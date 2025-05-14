7 приложений для iPhone, которые сделают Dynamic Island более полезным и симпатичным





Впервые Apple представила Dynamic Island в 2022 году — он появился в iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max, а базовые iPhone 14 и 14 Plus остались с «монобровью». Тогда этот элемент был подан фанатам как совершенно новый опыт взаимодействия с айфоном, который очень быстро подхватят сторонние разработчики и сделают всем amazing.

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