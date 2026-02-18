6 скрытых нововведений iOS 26.4, которые никто не заметил

Совсем недавно Apple выпустила первую бета-версию iOS 26.4, а энтузиасты уже нашли в ней почти два десятка нововведений. Часть из них были более заметны и перечислены тут, а еще 6 обнаружены лишь теперь. Вот всё, что касается России:
- Здоровье. В приложение добавили новый показатель здоровья «Среднее время отхода ко сну» в разделе «Сон. Он позволяет лучше понять, как время отхода ко сну может влиять на качество сна.
- Камера. Появилась новая опция «Звуковое масштабирование», которая позволяет сфокусировать записанный звук на объекте при увеличении масштаба камеры во время записи видео.
- Appe Music. Теперь можно добавить один трек сразу в несколько плейлистов.
- Режим модема. Статистика о расходе мобильного трафика через раздачу теперь отображается отдельно от общей, прямо в разделе «режима модема».
- Настройки пароля. В окне ввода пароля текст теперь отображается посередине, а не слева — изменилось форматирование.
- Команды. Стало доступно новое действие «Установить ограничение заряда», с соответствующим названию действием.
Как вам это обновление? Стал ли iPhone с ним лучше? Делитесь в комментариях.