8 шагов для максимальной автономности любого iPhone

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Смартфоны Apple уже давно перестали ассоциироваться с устройствами, которые зависят от розетки. И всё же автономности много не бывает, и всегда хочется, чтобы айфон держал заряд подольше. Возможно, вам помогут эти восемь простых шагов.





Выключите тактильную отдачу клавиатуры. Даже сама Apple предупреждает, что Haptic Engine при наборе текста существенно влияет на расход заряда. Выключить его можно в настройках, в разделе «Звук и тактильные сигналы» → «Отклик клавиатуры».

Даже сама Apple предупреждает, что Haptic Engine при наборе текста существенно влияет на расход заряда. Выключить его можно в настройках, в разделе «Звук и тактильные сигналы» → «Отклик клавиатуры». Отключите сближение устройств. Пожалуй, самая эффектная фича iOS 17 — подключение двух айфонов при сближении — на практике оказалась не так уж полезна. При этом случайные срабатывания разряжают смартфон из-за вибрации и активного Bluetooth-модуля. Отключить можно в разделе «Основные» → AirDrop → «Сближение устройств».

Отключите эфир активности. Новый виджет с постоянно обновляемым содержимым расходует заряд во время своей активности. Отключить его можно в разделе «Face ID и пароль».

Новый виджет с постоянно обновляемым содержимым расходует заряд во время своей активности. Отключить его можно в разделе «Face ID и пароль». Отключите Always-on Display. Четвертый по счету, но первый по очевидности совет. Разумеется, выключенный дисплей для аккумулятора выгоднее, чем включенный, даже OLED на частоте 1 Гц. Есть еще одна причина отключить AoD — ускоренное выгорание матрицы iPhone.

Четвертый по счету, но первый по очевидности совет. Разумеется, выключенный дисплей для аккумулятора выгоднее, чем включенный, даже OLED на частоте 1 Гц. Есть еще одна причина отключить AoD — ускоренное выгорание матрицы iPhone. Подгрузите карту заранее. Если вы пользуетесь картографическими сервисами, то учтите — загрузка карты местности в реальном времени через мобильный интернет во время работы GPS очень сильно разряжает батарейку. Лучше скачать их заранее — время тоже сэкономите.

Используйте фокусирование. Это способ не только сэкономить заряд, но и улучшить ментальное здоровье. Профили фокусирования позволяют снизить количество входящих уведомлений, которые включают дисплей, вибрацию, иногда звук, а также отвлекают и действуют на нервы.

Это способ не только сэкономить заряд, но и улучшить ментальное здоровье. Профили фокусирования позволяют снизить количество входящих уведомлений, которые включают дисплей, вибрацию, иногда звук, а также отвлекают и действуют на нервы. Настройте допуски к геопозиции. Любое приложение при первом запуске пытается получить как можно больше разрешений «впрок», даже если для реально полезного использования это не требуется. Откройте «Настройки» → «Конфиденциальность» → «Геолокация» и отключите доступ к GPS для приложений, которым это не обязательно.

Любое приложение при первом запуске пытается получить как можно больше разрешений «впрок», даже если для реально полезного использования это не требуется. Откройте «Настройки» → «Конфиденциальность» → «Геолокация» и отключите доступ к GPS для приложений, которым это не обязательно. Используйте режим энергосбережения. Речь идет не о принудительном включении, когда заряд уже около нуля — активируйте его на постоянной основе. Видимой разницы в производительности вы не увидите, а автономность, скорее всего, улучшится.

Знаете еще способы повысить время автономной работы? Пишите в комментариях!