





Игровые ноутбуки из года в год становятся все быстрее и компактнее, поэтому и не удивительно, что их продажи растут. И, как и с любым другим популярным продуктом, активизировались маркетологи, нахваливающие ту или иную фишку очередного лэптопа. Однако, как это часто бывает, на деле все работает не так, как на рекламных слайдах, и сегодня мы как раз и поговорим о том, где и как нас обманывают производители игровых ноутбуков.Последние пару лет произошел «бум частоты»: в смартфоны, ноутбуки и мониторы стали ставить матрицы с частотой выше 60 Гц. Сначала это были 120 Гц панели, потом появились 144-165 Гц, а теперь в продаже есть ноутбуки с дисплеями, частота обновления которых составляет умопомрачительные 300 Гц.И не спешите писать в комментариях, что человеческий глаз неспособен увидеть 300 кадров в секунду — матрица их и не выдает. Как же так, спросите вы? Все просто: частота в 300 Гц означает, что матрица может вывести 300 изображений в секунду. И никто не говорит, что они будут различными — за это отвечает такой показатель, как время отклика. И если он у такой матрицы оказывается на уровне 6-7 мс, то получается, что она сможет отобразить лишь около 150 честных кадров, остальные будут «склейкой» из двух.Вот и получается, что на деле в ноутбуке может стоять 300 Гц матрица, и вы за нее хорошо переплатите, а на деле плавность и четкость картинки будет как на более дешевом 144 Гц экране. Поэтому не ведитесь на красивые цифры о высокой частоте обновления — всегда смотрите время отклика матрицы и по нему высчитывайте честное количество кадров, которые она может выдать.Мне всегда нравились красивые слайды с презентации мобильных процессоров от Intel и AMD, которые потом передирают производители ноутбуков. На них мы видим просто чудеса оптимизации, когда 8-ядерный процессор на частоте в 5 ГГц влезает в теплопакет 45 Вт:И при этом как-то забывается, что такой же десктопный CPU почему-то имеет энергопотребление уже ватт эдак 95, если не 125. Мистика, скажете вы? Маркетинг, отвечу я.Ключевой момент, который многие упускают — на слайдахпишут фразу «до 5 ГГц». И по сути компании не врут: ведь и 4 ГГц — это до 5 ГГц. И 2 ГГц тоже. Более того, производители CPU идут на хитрость: в течение очень небольшого времени, когда процессор еще холоден, он может забывать про лимиты энергопотребления и действительно выдавать частоты около максимальных. Однако после этого он возвращается в суровую реальность замкнутого небольшого корпуса и такого же небольшого теплопакета.Так как же узнать, на какой частоте реально будет работать мобильный процессор под серьезной нагрузкой? Для этого и у Intel, и у AMD есть базовая частота процессора — скорее всего именно на ней будет работать CPU, если его сильно нагрузить. И вот она уже куда скромнее: например, у того же 8-ядерного Ryzen 7 4700U она составляет скромные 2 ГГц, в которые несложно поверить при TDP в 15 Вт.Разумеется, игры не являются такой уж сильной нагрузкой на CPU, поэтому в них обычно частоты находятся на более высоком уровне — разумеется, если система охлаждения ноутбука сделана по уму и нет перегрева. Но все еще частоты выше 4.5, а то и 4 ГГц, встретить в играх практически нереально, так что 5 ГГц в ноутбуках были и остаются маркетингом.Думаю, все вы видели красивые слайды, где люди играют на ноутбуках без зарядников в тяжелые ААА-проекты. И это кажется логичным — ноутбук ведь должен быть мобильным, дома можно поиграть и с ПК или консоли. Однако реальность сурова — выдергивание зарядки из топового игрового ноутбука превратит его в калькулятор, поиграть на котором будет проблематично.Почему так происходит? Все просто: какая-нибудь топовая RTX 2070 вместе с Core i7 в ноутбуке вполне могут потреблять до 150-200 Вт, более мощное железо способно и на 300-400 Вт. А вот емкость аккумулятора обычно находится в районе 60-80 Вт*ч, то есть такая нагрузка его разрядит минут за 20. И, очевидно, такая скорость разрядки неполезна для Li-ion аккумуляторов и приведет к их серьезному нагреву и быстрому выходу из строя.Поэтому все производители подгоняют максимальное энергопотребление своих лэптопов так, чтобы аккумулятора хватало на час-полтора максимальной нагрузки — разряд током 1C («одна емкость») является условно безопасным для современных литиевых аккумуляторов. Иными словами, энергопотребление в мобильном режиме ограничивается уровнем 60-80 Вт — сюда максимум влезет ультрабучный Core i5 вместе с не самой быстрой GTX 1650.