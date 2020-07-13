«Яндекс» проводит новую акцию и позволяет бесплатно оформить трёхмесячную подписку «Яндекс.Плюс», которая предоставляет множество привилегий и скидок в разнообразных сервисах. Вы сэкономите более 500 рублей.
Для оформления подписки нужно перейти на сайт «Яндекс.Музыки» по этой ссылке, ввести промокод BOOK (если он не отобразился автоматически) и нажать на жёлтую кнопку «Активировать».
Подписчики «Яндекс.Плюс» получают доступ к премиум-возможностям «Яндекс.Музыки», скидку в размере 10% на тарифе «Комфорт», «Комфорт+» и «Бизнес» в «Яндекс.Такси», скидку 5% в «Яндекс.Драйве», 10 гигабайт дополнительного места в «Яндекс.Диск» и скидку на все тарифы в этом облачном хранилище, скидки в сервисе «Яндекс.Здоровье», специальные акции в «Едадиле», бесплатную доставку любых товаров от маркетплейса «Беру» при покупке на сумму от 500 рублей, а также возможность смотреть без рекламы и в хорошем качестве фильмы и сериалы в «Кинопоиске».
До 1 октября обладателям подписки «Яндекс.Плюс» бесплатно предоставляется 3 месяца примиум-подписки на на сервис «Букмейт», где в том числе доступна эксклюзивная новинка — детектив Бориса Акунина «Просто маса».
Эта акция действует только для новых подписчиков, то есть тех, кто не пользовался подпиской «Яндекс.Плюс» ранее (ни бесплатно, ни за деньги). Это ограничение можно обойти регистрацией нового аккаунта.
«Яндекса» может попросить ввести данные банковской карты и для проверки вашей платёжеспособности списать с неё небольшую сумму, которая затем вернётся обратно. По истечении трёх месяцев с карты будет списываться абонентская плата в размере 169 рублей в месяц. Чтобы избежать этого списания нужно зайти в настройки профиля и отвязать привязанную карту (или оплатить подписку с карты, на которой в будущем не будет денег или у которой скоро закончится срок действия). Отвязать карту можно сразу, не обязательно ждать, когда подписка будет подходить к концу.
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Сколько можно лажать?
В заголовке напишите что это только для новых пользователей. Честным людям время тратить своё изза этого утырка Кузнецова...
« Эта акция действует только для новых подписчиков».
Эх, Александр.