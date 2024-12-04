6 причин выбрать компьютер с Windows вместо Mac





Сайт XDA-Developers Сайт XDA-Developers рассказал о шести преимуществах Windows перед другими операционными системами, включая Linux и macOS. Эта платформа не идеальна, но и другие не лишены недостатков, а популярность Windows во многом обусловлена перечисленными ниже факторами. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Люди знакомятся с Windows с детства, обычно эта ОС повсюду — дома, на учёбе, на работе, у друзей и родных. Когда кто-то покупает новый ноутбук или компьютер, с большой вероятностью, там уже установлена Windows. Порог входа на эту платформу крайне низкий, поскольку можно приобрести компьютер очень дешёво, а установка Windows будет стоить копейки или вообще обойдётся бесплатно. Для некоторых Windows является синонимом операционной системы для компьютера, других они просто не знают.Windows совместима с планшетами, гибридами планшета и ноутбука, ноутбуками, мини-компьютерами, стационарными ПК и даже какими-нибудь экстравагантными гаджетами, вроде портативных игровых консолей. Выбор этих устройств очень широкий, производителей очень много, и можно самому собрать компьютер под свой кошелёк из комплектующих, которые свободно продаются.Windows работает почти с любым оборудованием, которое продаётся в компьютерных магазинах, поэтому ПК можно в любой момент проапгрейдить, если какой-то компонент устареет или перестанет устраивать из-за слабых характеристик. Выбор комплектующих, аксессуаров и периферии огромный, компьютер видит их без проблем, во многих случаях даже не нужно вручную ставить драйвер, поскольку Windows находит его самостоятельно.Windows обыгрывает прочие операционные системы в многозадачности. Здесь можно располагать окна как угодно — либо хаотично, либо по шаблонным выкладкам. Также есть возможность создать несколько рабочих столов (например, один для работы, второй для развлечений), а переключение между ними происходит по нажатию на пару кнопок.Выбор программ на Windows гораздо богаче, чем на других платформах, для этой ОС выпущен софт для любых задач. Крупные разработчики, вроде Adobe, постоянно обновляют и развивают его. Из-за того, что Windows мегапопулярна, некоторые разработчики выпускают программы только для неё, игнорируя другие платформы.Конечно же, в плане игр Windows абсолютно вне конкуренции. Даже если собрать всех конкурентов, включая Linux, macOS, Android, iOS и консоли — для них игр выпущено гораздо меньше, чем для Windows. Пираты не дремлют и зачастую взламывают новинки уже в первые часы после их выпуска, так что иногда даже нет необходимости покупать игры (особенно актуально для России, когда такая возможность в некоторых случаях просто отсутствует).