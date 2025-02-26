6 нововведений, которые все ждут в Apple Watch Ultra 3

Компания Apple обновила свои флагманские часы в 2023 году, но сделала это без уважения к фанатам: устройство всего лишь получило новый чип и черный цвет корпуса, при этом ни дизайн, ни функциональность модели никак не изменилась. Фактически уже три года Apple продает всё те же оригинальные Watch Ultra. Хочется заметных нововведений — особенно с учетом прайса часов.
- Отслеживание гипертонии. Функция не станет медицински точной в измерении систолического и диастолического артериального давления, а просто будет оповещать пользователя о резком его повышении. Похоже, Apple работает над этой фичей уже несколько лет.
- Новый дисплей. Сейчас более дешевые Series 10 обходят Ultra 2 по характеристикам дисплея, и в третьей модели они должны как минимум уравняться. Ждем в Ultra 3 матрицу не ниже Retina LTPO3 OLED.
- Новый чип. Возможно, это будет S10, как в десятой модели базовых часов — чип не быстрее S9, но компактнее и энергоэффективнее. А может быть для Ultra 3 появится свой уникальный процессор; это было бы логично.
Фото: Apple
- Спутниковая связь. До сих пор фича была только на iPhone, а теперь должна прийти и на «яблочные» часы. В России нам едва ли это интересно — совместимых провайдеров спутниковой связи над территорией нашей страны пока нет и не предвидится.
- 5G. Марк Гурман утверждает, что Apple заменит чипы Qualcomm на MediaTek в Apple Watch. Он добавит поддержку 5G RedCap — специальной технологии для носимых устройств, которым не нужны сверхскорости интернета. В России это тоже, скорее всего, будет недоступно.
- Быстрая зарядка. Ожидается, что AW Ultra 3 смогут заряжаться еще быстрее, чем раньше, благодаря обновленной задней крышке: до сих пор она изготавливалась из стекла и керамики, а теперь будет металлической, с увеличенной зарядной катушкой.
Apple Watch Ultra 3 могут выйти в конце 2025 года, после релиза значительно переработанной и подорожавшей линейки iPhone 17. Возможно, часы тоже подрастут в цене — сейчас это модно.
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