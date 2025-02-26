6 нововведений, которые все ждут в Apple Watch Ultra 3

Олег

Apple Watch Ultra


Компания Apple обновила свои флагманские часы в 2023 году, но сделала это без уважения к фанатам: устройство всего лишь получило новый чип и черный цвет корпуса, при этом ни дизайн, ни функциональность модели никак не изменилась. Фактически уже три года Apple продает всё те же оригинальные Watch Ultra. Хочется заметных нововведений — особенно с учетом прайса часов.

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Согласно инсайдам, вот чего стоит ждать от Apple Watch Ultra 3:

  • Отслеживание гипертонии. Функция не станет медицински точной в измерении систолического и диастолического артериального давления, а просто будет оповещать пользователя о резком его повышении. Похоже, Apple работает над этой фичей уже несколько лет.
  • Новый дисплей. Сейчас более дешевые Series 10 обходят Ultra 2 по характеристикам дисплея, и в третьей модели они должны как минимум уравняться. Ждем в Ultra 3 матрицу не ниже Retina LTPO3 OLED.
  • Новый чип. Возможно, это будет S10, как в десятой модели базовых часов — чип не быстрее S9, но компактнее и энергоэффективнее. А может быть для Ultra 3 появится свой уникальный процессор; это было бы логично.
Фото: Apple
Фото: Apple
  • Спутниковая связь. До сих пор фича была только на iPhone, а теперь должна прийти и на «яблочные» часы. В России нам едва ли это интересно — совместимых провайдеров спутниковой связи над территорией нашей страны пока нет и не предвидится.
  • 5G. Марк Гурман утверждает, что Apple заменит чипы Qualcomm на MediaTek в Apple Watch. Он добавит поддержку 5G RedCap — специальной технологии для носимых устройств, которым не нужны сверхскорости интернета. В России это тоже, скорее всего, будет недоступно.
  • Быстрая зарядка. Ожидается, что AW Ultra 3 смогут заряжаться еще быстрее, чем раньше, благодаря обновленной задней крышке: до сих пор она изготавливалась из стекла и керамики, а теперь будет металлической, с увеличенной зарядной катушкой.

Apple Watch Ultra 3 могут выйти в конце 2025 года, после релиза значительно переработанной и подорожавшей линейки iPhone 17. Возможно, часы тоже подрастут в цене — сейчас это модно. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

Ckor_30
+715
Ckor_30
Забыли написать и дней 5 чтоб держала АКБ🤗💪🏽👍
2 часа назад в 13:59
#
tellurian
+2161
tellurian Ckor_30
Ультра 4 дня держит.
3 минуты назад
#
+100
Smerch777S
Меня на самом деле устраивают оригинальные ультра)) очень доволен ими, но есть вот прям одна вещь, которую я бы очень хотел видеть (верней она есть, но не в России )😭 Это поддержка оператора на часах….. Блин, как же это было бы удобно (((((( максимально обидно ещё из-за того, что физически то она есть, но.. не про нашу честь 😔
9 минут назад
#
+1
V.Shuvalov
Видимо автор не является фанатом аппл, и, тем более часов ультра. Гурман попукивает с завидной частотой и ни за какие прогнозы ничем не отвечает.Теперь про обиженных фанатов:Отслеживание гипертонии — врядли эта фича для фанатов ультры, целевая аудитория у них совсем другая...Дисплей и чип не нужно обновлять каждый год — все работает, и прекрасно себя зарекомендовало в разных условиях.Спутниковая связь, ненужная хрень, не знаю такого места где бы у меня небыло связи, даже в горах.5G — из той же оперы, — часы это не айфон и быстрая и еще быстрее загрузка чего то бы нибыло (даже не знаю чего) не нужно.Ну а зарядка за 1 час до 80% — и этого кому то мало? Я пользуюсь часами круглосуточно и ставлю га зарядку только утром после зала, как раз время на туалет, душ и завтрак, — через полчаса — заряжены полностью. нахрена мне нужно еще быстрее если и так быстро?
Именно не частое и не кардинальное изменение устройства и есть настоящее уважение к фанатам.И вообще рассуждать и огорчаться фанатам яблочных часов ультра в россии — это как рассуждать о жизни не марсе, все равно они в россии не работают.
8 минут назад
#

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