Игровые ноутбуки из года в год становятся все быстрее и компактнее, поэтому и не удивительно, что их продажи растут. И, как и с любым другим популярным продуктом, активизировались маркетологи, нахваливающие ту или иную фишку очередного лэптопа. Однако, как это часто бывает, на деле все работает не так, как на рекламных слайдах, и сегодня мы как раз и поговорим о том, где и как нас обманывают производители игровых ноутбуков.
Высокая частота обновления не гарантирует быструю матрицу
Последние пару лет произошел «бум частоты»: в смартфоны, ноутбуки и мониторы стали ставить матрицы с частотой выше 60 Гц. Сначала это были 120 Гц панели, потом появились 144-165 Гц, а теперь в продаже есть ноутбуки с дисплеями, частота обновления которых составляет умопомрачительные 300 Гц.
И не спешите писать в комментариях, что человеческий глаз неспособен увидеть 300 кадров в секунду — матрица их и не выдает. Как же так, спросите вы? Все просто: частота в 300 Гц означает, что матрица может вывести 300 изображений в секунду. И никто не говорит, что они будут различными — за это отвечает такой показатель, как время отклика. И если он у такой матрицы оказывается на уровне 6-7 мс, то получается, что она сможет отобразить лишь около 150 честных кадров, остальные будут «склейкой» из двух.
Вот и получается, что на деле в ноутбуке может стоять 300 Гц матрица, и вы за нее хорошо переплатите, а на деле плавность и четкость картинки будет как на более дешевом 144 Гц экране. Поэтому не ведитесь на красивые цифры о высокой частоте обновления — всегда смотрите время отклика матрицы и по нему высчитывайте честное количество кадров, которые она может выдать.
Частота 2 ГГц — это тоже до 5 ГГц
Мне всегда нравились красивые слайды с презентации мобильных процессоров от Intel и AMD, которые потом передирают производители ноутбуков. На них мы видим просто чудеса оптимизации, когда 8-ядерный процессор на частоте в 5 ГГц влезает в теплопакет 45 Вт:
И при этом как-то забывается, что такой же десктопный CPU почему-то имеет энергопотребление уже ватт эдак 95, если не 125. Мистика, скажете вы? Маркетинг, отвечу я.
Ключевой момент, который многие упускают — на слайдах всегда пишут фразу «до 5 ГГц». И по сути компании не врут: ведь и 4 ГГц — это до 5 ГГц. И 2 ГГц тоже. Более того, производители CPU идут на хитрость: в течение очень небольшого времени, когда процессор еще холоден, он может забывать про лимиты энергопотребления и действительно выдавать частоты около максимальных. Однако после этого он возвращается в суровую реальность замкнутого небольшого корпуса и такого же небольшого теплопакета.
Так как же узнать, на какой частоте реально будет работать мобильный процессор под серьезной нагрузкой? Для этого и у Intel, и у AMD есть базовая частота процессора — скорее всего именно на ней будет работать CPU, если его сильно нагрузить. И вот она уже куда скромнее: например, у того же 8-ядерного Ryzen 7 4700U она составляет скромные 2 ГГц, в которые несложно поверить при TDP в 15 Вт.
Разумеется, игры не являются такой уж сильной нагрузкой на CPU, поэтому в них обычно частоты находятся на более высоком уровне — разумеется, если система охлаждения ноутбука сделана по уму и нет перегрева. Но все еще частоты выше 4.5, а то и 4 ГГц, встретить в играх практически нереально, так что 5 ГГц в ноутбуках были и остаются маркетингом.
Забудьте про игры от аккумулятора
Думаю, все вы видели красивые слайды, где люди играют на ноутбуках без зарядников в тяжелые ААА-проекты. И это кажется логичным — ноутбук ведь должен быть мобильным, дома можно поиграть и с ПК или консоли. Однако реальность сурова — выдергивание зарядки из топового игрового ноутбука превратит его в калькулятор, поиграть на котором будет проблематично.
Почему так происходит? Все просто: какая-нибудь топовая RTX 2070 вместе с Core i7 в ноутбуке вполне могут потреблять до 150-200 Вт, более мощное железо способно и на 300-400 Вт. А вот емкость аккумулятора обычно находится в районе 60-80 Вт*ч, то есть такая нагрузка его разрядит минут за 20. И, очевидно, такая скорость разрядки неполезна для Li-ion аккумуляторов и приведет к их серьезному нагреву и быстрому выходу из строя.
Поэтому все производители подгоняют максимальное энергопотребление своих лэптопов так, чтобы аккумулятора хватало на час-полтора максимальной нагрузки — разряд током 1C («одна емкость») является условно безопасным для современных литиевых аккумуляторов. Иными словами, энергопотребление в мобильном режиме ограничивается уровнем 60-80 Вт — сюда максимум влезет ультрабучный Core i5 вместе с не самой быстрой GTX 1650.
