7 онлайн фоторедакторов с искусственным интеллектом

Сегодня в интернете существует масса инструментов для создания коллажей и улучшения снимков. Мы собрали семь сайтов для работы с фото, которые используют искусственный интеллект.Возможности искусственного интеллекта развиваются с каждым днем по всем направлениям. Одним из самых популярных стало совершенствование фоторедакторов. Конечно, пока они не могут полностью заменить профессионала, который в совершенстве работает в Photoshop. Тем не менее часть функций поможет исправить недочеты снимков, если вы не владеете навыками обработки фотографий.Один из самых лучших онлайн редакторов с большим набором инструментов и функций. Помимо базового редактирования, Hotpot создает и лицензирует NFT-изображения. Но на этом его функциональность не ограничивается. Всего в пару кликов сервис может раскрасить черно-белое изображение, удалить ненужные объекты или вон, увеличить фото без потери качества, генерировать композиции при помощи искусственного интеллекта и многое другое.Простенький, но перспективный редактор для работы с пейзажами. На данный момент Autoenhance.ai только развивается, но уже без труда может выровнять «заваленный» горизонт, «изменять» погодные условия добавляя или убирая облачность и регулировать освещение.Несмотря на свое простенькое оформление, LunaPick понравится любителям графических улучшалок. Вы можете настроить уровень освещенности и добавить тонну различных фильтров, рисунков и других эффектов. Он также имеет инструменты для создания анимации и гифок. Не обошлось и без базовых возможностей. Заменяйте фон, обрезайте изображение, регулируйте угол обзора и можно смело заливать фото в соцсети. Для этого также есть отдельный инструмент.Еще один сайт с неплохим набором возможностей и эффектов. Стоит оговориться, что многие из фильтров платные. Редактор требует регистрации, сделать это можно при помощи Google-аккаунта. Но даже из обычного набора функций, можно выбрать для себя что-то полезное. Fotor может убрать морщины и некрасивые пятна на портрете. Также присутствует удаление фона и изменение размеров изображения.В первую очередь Pixlr станет отличным помощником для оформления превью или фото в соцсетях, YouTube-каналах или стримах. Сайт имеет огромный выбор шаблонов и наложений, которые можно редактировать по своему вкусу. Причем выглядеть все будет на очень профессиональном уровне. К сожалению, доступ к ним платный, но оно того стоит. В бесплатном режиме Pixlr может удалить фон, наложить несколько фильтров, эффектов и анимаций. Также доступно создание коллажей.Одним из плюсов iPiccy стало наличие мобильного приложения, что позволяет редактировать фотографии на ходу. Разработчики также взяли за основу возможности искусственного интеллекта. Сервис имеет более 100 различных эффектов, шаблоны для создания коллажей и даже позволяет заниматься графическим дизайном на базовом уровне. Удаление нежелательных деталей, бликов, теней, работа со светом и экспозицией делает из iPiccy полноценный фоторедактор. А учитывая то, что все это бесплатно, оставляет многих конкурентов позади.Сервис в первую очередь предназначен для хранения и обмена фото, но также имеет несколько простеньких инструментов для редактирования. Они не так обширны и функциональны как предыдущие аналоги, но идеально подойдут для небольших правок изображения. Google Фото поможет автоматически выровнять освещение и отрегулировать контраст. Присутствует небольшой набор фильтров и эффектов.Как видите, с усовершенствованием технологий некоторые задачи, которые занимают несколько дней обучения, стали гораздо проще и доступнее. Мы не говорим о подготовке ваших снимков к размещению в журналах, для этого несомненно лучше обратится к профессионалам. Но подправить некоторые штрихи, придать цвет старым фотографиям или отреставрировать их, стало значительно проще.