble и тип заправленного филамента определяет автоматически. В интерфейсе есть русский язык, что выгодно отличает эту модель.Вариант чуть подороже предыдущих со скоростью печати до 500 мм/с. По умолчанию диаметр сопла 0,4 мм, но его можно сменить на 0.3/0.2/0.5/0.6/0.8 либо 1.0 мм, а толщина слоя регулируется от 0,1 до 0,4 мм. Поддерживаемые филаменты — PLA/PETG/TPU 95A/PLA-CF. Конструкция открытая, но дополнительно усилена. Интерфейс русифицирован. Все эти модели хорошо подходят для печати мелких бытовых деталей и аксессуаров, запчастей для корпуса техники, мебели, различных органайзеров, и, разумеется, всевозможных игрушек.Первый по цене принтер закрытого типа — такая модель будет меньше шуметь, да и в плане пыли и мусора не будет беспокойства. Рабочее пространство тут побольше — 256х256х256 мм, позволяет «выпекать» более масштабные детали, да и выбор филамента существенно богаче: помимо привычных PLA/PETG/ABS/ASA/TPU/PET/PC/PA здесь поддерживается карбон и стекловолокно. Заявленная скорость печати — 500 мм/сек, толщина слоя 0.1-0.4 мм. Подключение по Wi-Fi и по USB на выбор. Есть русский язык. Собрал 2,7 тысячи покупок и более 500 отзывов.Стоит дороже всех предыдущих моделей и предлагает закрытый корпус, скорость печати до 600 мм/сек, поддержку филаментов PLA/TPU/PETG/ABS/ASA/PA/PC. Поддерживается цветная печать от 4 до 8 цветов одновременно. Рабочее пространство — 250х250х250 мм, а температура — до 120 градусов. Производитель заявляет сниженную шумность принтера, а также систему активной сушки, в том числе при использовании нескольких филаментов одновременно. Благодаря поддержке TPU можно «выпекать» мягкие изделия. Прибор купили 2,7 тысяч раз, а оценили почти 500 раз.Это суперкомпактная модель с закрытым стильным корпусом и размером рабочего пространства всего 156.36х77.76х165 мм. Несмотря на это, девайс оснащен русифицированным сенсорным дисплеем, поддерживает подключение по USB и Wi-Fi, а максимальная скорость печати заявлена на уровне 150 мм/сек с толщиной слоя 0,01-0,2 мм. Модель позволяет печатать изделия с высокой детализацией. Куплена более 4 тысяч раз и собрала почти 600 отзывов.