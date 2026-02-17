9 крутых GaN-зарядок, которые влезут в розетку за шкафом, тумбой или кроватью





Мы не раз рассказывали о самых удобных и качественных зарядных устройствах от китайских брендов, но у большинства из них есть один недостаток: они созданы с расчетом на свободное место возле розетки. Однако порой бывает так, что прямо перед розеткой встает большой предмет мебели, и стандартный GaN-блочок туда уже не влезет.

Компактные

UGREEN Retractable 65W. Для этой модели понадобится не менее 6 см от розетки до мебели, а отличительной особенностью является направление портов — они расположены не на верхней, а на боковой стороне. Главное уместить сам зарядник, а подключать к нему кабели можно будет запросто. Бонус — встроенный провод Type-С на 70 см с механизмом втягивания.

Essager Ultra Thin 65W. Тонкий адаптер, который поместится в щель шириной 3-4 см. У него всего два порта, но зато они разнопрофильные. Запросто зарядит небольшой ноутбук, а еще имеет съемную вилку для большей компактности в разъездах.

UGREEN Travel Charger 65W. Всё то же самое, но от другого бренда, и дизайн чуть отличается. Здесь уже 3 порта вместо двух, а толщина корпуса — всего 15 мм. Отличный выбор для тесной розетки.

Выносные

UGREEN GaN 65W Desktop Charger Qi2. Настольный многофункциональный «стакан» имеет в комплекте провод на 1,5 метра, позволяющий разместить его довольно далеко от проблемной розетки — а остаток кабеля легко спрятать там же, за мебелью. Тут три порта и бонусом MagSafe-площадка на 15 ватт. Универсальнее не придумаешь. Провод отключаемый, так что при необходимости можно докупить вместо штатного вот такой, с угловой вилкой.

Baseus 65W GaN Charger Desktop. Этот блок и настольный, и напольный, и какой хотите. Можно спрятать его в уголок и пользоваться четырьмя портами, а 100 ватт хватит буквально для любой электроники в доме. Удобно и не занимает много места.

Toocki 80W GaN Magnetic Fast Station. Похож на вариант от Ugreen, только выглядит иначе и более компактный. Здесь есть встроенный вытяжной кабель USB-C, выдвижная площадка для Apple Watch, сбоку два порта, а сверху — MagSafe. Отключаемый кабель и стильный серый цвет добавляют ему привлекательности.

Выносные с розеткой

Baseus 35W 7-in-1 Charging Station. Настольный зарядный «стакан» предоставляет четыре порта и одну полноценную розетку на боку с пропускной способностью 4 кВт — подключать можно всё что угодно, хоть обогреватель. Цифровой LED-дисплей выводит текущее состояние и показатели: мелочь, а удобно.

Baseus 65W GaN Desktop Power Strip. Это версия зарядки из прошлой категории, только со встроенной розеткой — что не может не радовать. Четыре порта и 65W зарядят большинство устройств в доме, корпус неброский и стильный, не займет много места.

ORICO GaN 65W Electrical Power Strip. Эдакий удлинитель с функцией зарядки. Здесь угловая вилка, что немаловажно, когда шкаф стоит впритык к стенной розетке. На корпусе есть четыре порта, выдающие до 65 ватт суммарной мощности, а также две полноценные розетки на 16 А. Бонусов идет удобная петля, чтобы зарядку можно было подвесить при необходимости.

Вот вам девять классных и суперкомпактных зарядок. Не пропадать же розетке!