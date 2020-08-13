WeChat
После сообщений о потенциальном запрете WeChat, из-за которого приложение могут удалить из App Store, 95% пользователей, опрошенных в Китае, заявили, что перейдут на другое устройство, если приложение станет недоступным. Запрет китайского мессенджера может стать фатальным для iPhone на рынке КНР.

«Пока неясно, как это может повлиять на бизнес Apple в Китае и распространится ли запрет за рубежом или затронет только территорию США. Это Чрезвычайно важно, потому что, если Apple каким-либо образом запретят размещать WeChat в китайском App Store, то iPhone станет практически бесполезным в этой стране. На 99% смартфонов в Китае установлен WeChat и он используется не только для общения, но и для совершения платежей, а также многого другого. Смартфон без WeChat в Китае более бесполезен, чем устройство на Android без сервисов Google на западе», —отмечает Алекс Доби с сайта Android Central.

Недавний опрос в китайских социальных сетях показал, что около 678 000 респондентов отказались бы от iPhone, если бы на нем не будет WeChat.

Вероятно, ссылаясь на этот же опрос, Bloomberg теперь сообщает, что в нем приняли участие более 1,2 миллиона пользователей, 95% которых заявили, что откажутся от своих устройств, если на них не будет WeChat.

«Запрет вынудит многих китайских пользователей переключиться с Apple на другие бренды, поскольку WeChat важен для нас. Моя семья в Китае привыкла к этому сервису и мы все общаемся на этой платформе», — сообщил Скай Динг, который работает в сфере финансовых технологий в Гонконге.

В Tencent полагают, что запрет WeChat затронет только США. Недавно аналитик Минг-Чи Куо предположил, что запрет мессенджера отрицательно скажется на продажах iPhone. По его словам, мировые отгрузки смартфонов Apple упадут на 30%.


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