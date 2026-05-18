7 популярных смартфонов Galaxy получили One UI 8.5

Galaxy S23

Galaxy S23+

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S24

Galaxy S24+

Galaxy S24 Ultra

Galaxy A56.

Компания Samsung начала распространять большое обновление One UI 8.5 еще для нескольких смартфонов Galaxy. Об этом пишет SamMobile.Согласно источнику, прямо сейчас владельцы линеек смартфонов S-серий и А-серии начали получать One UI 8.5. Прошивка распространяется в глобальной и региональной версии. Вот полный список моделей:Напомним, что One UI 8.5 основана на Android 16 QPR2 и добавляет много заметных изменений в систему. Samsung перерисовала интерфейс, добавила новые функции и нейросетевые возможности.