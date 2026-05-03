8 лучших GaN-зарядок в 2026 году. Вы таких еще не видели!

В 2026 году электроники в наших домах становится всё больше, и вся она работает от аккумуляторов, которые надо постоянно заряжать. А значит качественный и достаточно мощный блок питания сегодня это не роскошь, а необходимость. Ниже мы собрали 8 самых разных GaN-зарядных, которые подойдут для разных ситуаций, устройств и помещений.
Vention FEX 70W
Один из самых доступных по цене блоков питания в нашей подборке. Бренд стал популярным не очень давно, но уже заработал хорошую репутацию среди пользователей маркетплейсов. Устройство имеет три порта и выдает до 70 ватт мощности — достаточно для одновременной зарядки смартфона и планшета, либо пары смартфонов и наушников.
Acefast 6-в-1
Зарядка в форм-факторе «стакана», которая предлагает одновременно проводную и беспроводную зарядку. Сбоку есть два порта USB-С и USB-A, а также выдвижной самоскручивающийся кабель Type-С. Сверху разместились три площадки MagSafe, которые зарядят любой iPhone со стеклянной задней крышкой (кроме 16e), а также AirPods либо Apple Watch. Суммарная выходная мощность — до 80 ватт, при этом на USB-A приходится до 18 ватт, а на Qi — от 2,5 до 15.
Baseus 67W
Портативный блок питания с двумя встроенными кабелями и одним портом — все подключения только по USB-C, стандартного А-порта или Lightning тут нет. Свои 67 ватт он выдает суммарно на все выходы, либо на любой из трех — до 65 ватт. Длина встроенных кабелей 80 см. Классный универсальный вариант для поездок, когда провода брать с собой либо неохота, либо некуда.
UGREEN Auto 150W
Автомобильный адаптер, который подключается в «прикуриватель». Его главная фишка — выносной блок, который позволяет распространить порты зарядки в том числе на задний ряд в машине. На самом штекере разместился один USB-С с выходом до 30 ватт, а на внешнем блоке есть еще три порта, один из которых выдает 140 ватт — хватит даже для игрового ноутбука или топового Macbook Pro 16 на М5 Max. Также внешний блок оснащен прищепкой, чтобы удобно закрепить его для задних пассажиров.
Toocki 3-в-1
Суперкомпактный блок питания просто создан для путешествий. Он выдает всего 22 ватта в пике, но зато поместится в любой карман. На корпусе предусмотрены два порта: USB-A + USB-С, так что подойдет любой кабель. Киллер-фича модели — площадка для зарядки Apple Watch на одном боку. А главное — стоит просто копейки для такого универсального солдата.
UGREEN GaN 500W
Монстр питания на вашем рабочем столе. Это уже не просто блочок, а зарядная станция: шесть портов и до 500 ватт суммарной мощности на выходе. Такой без проблем зарядит несколько ноутбуков и еще стопку наушников за компанию. Идеальное решение «всё в одном» для большой семьи и десятка гаджетов в доме.
Baseus Auto 240W
Еще один автомобильный адаптер, но другого плана — здесь всё в одном корпусе, при этом мощность совсем не мобильная. На все порты блок выдает до 240 ватт, этого более чем достаточно четверым потребителям в машине, даже если у каждого будет по ультрабуку. В корпус встроены два самовтягивающихся 80 см кабеля USB-C, так что искать провода в «бардачке» больше не придется. А еще его «голова» вращается, так что направить кабель можно в любую удобную сторону.
Baseus Desktop 240W
Еще одна ультимативная зарядная станция для дома или офиса. Тут есть и беспроводная площадка MagSafe, и порты, и встроенные кабели USB-C, и даже дисплей для управления всем этим богатством. На экране зарядник покажет потребление каждого подключенного устройства. А еще внутри есть умная система охлаждения. Беспроводная площадка выдает до 15 ватт, а суммарная выходная мощность — 245 ватт.
