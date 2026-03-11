Top.Mail.Ru

6 способов понять, что вас заблокировали в Telegram

Олег


Современные мессенджеры обычно не показывают, что собеседник заблокировал вас. Из-за этого могут возникать недопонимания. К счастью, есть несколько косвенных признаков понять, что вас заблокировали — должны совпасть все шесть. 

  1. Доставка сообщений. Если спустя несколько дней или даже недель на ваших сообщениях грустно висит одна галочка, значит есть шанс, что собеседник внес вас в черный список — в таком случае сообщения не доставляются. Однако может быть, что человек просто не читает чат, больше не заходит в аккаунт или вовсе его сменил. Попробуйте написать ему с другого номера. 
  2. Фото профиля. Если вы видели аватарку собеседника в чате, а потом перестали — вместо картинки или фотографии появился цветной кружок и белые буквы — значит пользователь Telegram вас забанил. Учтите: есть шанс, что он просто запретил просмотр фото для всех.
  3. Статус. Попав в блок-лист, вы не увидите статуса «В сети» рядом с ником собеседника, даже если он на самом деле находится в сети и активно общается с другими.
  4. Активность. В продолжение предыдущего пункта: вы внезапно начали видеть рядом с именем пользователя вечную надпись «Был очень давно», даже если он регулярно заходит в мессенджер.
  5. Звонки. Находясь в блок-листе, вы не сможете звонить пользователю — сразу будет «Сбой вызова». 
  6. Групповые чаты. Вы не сможете добавить пользователя, который вас забанил, в групповой чат. Однако человек мог просто выставить запрет на добавление его в группы для всех или для «неконтактов». 

Ранее мы рассказали, как перестать получать сообщения от человека или группы, не блокируя и не удаляя их. 
2
Комментарии

iEgoisme
Какая-то прямо инструкция для сталкера:)
Сегодня в 12:32