Вот поэтому и получается, что производительность топового «железа» при работе от АКБ падает ниже плинтуса, и изменить это никак нельзя (и даже если бы можно — едва ли кого-то устроит максимум полчаса геймплея). Так что слайды, на которых люди играют в тяжелые игры с ноутбуком без подключенной зарядки — маркетинг и только.
64 ГБ ОЗУ не нужно для игр
Когда изучаешь рынок игровых лэптопов дороже 100 тысяч рублей, невольно удивляешься тому, насколько мнение маркетологов преобладает над мнением инженеров: в модели с RTX 2070 ставят 32 ГБ ОЗУ, а модели с RTX 2080 нередко можно встретить и с 64 ГБ памяти!
Окей, одно дело ноутбук — это мобильная рабочая станция с Xeon и видеокартами Nvidia Quadro. Тут вопросов нет — в современном мире хватает графических задач, которым и 64 ГБ ОЗУ это так, мелочи. Но в сугубо игровом современном ноутбуке такое количество ОЗУ не понадобится просто никогда.
Даже если мы возьмем разрешение 4К и высокие настройки графики, то современные игры будут потреблять порядка 6-8 ГБ ОЗУ (ибо 8 ГБ видеопамяти у топовых RTX для таких настроек вполне хватает). Оставляя под браузер, мессенджеры и плееры еще 8 ГБ ОЗУ мы получаем, что 16 ГБ «хватит всем». В FHD, разумеется, жор ОЗУ еще ниже.
Запас на будущее, скажете вы? Не пригодится: ноутбук это не ПК, где вы можете заменить процессор и видеокарту на более мощные. Тут все распаяно, поэтому из года в год вам придется снижать настройки графики, и к тому времени, когда 16 ГБ станут минимумом в системных требованиях, мобильная видеокарта где-то на таких же настройках графики и будет тянуть игры. И даже если вам вдруг через пару лет такого объема памяти не хватит — ОЗУ редко распаивают в игровых ноутбуках, поэтому вы легко сможете нарастить объем до нужного вам.
Поэтому не переплачивайте за ОЗУ — а переплачивать придется много, нередко лишние 16 ГБ оцениваются в 10 тысяч рублей. Лучше потратьте эти деньги на версию с более быстрой видеокартой, процессором или более емким SSD на худой конец — выигрыш от этого хотя бы точно будет заметен.
Nvidia RTX Max-Q — попытка впихнуть невпихуемое провалилось
Начиная с видеокарт линейки Pascal (GTX 1000) Nvidia стала ставить десктопные модели в ноутбуки. Разумеется, при этом были проблемы с тепловыделением: охладить монстра с TDP 200 Вт в тонком ноутбуке нереально. Выход был найден быстро — почему бы не снизить частоту GPU буквально на десяток процентов, тем самым снизив тепловыделение на 20-25%.
Очевидно, такое снижение производительности было не особо заметно, однако Nvidia, решив создавать игровые ультрабуки, пошла еще дальше, представив так называемый «дизайн Max-Q». В чем его суть? Частоты снижаются очень сильно, вплоть до 700-800 МГц у RTX 2080, но при этом и тепловыделение оказывается на уровне всего 80+ Вт, что позволяет охлаждать такую видеокарту даже в компактных 13-14'' лэптопах.
И в чем же здесь маркетинг, скажете вы? Да в том, что на деле RTX 2080 Max-Q может выступать на уровне... RTX 2060. При этом ценник, очевидно, будет ощутимо выше, чем на модели с последней видеокартой. Так что не ведитесь на рекламные картинки, в которых говорят, что Max-Q совсем чуть-чуть слабее обычных версий — на деле разница может быть катастрофически большой, поэтому перед покупкой ноутбука с Max-Q внимательно изучите, какую производительность он на самом деле способен выдать.
Core i9 в ноутбуках не нужны
В десктопах у Intel долгое время было три линейки процессоров: Core i3 — это базовый мультимедийный уровень, Core i5 — середнячки и Core i7 — топовые модели. Не так давно появились Core i9 — сначала в высокопроизводительном сегменте для рабочих станций (HEDT), а потом и для простого домашнего сокета LGA1151v2: например, тот же Core i9-9900K.
В ПК такие процессоры вопросов не вызвали — они давали (и до сих пор дают) максимально возможную производительность, разумеется ценой серьезного тепловыделения и повышенных требований к материнской плате и охлаждению. И, разумеется, Intel решила перенести эту линейку в ноутбуки, однако сделала это достаточно криво.
Посудите сами: в десктопах между различными линейками есть четкое разделение — например, домашние Core i7 имеют 8 ядер и 8 потоков, а Core i9 8 ядер и 16 потоков. В случае же с ноутбуками у нас есть, например, Core i7-10875H, имеющий 8 ядер и 16 потоков с частотой «до 5.1 ГГц», и Core i9-10980HK с таким же набором ядер и TDP, но частотой «до 5.3 ГГц».
