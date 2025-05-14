7 приложений для iPhone, которые сделают Dynamic Island более полезным и симпатичным

Впервые Apple представила Dynamic Island в 2022 году — он появился в iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max, а базовые iPhone 14 и 14 Plus остались с «монобровью». Тогда этот элемент был подан фанатам как совершенно новый опыт взаимодействия с айфоном, который очень быстро подхватят сторонние разработчики и сделают всем amazing.
Содержание:
Pixel Pals
Утилитарной пользы в этой утилите примерно ноль, но настроение они точно вам поднимут. Электронные персонажи будут жить прямо на «островке», причем это не гипербола — зверюшки движутся и занимаются своими важными делами. Они оформлены в пиксельном ретро-стиле, и каждого персонажа можно кастомизировать под свои желания и вкус, вплоть до выбора персонального имени.
Приложение скачивается из App Store бесплатно, и в таком режиме вам доступны кошка и собака. С подпиской разблокируется много других персонажей, от тираннозавра до камня-питомца.
TV Remote
По названию понятно, что приложение позволяет управлять телевизором с поддержкой Smart TV. Помимо управления из самого приложения, можно также вывести несколько основных кнопок в интерактивный виджет на рабочем столе, в «Эфир активности» и Dynamic Island. Поддерживаются следующие телевизоры и ОС: LG/webOS, Samsung/Tizen, Sony, Roku, Google Chromecast, NVIDIA SHIELD, Sky Q, TCL, Hitachi, Sharp, Hisense, Philips, Toshiba, JVC, Panasonic.
Приложение скачивается из App Store бесплатно, и имеет несколько вариантов встроенных покупок, в том числе для работы в «островке».
Carrot Weather
У Apple есть собственное очень достойное приложение погоды, но в Dynamic Island оно работать не умеет. К счастью, сторонние разработчики подсуетились: «морковная погода» будет отображать данные о погоде в реальном времени прямо в «островке». Утилита определяет геолокацию и выводит на экран предстоящие изменения в погоде — осадках, ветре, облачности и так далее. Само приложение тоже ничуть не хуже стандартного от Apple, так что вы вполне можете захотеть заменить его им.
Приложение скачивается из App Store бесплатно, а после пробного периода попросит подписку для работы в «островке». Как обычная погодная утилита она не требует платы. К сожалению, приложение не скачивается с российского Аккаунта Apple — как решить это затруднение, мы рассказывали в этом подробном гайде.
Sports Alert
Утилита следит за результатами разных спортивных соревнований и выводит их прямо в Dynamic Island. В ней можно найти практически любую лигу — баскетбол, футбол, теннис и так далее. После матча можно посмотреть нарезку видео с лучшие моментами внутри приложения. Следить можно и за отдельной командой или даже игроком.
Приложение скачивается из App Store бесплатно и имеет несколько вариантов подписки по необходимости. Самая дешевая — 75 рублей в месяц.
Hit the Island
Приложение скорее похоже на игру, чем на фоновый агрегатор. Это что-то вроде аркады: вы можете ударять по мячу, который расположен на «островке», и получать за это очки. Поведения мяча непредсказуемо: он может раздвоиться, ускоряться и так далее. Всего предусмотрено 4 вида игры.
Игра скачивается из App Store бесплатно, а за дополнительную плату можно разблокировать дополнительные плюшки и уровни, а также убрать рекламу за 249 рублей.
Flighty
Эта утилита поможет вам следить за вашим авиарейсом в реальном времени. Если в любой момент до посадки сменится гейт, отложится вылет или рейс объединят с другим — вы узнаете об этом внутри приложения или прямо из «островка». Flighty собирает данные на всех этапах поездки и даже может оповестить об открытии выхода на посадку.
Приложение скачивается из App Store бесплатно и предлагает базовую функциональность, а для дополнительных функций и работы в «островке» предлагается подписка. Если вы нечасто летаете, то можно брать ее время от времени.
Shelf
Приложение-полка для самого важного. Оно умеет отображать любую информацию, которую вы хотите иметь перед глазами — фотографию, текст, событие, быструю ссылку, что угодно. Полку можно кастомизировать по оформлению и шрифту. Информация также будет выводиться в Dynamic Island и «Эфир активности».
Приложение скачивается из App Store бесплатно и предлагает три полки в таком режиме. Для дополнительных плюшек потребуется подписка, но без них вполне можно обойтись.
А вы пользуетесь какими-то приложениями для Dynamic Island, которые делают этот элемент полезнее и интереснее? Поделитесь в комментариях и мы добавим утилиты в подборку.
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