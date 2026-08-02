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7 способов применить старый Android-планшет

Олег

Фото: Unsplash 

Каким был ваш первый планшет? Наверняка, дешёвая модель на Android лет 7-12 назад. А может дорогой, но ныне по всем фронтам устаревший Samsung Galaxy. Если он ещё жив — включается и работает — вы можете найти ему лучшее применение, чем просто ящик в шкафу. Вот семь способов: 

  1. Настольный помощник. Поставьте планшет на рабочий стол. Он отлично подойдет в качестве цифровых часов или мирового времени, таймера для работы по методу Pomodoro, календаря или же интерактивной фоторамки с любимыми снимками.
  2. Блокнот. Купите недорогой стилус и установите легкое приложение вроде Sketchbook. На планшете удобно вести списки дел, делать быстрые заметки на созвонах или просто рисовать в свободные минуты, не тратя бумагу.
  3. Портативный телевизор. Старый экран отлично подходит для просмотра YouTube или фильмов на диване. Если видеосервисы тормозят, просто скачайте файлы на флешку (через USB OTG) и смотрите их без интернета через обычный плеер.
  4. Удобная читалка. Превратите планшет в замену Kindle. На большом экране удобно читать книги, комиксы или документы. Установите приложения вроде "Литрес", Lithium или Kindle, загрузите книги во внутреннюю память — и читайте где угодно offline.
  5. Игровая приставка для ретро-игр. Устройства 5-летней давности легко тянут классические игры с приставок типа NES, Game Boy или Sega Genesis. Скачайте эмулятор (например, Retro Emulator), подключите беспроводной геймпад — и ностальгируйте с удовольствием.
  6. Телесуфлер для видео. Если вы записываете видеоролики или готовитесь к выступлению, установите приложение-телесуфлер (например, Simple Teleprompter Relaunched). Загрузите туда текст, настройте скорость прокрутки — и вам больше не придется учить наизусть длинные речи.
  7. Монитор для камер наблюдения. Планшет можно использовать как отдельный экран для просмотра видео с домашних видеокамер, беби-мониторов или умных дверных звонков. Поставьте его на кухне или у кровати и включите постоянную трансляцию.

А как вы используете старую электронику? Напишите в комментариях. 
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Источник:
Howtogeek
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