Вот поэтому и получается, что производительность топового «железа» при работе от АКБ падает ниже плинтуса, и изменить это никак нельзя (и даже если бы можно — едва ли кого-то устроит максимум полчаса геймплея). Так что слайды, на которых люди играют в тяжелые игры с ноутбуком без подключенной зарядки — маркетинг и только.Когда изучаешь рынок игровых лэптопов дороже 100 тысяч рублей, невольно удивляешься тому, насколько мнение маркетологов преобладает над мнением инженеров: в модели с RTX 2070 ставят 32 ГБ ОЗУ, а модели с RTX 2080 нередко можно встретить и с 64 ГБ памяти!Окей, одно дело ноутбук — это мобильная рабочая станция с Xeon и видеокартами Nvidia Quadro. Тут вопросов нет — в современном мире хватает графических задач, которым и 64 ГБ ОЗУ это так, мелочи. Но в сугубо игровом современном ноутбуке такое количество ОЗУ не понадобится просто никогда.Даже если мы возьмем разрешение 4К и высокие настройки графики, то современные игры будут потреблять порядка 6-8 ГБ ОЗУ (ибо 8 ГБ видеопамяти у топовых RTX для таких настроек вполне хватает). Оставляя под браузер, мессенджеры и плееры еще 8 ГБ ОЗУ мы получаем, что 16 ГБ «хватит всем». В FHD, разумеется, жор ОЗУ еще ниже.Запас на будущее, скажете вы? Не пригодится: ноутбук это не ПК, где вы можете заменить процессор и видеокарту на более мощные. Тут все распаяно, поэтому из года в год вам придется снижать настройки графики, и к тому времени, когда 16 ГБ станут минимумом в системных требованиях, мобильная видеокарта где-то на таких же настройках графики и будет тянуть игры. И даже если вам вдруг через пару лет такого объема памяти не хватит — ОЗУ редко распаивают в игровых ноутбуках, поэтому вы легко сможете нарастить объем до нужного вам.Поэтому не переплачивайте за ОЗУ — а переплачивать придется много, нередко лишние 16 ГБ оцениваются в 10 тысяч рублей. Лучше потратьте эти деньги на версию с более быстрой видеокартой, процессором или более емким SSD на худой конец — выигрыш от этого хотя бы точно будет заметен.Начиная с видеокарт линейки Pascal (GTX 1000) Nvidia стала ставить десктопные модели в ноутбуки. Разумеется, при этом были проблемы с тепловыделением: охладить монстра с TDP 200 Вт в тонком ноутбуке нереально. Выход был найден быстро — почему бы не снизить частоту GPU буквально на десяток процентов, тем самым снизив тепловыделение на 20-25%.Очевидно, такое снижение производительности было не особо заметно, однако Nvidia, решив создавать игровые ультрабуки, пошла еще дальше, представив так называемый «дизайн Max-Q». В чем его суть? Частоты снижаются очень сильно, вплоть до 700-800 МГц у RTX 2080, но при этом и тепловыделение оказывается на уровне всего 80+ Вт, что позволяет охлаждать такую видеокарту даже в компактных 13-14'' лэптопах.И в чем же здесь маркетинг, скажете вы? Да в том, что на деле RTX 2080 Max-Q может выступать на уровне... RTX 2060. При этом ценник, очевидно, будет ощутимо выше, чем на модели с последней видеокартой. Так что не ведитесь на рекламные картинки, в которых говорят, что Max-Q совсем чуть-чуть слабее обычных версий — на деле разница может быть катастрофически большой, поэтому перед покупкой ноутбука с Max-Q внимательно изучите, какую производительность он на самом деле способен выдать.В десктопах у Intel долгое время было три линейки процессоров: Core i3 — это базовый мультимедийный уровень, Core i5 — середнячки и Core i7 — топовые модели. Не так давно появились Core i9 — сначала в высокопроизводительном сегменте для рабочих станций (HEDT), а потом и для простого домашнего сокета LGA1151v2: например, тот же Core i9-9900K.В ПК такие процессоры вопросов не вызвали — они давали (и до сих пор дают) максимально возможную производительность, разумеется ценой серьезного тепловыделения и повышенных требований к материнской плате и охлаждению. И, разумеется, Intel решила перенести эту линейку в ноутбуки, однако сделала это достаточно криво.Посудите сами: в десктопах между различными линейками есть четкое разделение — например, домашние Core i7 имеют 8 ядер и 8 потоков, а Core i9 8 ядер и 16 потоков. В случае же с ноутбуками у нас есть, например, Core i7-10875H, имеющий 8 ядер и 16 потоков с частотой «до 5.1 ГГц», и Core i9-10980HK с таким же набором ядер и TDP, но частотой «до 5.3 ГГц».