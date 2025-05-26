7 регионов России останутся без интернета





В связи с повышением безопасности, доступ в сеть с мобильных устройств будет ограничен, пишет РБК. В связи с повышением безопасности, доступ в сеть с мобильных устройств будет ограничен, пишет РБК. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

По сообщению источника, первыми об отключении мобильного интернета 21 мая сообщили власти Владимирской, Липецкой, Тульской и Воронежской областей. 22 мая к ним присоединились еще две — Орловская и Ивановская. Сегодня, 26 мая, ограничит доступ в сеть Ярославская область.Меры приняты в связи с массированной атакой дронов, которая началась 20 мая. По словам губернатора Воронежа, Александра Гусева, жители региона могут подключиться к интернету по Wi-Fi.Как долго будут длиться ограничения пока неизвестно.