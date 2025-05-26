7 регионов России останутся без интернета

Артем
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В связи с повышением безопасности, доступ в сеть с мобильных устройств будет ограничен, пишет РБК.

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По сообщению источника, первыми об отключении мобильного интернета 21 мая сообщили власти Владимирской, Липецкой, Тульской и Воронежской областей. 22 мая к ним присоединились еще две — Орловская и Ивановская. Сегодня, 26 мая, ограничит доступ в сеть Ярославская область. 

Меры приняты в связи с массированной атакой дронов, которая началась 20 мая. По словам губернатора Воронежа, Александра Гусева, жители региона могут подключиться к интернету по Wi-Fi.

Как долго будут длиться ограничения пока неизвестно.
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Источник:
РБК
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Комментарии

Yuri Konst
+76
Yuri Konst
Всё, сушим сухари(
2 часа назад в 14:59
#
–4
сантехник
Клин нет интернета
час назад в 15:16
#
Anatoly076
+324
Anatoly076
Зато эти выходные были просто «божественными» — никакого интернета! Уровень связи или вообще ни одной палочки, или значок «G” для звонков.
51 минуту назад
#
–4
сантехник
Мегафон нету нечего даже связи
22 минуты назад
#
–4
сантехник
Билайн интернет работает в 2ж
22 минуты назад
#