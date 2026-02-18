6 скрытых нововведений iOS 26.4, которые никто не заметил



Совсем недавно Apple выпустила первую бета-версию iOS 26.4, а энтузиасты уже нашли в ней почти два десятка нововведений. Часть из них были более заметны и перечислены тут , а еще 6 обнаружены лишь теперь. Вот всё, что касается России:

Здоровье. В приложение добавили новый показатель здоровья «Среднее время отхода ко сну» в разделе «Сон. Он позволяет лучше понять, как время отхода ко сну может влиять на качество сна.

Камера. Появилась новая опция «Звуковое масштабирование», которая позволяет сфокусировать записанный звук на объекте при увеличении масштаба камеры во время записи видео.

Appe Music. Теперь можно добавить один трек сразу в несколько плейлистов.

Режим модема. Статистика о расходе мобильного трафика через раздачу теперь отображается отдельно от общей, прямо в разделе «режима модема».

Настройки пароля. В окне ввода пароля текст теперь отображается посередине, а не слева — изменилось форматирование.

Команды. Стало доступно новое действие «Установить ограничение заряда», с соответствующим названию действием.

Как вам это обновление? Стал ли iPhone с ним лучше? Делитесь в комментариях.