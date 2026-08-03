7 фишек iOS, которым завидует любой фанат Android (хоть и не признаётся)

Многие люди всю сознательную жизнь пользуются Android-смартфонами и не планируют переходить на iPhone, но даже им приходится признать, что некоторые вещи у Apple получилось сделать намного лучше. Часть возможностей iPhone на Android нет вообще, другие существуют, но ощущаются будто бы не доделанными до конца. О них мы и поговорим сегодня.Приложение Google Messages сильно продвинулось с появлением поддержки RCS, сквозного шифрования, индикаторов набора и реакциями. Но всё это доступно только когда все участники используют совместимые устройства и операторов, а это случается далеко не всегда. iMessage же работает идеально, и дело не только в надёжности: это приложение предлагает групповые чаты, простой обмен файлами, поддержку SharePlay, Memoji и забавные визуальные эффекты. FaceTime — это вообще отдельная история, по сравнению с которой видеозвонки на Android кажутся бледной копией.Live Activities на iPhone закрепляют обновляемую в реальном времени информацию на экране блокировки или в Dynamic Island. Вы можете видеть, где находится вызванное вами такси, через сколько приедет заказ из ресторана, счёт любимой команды или статус посадки на рейс — и всё это без запуска приложений. На Android есть Live Updates в панели уведомлений, но реализация Apple находится на другом уровне. Особенно здорово, что можно переключаться между несколькими активностями и смахивать их жестом.Режим StandBy превращает iPhone в умный дисплей, когда вы кладёте его горизонтально во время зарядки. Экран показывает виджеты, часы, фото, новости, календарь и даже Live Activities, а ночью переходит в приглушённый режим, чтобы не слепить. Поначалу это покажется просто забавной фишкой, а потом вы просто не сможете без неё обходиться. Да, у многих Android-смартфонов есть режем Always-On Display, но он не использует весь экран, выбор виджетов ограничен, и нет того же вау-эффекта.Приложение Shortcuts на iOS делает автоматизацию задач невероятно простой. Вы можете настроить сценарии для всего: превратить текст в аудио, запустить таймер, сократить ссылки, создать GIF и многое другое. На Android нет ничего подобного «из коробки»: у Pixel есть Routines, но они слишком примитивны, у Samsung — Modes and Routines, но они плохо работают со сторонними приложениями. Единственные полноценные альтернативы — Tasker и MacroDroid, но они платные и не такие удобные.Смахнув вниз по экрану на iPhone, вы открываете Spotlight — и это не просто поиск. Вы можете найти сообщения, контакты, конвертировать валюты, скачать приложения, проверить курс акций, установить будильник и даже выполнить веб-поиск — и всё без запуска отдельных приложений. Поиск на Android не такой универсальный, особенно если учитывать разные прошивки: у Pixel есть что-то похожее, у Samsung — свой подход, но всё равно не такой, как на iPhone.Резервное копирование iCloud сохраняет практически всё: приложения, контакты, настройки, сообщения, фото, видео, пароли, данные о здоровье. Даже если вы потеряете iPhone, все данные останутся в безопасности, а при переходе на новое устройство достаточно просто войти в iCloud — и какое-то время всё снова будет на своём месте. На Android бэкапы фрагментированы: Google One сохраняет не всё, а при смене прошивки часто теряются настройки и данные приложений.У Apple есть несколько впечатляющих функций приватности. App Tracking Transparency заставляет приложения запрашивать разрешение на отслеживание, и вы можете отказаться. Hide My Email позволяет создавать случайные email-адреса для регистрации, защищая ваш основной ящик от спама. Android значительно проигрывает iOS в вопросах защищённости данных.