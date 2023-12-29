8 шагов для максимальной автономности любого iPhone

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Смартфоны Apple уже давно перестали ассоциироваться с устройствами, которые зависят от розетки. И всё же автономности много не бывает, и всегда хочется, чтобы айфон держал заряд подольше. Возможно, вам помогут эти восемь простых шагов.
- Выключите тактильную отдачу клавиатуры. Даже сама Apple предупреждает, что Haptic Engine при наборе текста существенно влияет на расход заряда. Выключить его можно в настройках, в разделе «Звук и тактильные сигналы» → «Отклик клавиатуры».
- Отключите сближение устройств. Пожалуй, самая эффектная фича iOS 17 — подключение двух айфонов при сближении — на практике оказалась не так уж полезна. При этом случайные срабатывания разряжают смартфон из-за вибрации и активного Bluetooth-модуля. Отключить можно в разделе «Основные» → AirDrop → «Сближение устройств».
- Отключите эфир активности. Новый виджет с постоянно обновляемым содержимым расходует заряд во время своей активности. Отключить его можно в разделе «Face ID и пароль».
- Отключите Always-on Display. Четвертый по счету, но первый по очевидности совет. Разумеется, выключенный дисплей для аккумулятора выгоднее, чем включенный, даже OLED на частоте 1 Гц. Есть еще одна причина отключить AoD — ускоренное выгорание матрицы iPhone.
- Подгрузите карту заранее. Если вы пользуетесь картографическими сервисами, то учтите — загрузка карты местности в реальном времени через мобильный интернет во время работы GPS очень сильно разряжает батарейку. Лучше скачать их заранее — время тоже сэкономите.
- Используйте фокусирование. Это способ не только сэкономить заряд, но и улучшить ментальное здоровье. Профили фокусирования позволяют снизить количество входящих уведомлений, которые включают дисплей, вибрацию, иногда звук, а также отвлекают и действуют на нервы.
- Настройте допуски к геопозиции. Любое приложение при первом запуске пытается получить как можно больше разрешений «впрок», даже если для реально полезного использования это не требуется. Откройте «Настройки» → «Конфиденциальность» → «Геолокация» и отключите доступ к GPS для приложений, которым это не обязательно.
- Используйте режим энергосбережения. Речь идет не о принудительном включении, когда заряд уже около нуля — активируйте его на постоянной основе. Видимой разницы в производительности вы не увидите, а автономность, скорее всего, улучшится.