6 способов понять, что вас заблокировали в Telegram

Современные мессенджеры обычно не показывают, что собеседник заблокировал вас. Из-за этого могут возникать недопонимания. К счастью, есть несколько косвенных признаков понять, что вас заблокировали — должны совпасть все шесть.

Доставка сообщений. Если спустя несколько дней или даже недель на ваших сообщениях грустно висит одна галочка, значит есть шанс, что собеседник внес вас в черный список — в таком случае сообщения не доставляются. Однако может быть, что человек просто не читает чат, больше не заходит в аккаунт или вовсе его сменил. Попробуйте написать ему с другого номера. Фото профиля. Если вы видели аватарку собеседника в чате, а потом перестали — вместо картинки или фотографии появился цветной кружок и белые буквы — значит пользователь Telegram вас забанил. Учтите: есть шанс, что он просто запретил просмотр фото для всех. Статус. Попав в блок-лист, вы не увидите статуса «В сети» рядом с ником собеседника, даже если он на самом деле находится в сети и активно общается с другими. Активность. В продолжение предыдущего пункта: вы внезапно начали видеть рядом с именем пользователя вечную надпись «Был очень давно», даже если он регулярно заходит в мессенджер. Звонки. Находясь в блок-листе, вы не сможете звонить пользователю — сразу будет «Сбой вызова». Групповые чаты. Вы не сможете добавить пользователя, который вас забанил, в групповой чат. Однако человек мог просто выставить запрет на добавление его в группы для всех или для «неконтактов».