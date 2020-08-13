После сообщений о потенциальном запрете WeChat, из-за которого приложение могут удалить из App Store, 95% пользователей, опрошенных в Китае, заявили, что перейдут на другое устройство, если приложение станет недоступным. Запрет китайского мессенджера может стать фатальным для iPhone на рынке КНР.
«Пока неясно, как это может повлиять на бизнес Apple в Китае и распространится ли запрет за рубежом или затронет только территорию США. Это Чрезвычайно важно, потому что, если Apple каким-либо образом запретят размещать WeChat в китайском App Store, то iPhone станет практически бесполезным в этой стране. На 99% смартфонов в Китае установлен WeChat и он используется не только для общения, но и для совершения платежей, а также многого другого. Смартфон без WeChat в Китае более бесполезен, чем устройство на Android без сервисов Google на западе», —отмечает Алекс Доби с сайта Android Central.
Недавний опрос в китайских социальных сетях показал, что около 678 000 респондентов отказались бы от iPhone, если бы на нем не будет WeChat.
“If—just if—WeChat is banned from @Apple’s app store, will you get a different cellphone or uninstall @WeChatApp?” - #China finance media outlet asks Chinese on social media-Get a different phone: 678k
-Uninstall WeChat: 38.6khttps://t.co/WbeQJTfSUE $AAPL pic.twitter.com/TCCYr0dLM9 — Eunice Yoon (@onlyyoontv) August 7, 2020
Вероятно, ссылаясь на этот же опрос, Bloomberg теперь сообщает, что в нем приняли участие более 1,2 миллиона пользователей, 95% которых заявили, что откажутся от своих устройств, если на них не будет WeChat.
«Запрет вынудит многих китайских пользователей переключиться с Apple на другие бренды, поскольку WeChat важен для нас. Моя семья в Китае привыкла к этому сервису и мы все общаемся на этой платформе», — сообщил Скай Динг, который работает в сфере финансовых технологий в Гонконге.
В Tencent полагают, что запрет WeChat затронет только США. Недавно аналитик Минг-Чи Куо предположил, что запрет мессенджера отрицательно скажется на продажах iPhone. По его словам, мировые отгрузки смартфонов Apple упадут на 30%.
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Из-за фаллометрии США и Китая страдают обычные пользователи
«...около 678 000 респондентов отказались бы от iPhone»
Получается, что в Китае приблизительно 685136 пользователей айфонов? ВСЕГО? Если это так, то не верится даже... Их почти полтора миллиарда и эти 685 косарей это даже не 1%, это 0,2%!