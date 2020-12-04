Компания Google анонсировала новшества, которые станут доступны обладателям смартфонов на базе Android. Что примечательно — обновлять Android для этого не придётся, поскольку всё это будет реализовано на уровне приложений.
Emoji Kitchen
В клавиатуре Gboard появится «кухня эмодзи» (в оригинале Emoji Kitchen), с помощью которой можно будет составлять новые эмодзи на основе элементов от существующих смайликов. По словам Google, возможно более 14 тысяч различных уникальных комбинаций. В бета-версии Gboard это нововведение уже доступно, оно поддерживается на Android версии 6.0 и выше.
Автоозвучка книг
В Play Маркете появятся аудиокниги, озвученные с помощью голоса, который сгенерирован искусственным интеллектом и почти не отличается от голосов настоящих людей. На старте доступна озвучка только на английском языке, оценить её смогут пользователи из США и Великобритании или жители других стран с американскими и британскими аккаунтами. В начале 2021 года все издатели книг получат доступ к этой возможности и смогут превратить электронные версии книг в аудиокниги с помощью ИИ.
Голосовое управление смартфоном
Приложение Voice Access позволит полностью управлять смартфоном с помощью голоса без использования сенсорного ввода. Таким образом можно открывать галерею, запускать карты, поиск и делать множество других вещей. Это нововведение предназначено в основном для людей с физическими проблемами. Оно станет доступно в Voice Access на Android начиная с версии 6.0, уже реализовано в бета-версии и работает во всех странах.
Go Tab в картах
В приложении «Google Карты» появится вкладка Go Tab для быстрого построения навигации к избранным местам (например, дому и работе). Адрес писать не требуется, нужно лишь открыть вкладку, выбрать нужное место — и приложение покажет маршрут, возможные способы поездки, загруженность дорог и т. п. Это нововведение будет доступно не только на Android, но и на iOS.
Android Auto повсюду
Автомобильная система Android Auto начнёт работать в большем числе стран на нескольких континентах. Смартфоны с Android 10 можно использовать на автомобилях Android Auto без дополнительной настройки, а на устройства с Android 9 и более ранними версиями Android необходимо установить специальное приложение.
Обмен приложениями
С помощью Nearby Share можно будет делиться приложениями из Play Маркета с другими людьми, причём для этого не потребуется подключение к интернету по Wi-Fi или сотовой сети. Правда, пока непонятно, потребуется ли интернет для скачивания этих приложений или установочные файлы будут передаваться через локальное соединение.
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