7 популярных смартфонов Galaxy получили One UI 8.5

Олег


Компания Samsung начала распространять большое обновление One UI 8.5 еще для нескольких смартфонов Galaxy. Об этом пишет SamMobile. 

Согласно источнику, прямо сейчас владельцы линеек смартфонов S-серий и А-серии начали получать One UI 8.5. Прошивка распространяется в глобальной и региональной версии. Вот полный список моделей: 

  • Galaxy S23 
  • Galaxy S23+ 
  • Galaxy S23 Ultra 
  • Galaxy S24 
  • Galaxy S24+
  • Galaxy S24 Ultra 
  • Galaxy A56. 

Напомним, что One UI 8.5 основана на Android 16 QPR2 и добавляет много заметных изменений в систему. Samsung перерисовала интерфейс, добавила новые функции и нейросетевые возможности. 
Источник:
SamMobile