И, как я уже объяснил выше, все упирается в теплопакет и температуру, а раз с физической точки зрения кристаллы этих CPU одинаковы, то и ожидать разницы в реальных частотах под нагрузкой смысла нет. Более того, временами ноутбуки с лучшим охлаждением и Core i7 оказываются... быстрее моделей с худшим охлаждением, но Core i9:Вот и получается, что в ноутбуках Core i9 — это чистый маркетинг без всякого выигрыша, но с ощутимой переплатой. Более того — указанный выше CPU еще и имеет возможность разгона. Думаю, не стоит говорить, что в очень немногих ноутбуках это действительно возможно сделать, что еще раз подчеркивает бесполезность этой линейки.2020 год. Производители продолжают устанавливать вместе с Core i5 и достаточно быстрыми GTX 1660 Ti жесткие диски. И нет, не как дополнительный накопитель, а как основной. И вторая «особенность» некоторых обычно не самых дорогих игровых ноутбуков — это установленный один модуль ОЗУ, пусть даже достаточно большого объема.Насчет HDD, думаю, и так все понятно — в модели за сотню тысяч рублей его установка как основного хранилища в 2020 году выглядит равносильно TFT TN HD-матрице: работать с ним система и игры, конечно, будут, но удовольствия вы от этого не получите. Брать такую модель можно лишь в том случае, если вы хотите сэкономить и поставить SSD самостоятельно, а производитель разрешает такой апгрейд. В противном случае такую модель лучше пропустить — постоянные тормоза и долгая загрузка точно не сделают работу за лэптопом приятнее.С оперативной памятью все сложнее. Лет 10 назад действительно важен был в основном только ее объем, однако современные игры стали куда более требовательными, поэтому стало важно еще и то, как вы этот объем получаете. Так, установка двух планок увеличивает пропускную способность памяти практически вдвое, и это почти во всех тяжелых играх поднимает fps на 10-20% и убирает возможные фризы.Но, разумеется, для производителей одна планка на 16 ГБ стоит дешевле, чем две по 8, а маркетологи тонкость выше разумеется не знают. Поэтому перед покупкой ноутбука убедитесь, что ОЗУ в нем работает в двухканальном режиме, или хотя бы возможен ее апгрейд без потери гарантии.Компания Nvidia, дабы всеми силами помешать занять AMD бльшую долю рынка, около года назад выпустила видеокарты Nvidia RTX Super. В большинстве своем они были бесполезны — буквально на 5-7% увеличилось количество ядер CUDA, что и привело к аналогичному росту производительности. Реально интересными моделями являются лишь GTX 1660 Super и RTX 2060 Super, ибо они серьезно лучше обычных версий (в обоих случаях по памяти).И не так давно Nvidia решила выпустить еще и ноутбуки с RTX Super, и тут возник закономерный вопрос — зачем? AMD банально «нечем крыть»: их самая быстрая на данный момент мобильная Radeon RX 5500M в лучшем случае выступает на уровне GTX 1660 Ti, конкурентов для RTX нет в принципе. Поэтому такое уплотнение линейки выглядит достаточно бессмысленным, более того — опять же вредным для обычного пользователя.Почему? Как я уже писал выше, есть путаница с видеокартами «в дизайне Max-Q». Теперь добавились Super-видеокарты, которые в десктопах в основном слабо отличаются от обычных. И вишенкой на торте стали видеокарты RTX Super Max-Q. Короче говоря, из 3 видеокарт семейства RTX компания Nvidia сделала... 12:Причем часть из них почти не отличается друг от друга по производительности, часть вообще не соответствует своему названию (Max-Q модели) — в общем, Nvidia сделала просто все возможное, чтобы запутать конечного покупателя. Посудите сами: RTX 2080 Super Max-Q в теории должна быть на уровне RTX 2060 Super, которая при этом быстрее RTX 2070 Max-Q. Все понятно и очевидно, неправда ли? А ведь еще есть GTX 1650 Ti, аналогов которой нет среди десктопов...Поэтому при выборе современного игрового ноутбука с видеокартой Nvidia RTX нет большого смысла смотреть на название последней — только на тесты. Ибо в добавок к 12 моделям Nvidia еще и разрешила производителям настраивать их частоты и теплопакеты в широких пределах, окончательно превратив модельный ряд в хаос.В итоге, как видите, на волне популярности игровых ноутбуков пришли маркетологи «и все опошлили». Поэтому отнеситесь максимально тщательно к выбору лэптопа — как я показал выше, обмануть пытаются везде, начиная от CPU и заканчивая ОЗУ и дисплеем. Поэтому стоит меньше верить описанию на сайте производителя и больше — реальным обзорам.