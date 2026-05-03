8 лучших GaN-зарядок в 2026 году. Вы таких еще не видели!

В 2026 году электроники в наших домах становится всё больше, и вся она работает от аккумуляторов, которые надо постоянно заряжать. А значит качественный и достаточно мощный блок питания сегодня это не роскошь, а необходимость. Ниже мы собрали 8 самых разных GaN-зарядных, которые подойдут для разных ситуаций, устройств и помещений.

Один из самых доступных по цене блоков питания в нашей подборке. Бренд стал популярным не очень давно, но уже заработал хорошую репутацию среди пользователей маркетплейсов. Устройство имеет три порта и выдает до 70 ватт мощности — достаточно для одновременной зарядки смартфона и планшета, либо пары смартфонов и наушников.Зарядка в форм-факторе «стакана», которая предлагает одновременно проводную и беспроводную зарядку. Сбоку есть два порта USB-С и USB-A, а также выдвижной самоскручивающийся кабель Type-С. Сверху разместились три площадки MagSafe, которые зарядят любой iPhone со стеклянной задней крышкой (кроме 16e), а также AirPods либо Apple Watch. Суммарная выходная мощность — до 80 ватт, при этом на USB-A приходится до 18 ватт, а на Qi — от 2,5 до 15.Портативный блок питания с двумя встроенными кабелями и одним портом — все подключения только по USB-C, стандартного А-порта или Lightning тут нет. Свои 67 ватт он выдает суммарно на все выходы, либо на любой из трех — до 65 ватт. Длина встроенных кабелей 80 см. Классный универсальный вариант для поездок, когда провода брать с собой либо неохота, либо некуда.Автомобильный адаптер, который подключается в «прикуриватель». Его главная фишка — выносной блок, который позволяет распространить порты зарядки в том числе на задний ряд в машине. На самом штекере разместился один USB-С с выходом до 30 ватт, а на внешнем блоке есть еще три порта, один из которых выдает 140 ватт — хватит даже для игрового ноутбука или топового Macbook Pro 16 на М5 Max. Также внешний блок оснащен прищепкой, чтобы удобно закрепить его для задних пассажиров.Суперкомпактный блок питания просто создан для путешествий. Он выдает всего 22 ватта в пике, но зато поместится в любой карман. На корпусе предусмотрены два порта: USB-A + USB-С, так что подойдет любой кабель. Киллер-фича модели — площадка для зарядки Apple Watch на одном боку. А главное — стоит просто копейки для такого универсального солдата.Монстр питания на вашем рабочем столе. Это уже не просто блочок, а зарядная станция: шесть портов и до 500 ватт суммарной мощности на выходе. Такой без проблем зарядит несколько ноутбуков и еще стопку наушников за компанию. Идеальное решение «всё в одном» для большой семьи и десятка гаджетов в доме.Еще один автомобильный адаптер, но другого плана — здесь всё в одном корпусе, при этом мощность совсем не мобильная. На все порты блок выдает до 240 ватт, этого более чем достаточно четверым потребителям в машине, даже если у каждого будет по ультрабуку. В корпус встроены два самовтягивающихся 80 см кабеля USB-C, так что искать провода в «бардачке» больше не придется. А еще его «голова» вращается, так что направить кабель можно в любую удобную сторону.Еще одна ультимативная зарядная станция для дома или офиса. Тут есть и беспроводная площадка MagSafe, и порты, и встроенные кабели USB-C, и даже дисплей для управления всем этим богатством. На экране зарядник покажет потребление каждого подключенного устройства. А еще внутри есть умная система охлаждения. Беспроводная площадка выдает до 15 ватт, а суммарная выходная мощность — 245 ватт.Реклама