И, как я уже объяснил выше, все упирается в теплопакет и температуру, а раз с физической точки зрения кристаллы этих CPU одинаковы, то и ожидать разницы в реальных частотах под нагрузкой смысла нет. Более того, временами ноутбуки с лучшим охлаждением и Core i7 оказываются... быстрее моделей с худшим охлаждением, но Core i9:
Вот и получается, что в ноутбуках Core i9 — это чистый маркетинг без всякого выигрыша, но с ощутимой переплатой. Более того — указанный выше CPU еще и имеет возможность разгона. Думаю, не стоит говорить, что в очень немногих ноутбуках это действительно возможно сделать, что еще раз подчеркивает бесполезность этой линейки.
Жесткие диски как основные носители и ОЗУ одной плашкой
2020 год. Производители продолжают устанавливать вместе с Core i5 и достаточно быстрыми GTX 1660 Ti жесткие диски. И нет, не как дополнительный накопитель, а как основной. И вторая «особенность» некоторых обычно не самых дорогих игровых ноутбуков — это установленный один модуль ОЗУ, пусть даже достаточно большого объема.
Насчет HDD, думаю, и так все понятно — в модели за сотню тысяч рублей его установка как основного хранилища в 2020 году выглядит равносильно TFT TN HD-матрице: работать с ним система и игры, конечно, будут, но удовольствия вы от этого не получите. Брать такую модель можно лишь в том случае, если вы хотите сэкономить и поставить SSD самостоятельно, а производитель разрешает такой апгрейд. В противном случае такую модель лучше пропустить — постоянные тормоза и долгая загрузка точно не сделают работу за лэптопом приятнее.
С оперативной памятью все сложнее. Лет 10 назад действительно важен был в основном только ее объем, однако современные игры стали куда более требовательными, поэтому стало важно еще и то, как вы этот объем получаете. Так, установка двух планок увеличивает пропускную способность памяти практически вдвое, и это почти во всех тяжелых играх поднимает fps на 10-20% и убирает возможные фризы.
Но, разумеется, для производителей одна планка на 16 ГБ стоит дешевле, чем две по 8, а маркетологи тонкость выше разумеется не знают. Поэтому перед покупкой ноутбука убедитесь, что ОЗУ в нем работает в двухканальном режиме, или хотя бы возможен ее апгрейд без потери гарантии.
Nvidia SUPER? Не совсем
Компания Nvidia, дабы всеми силами помешать занять AMD большую долю рынка, около года назад выпустила видеокарты Nvidia RTX Super. В большинстве своем они были бесполезны — буквально на 5-7% увеличилось количество ядер CUDA, что и привело к аналогичному росту производительности. Реально интересными моделями являются лишь GTX 1660 Super и RTX 2060 Super, ибо они серьезно лучше обычных версий (в обоих случаях по памяти).
И не так давно Nvidia решила выпустить еще и ноутбуки с RTX Super, и тут возник закономерный вопрос — зачем? AMD банально «нечем крыть»: их самая быстрая на данный момент мобильная Radeon RX 5500M в лучшем случае выступает на уровне GTX 1660 Ti, конкурентов для RTX нет в принципе. Поэтому такое уплотнение линейки выглядит достаточно бессмысленным, более того — опять же вредным для обычного пользователя.
Почему? Как я уже писал выше, есть путаница с видеокартами «в дизайне Max-Q». Теперь добавились Super-видеокарты, которые в десктопах в основном слабо отличаются от обычных. И вишенкой на торте стали видеокарты RTX Super Max-Q. Короче говоря, из 3 видеокарт семейства RTX компания Nvidia сделала... 12:
Причем часть из них почти не отличается друг от друга по производительности, часть вообще не соответствует своему названию (Max-Q модели) — в общем, Nvidia сделала просто все возможное, чтобы запутать конечного покупателя. Посудите сами: RTX 2080 Super Max-Q в теории должна быть на уровне RTX 2060 Super, которая при этом быстрее RTX 2070 Max-Q. Все понятно и очевидно, неправда ли? А ведь еще есть GTX 1650 Ti, аналогов которой нет среди десктопов...
Поэтому при выборе современного игрового ноутбука с видеокартой Nvidia RTX нет большого смысла смотреть на название последней — только на тесты. Ибо в добавок к 12 моделям Nvidia еще и разрешила производителям настраивать их частоты и теплопакеты в широких пределах, окончательно превратив модельный ряд в хаос.
В итоге, как видите, на волне популярности игровых ноутбуков пришли маркетологи «и все опошлили». Поэтому отнеситесь максимально тщательно к выбору лэптопа — как я показал выше, обмануть пытаются везде, начиная от CPU и заканчивая ОЗУ и дисплеем. Поэтому стоит меньше верить описанию на сайте производителя и больше — реальным обзорам.
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