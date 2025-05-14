7 приложений для iPhone, которые сделают Dynamic Island более полезным и симпатичным

Олег

iPhone

Впервые Apple представила Dynamic Island в 2022 году — он появился в iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max, а базовые iPhone 14 и 14 Plus остались с «монобровью». Тогда этот элемент был подан фанатам как совершенно новый опыт взаимодействия с айфоном, который очень быстро подхватят сторонние разработчики и сделают всем amazing.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Спустя почти три года оказалось, что применение «островка» едва вышло за пределы штатных приложений и сценариев, придуманных изначально самой Apple. Другими словами, потенциал этого элемента интерфейса все еще не раскрыт до конца. Однако его можно сделать еще чуть более полезным и приятным глазу с помощью семи небольших приложений.

Содержание: 


Pixel Pals

Pixel Pals

Утилитарной пользы в этой утилите примерно ноль, но настроение они точно вам поднимут. Электронные персонажи будут жить прямо на «островке», причем это не гипербола — зверюшки движутся и занимаются своими важными делами. Они оформлены в пиксельном ретро-стиле, и каждого персонажа можно кастомизировать под свои желания и вкус, вплоть до выбора персонального имени.

Приложение скачивается из App Store бесплатно, и в таком режиме вам доступны кошка и собака. С подпиской разблокируется много других персонажей, от тираннозавра до камня-питомца.

TV Remote 

TV Remote

По названию понятно, что приложение позволяет управлять телевизором с поддержкой Smart TV. Помимо управления из самого приложения, можно также вывести несколько основных кнопок в интерактивный виджет на рабочем столе, в «Эфир активности» и Dynamic Island. Поддерживаются следующие телевизоры и ОС: LG/webOS, Samsung/Tizen, Sony, Roku, Google Chromecast, NVIDIA SHIELD, Sky Q, TCL, Hitachi, Sharp, Hisense, Philips, Toshiba, JVC, Panasonic. 

Приложение скачивается из App Store бесплатно, и имеет несколько вариантов встроенных покупок, в том числе для работы в «островке». 

Carrot Weather

Carrot Weather

У Apple есть собственное очень достойное приложение погоды, но в Dynamic Island оно работать не умеет. К счастью, сторонние разработчики подсуетились: «морковная погода» будет отображать данные о погоде в реальном времени прямо в «островке». Утилита определяет геолокацию и выводит на экран предстоящие изменения в погоде — осадках, ветре, облачности и так далее. Само приложение тоже ничуть не хуже стандартного от Apple, так что вы вполне можете захотеть заменить его им.

Приложение скачивается из App Store бесплатно, а после пробного периода попросит подписку для работы в «островке». Как обычная погодная утилита она не требует платы. К сожалению, приложение не скачивается с российского Аккаунта Apple — как решить это затруднение, мы рассказывали в этом подробном гайде.

Sports Alert

Sports Alert

Утилита следит за результатами разных спортивных соревнований и выводит их прямо в Dynamic Island. В ней можно найти практически любую лигу — баскетбол, футбол, теннис и так далее. После матча можно посмотреть нарезку видео с лучшие моментами внутри приложения. Следить можно и за отдельной командой или даже игроком.

Приложение скачивается из App Store бесплатно и имеет несколько вариантов подписки по необходимости. Самая дешевая — 75 рублей в месяц.

Hit the Island

Hit the Island

Приложение скорее похоже на игру, чем на фоновый агрегатор. Это что-то вроде аркады: вы можете ударять по мячу, который расположен на «островке», и получать за это очки. Поведения мяча непредсказуемо: он может раздвоиться, ускоряться и так далее. Всего предусмотрено 4 вида игры.

Игра скачивается из App Store бесплатно, а за дополнительную плату можно разблокировать дополнительные плюшки и уровни, а также убрать рекламу за 249 рублей.

Flighty

Flighty

Эта утилита поможет вам следить за вашим авиарейсом в реальном времени. Если в любой момент до посадки сменится гейт, отложится вылет или рейс объединят с другим — вы узнаете об этом внутри приложения или прямо из «островка». Flighty собирает данные на всех этапах поездки и даже может оповестить об открытии выхода на посадку.

Приложение скачивается из App Store бесплатно и предлагает базовую функциональность, а для дополнительных функций и работы в «островке» предлагается подписка. Если вы нечасто летаете, то можно брать ее время от времени.

Shelf

Shelf

Приложение-полка для самого важного. Оно умеет отображать любую информацию, которую вы хотите иметь перед глазами — фотографию, текст, событие, быструю ссылку, что угодно. Полку можно кастомизировать по оформлению и шрифту. Информация также будет выводиться в Dynamic Island и «Эфир активности».

Приложение скачивается из App Store бесплатно и предлагает три полки в таком режиме. Для дополнительных плюшек потребуется подписка, но без них вполне можно обойтись.


А вы пользуетесь какими-то приложениями для Dynamic Island, которые делают этот элемент полезнее и интереснее? Поделитесь в комментариях и мы добавим утилиты в подборку. 

А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides
2
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
Makeusof
Cсылки по теме:
macOS 16 получит нововведение, которое бесит владельцев iPhone и iPad уже несколько лет
Что делать, если не работают карты без интернета? Настраиваем 2ГИС и Яндекс для навигации офлайн
Вышло приложение Gemini специально для iPad. Это просто восторг!

Рекомендации

Рекомендации

«Фонарик судного дня» порвал Kickstarter — его невозможно не захотеть
Внезапно: iPhone SE 4 разочарует всех, кто ждет его и хочет купить
Chrome добавил скрытую, но суперполезную опцию для всех. Вот как её найти и включить
У «Яндекс Такси» появится очень сильный конкурент. Конец унижениям таксистов?

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+171
MusicXpess
Пульт прикольный, но не по подписке!
Сегодня в 16:55
#
tellurian
+2374
tellurian
В чем прикол? Управление тв и так есть, если тв со смарттв и поддерживает WiFi.
В правом верхнем углу свайп вниз и пульт внизу.
Разблокировать в любом случае надо. И ставить ничего не нужно.
В целом, баловство это. :)
Сегодня в 17:02
#
tellurian
+2374
tellurian
Погода в России не доступна.
Да ещё и часть приложений по подписке 🤦‍♂️ неужто кто-то платит за такое?
Сегодня в 17:04
#
tellurian
+2374
tellurian
Ключевой вопрос, как это скажется на жизни АКБ?
Сегодня в 17:05
#
+89
Gntlmn Mthfcng
Но самое забавное использование сделал ВК с ходящими по островку животными))
2 часа назад в 17:11
#
Anatoly076
+322
Anatoly076
Яндекс Go. Туда убегает время в пути вроде, сильно не вглядывался. Плееры для музыки убегают туда же
31 минуту назад
#