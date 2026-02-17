Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

9 крутых GaN-зарядок, которые влезут в розетку за шкафом, тумбой или кроватью

Олег


Мы не раз рассказывали о самых удобных и качественных зарядных устройствах от китайских брендов, но у большинства из них есть один недостаток: они созданы с расчетом на свободное место возле розетки. Однако порой бывает так, что прямо перед розеткой встает большой предмет мебели, и стандартный GaN-блочок туда уже не влезет. 

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Вот вам девять классных и суперкомпактных зарядок. Не пропадать же розетке! 


Содержание: 

Компактные 

Здесь блоки питания, которые конструктивно подходят для узких мест жилища. Например: 

  • UGREEN Retractable 65W. Для этой модели понадобится не менее 6 см от розетки до мебели, а отличительной особенностью является направление портов — они расположены не на верхней, а на боковой стороне. Главное уместить сам зарядник, а подключать к нему кабели можно будет запросто. Бонус — встроенный провод Type-С на 70 см с механизмом втягивания. 

Фото: UGREEN
  • Essager Ultra Thin 65W. Тонкий адаптер, который поместится в щель шириной 3-4 см. У него всего два порта, но зато они разнопрофильные. Запросто зарядит небольшой ноутбук, а еще имеет съемную вилку для большей компактности в разъездах. 

Фото: Essager
  • UGREEN Travel Charger 65W. Всё то же самое, но от другого бренда, и дизайн чуть отличается. Здесь уже 3 порта вместо двух, а толщина корпуса — всего 15 мм. Отличный выбор для тесной розетки. 

Фото: UGREEN

Выносные

Совсем другой тип зарядных устройств: они состоят из основного блока и отключаемого (либо нет) шнура питания. Такие устройства подойдут для самых труднодоступных мест, поскольку требуют пространство исключительно для вилки. 

  • UGREEN GaN 65W Desktop Charger Qi2. Настольный многофункциональный «стакан» имеет в комплекте провод на 1,5 метра, позволяющий разместить его довольно далеко от проблемной розетки — а остаток кабеля легко спрятать там же, за мебелью. Тут три порта и бонусом MagSafe-площадка на 15 ватт. Универсальнее не придумаешь. Провод отключаемый, так что при необходимости можно докупить вместо штатного вот такой, с угловой вилкой

Фото: UGREEN
  • Baseus 65W GaN Charger Desktop. Этот блок и настольный, и напольный, и какой хотите. Можно спрятать его в уголок и пользоваться четырьмя портами, а 100 ватт хватит буквально для любой электроники в доме. Удобно и не занимает много места. 

Фото: Baseus
  • Toocki 80W GaN Magnetic Fast Station. Похож на вариант от Ugreen, только выглядит иначе и более компактный. Здесь есть встроенный вытяжной кабель USB-C, выдвижная площадка для Apple Watch, сбоку два порта, а сверху — MagSafe. Отключаемый кабель и стильный серый цвет добавляют ему привлекательности. 

Фото: Toocki

Выносные с розеткой

Быть может, вам нужно не только заряжать технику, но и подключить, скажем, утюг или телевизор — а других розеток, кроме «замебельной», поблизости нет. Тогда эта категория точно для вас. 

  • Baseus 35W 7-in-1 Charging Station. Настольный зарядный «стакан» предоставляет четыре порта и одну полноценную розетку на боку с пропускной способностью 4 кВт — подключать можно всё что угодно, хоть обогреватель. Цифровой LED-дисплей выводит текущее состояние и показатели: мелочь, а удобно. 

Фото: Baseus
  • Baseus 65W GaN Desktop Power Strip. Это версия зарядки из прошлой категории, только со встроенной розеткой — что не может не радовать. Четыре порта и 65W зарядят большинство устройств в доме, корпус неброский и стильный, не займет много места. 

Фото: Baseus
  • ORICO GaN 65W Electrical Power Strip. Эдакий удлинитель с функцией зарядки. Здесь угловая вилка, что немаловажно, когда шкаф стоит впритык к стенной розетке. На корпусе есть четыре порта, выдающие до 65 ватт суммарной мощности, а также две полноценные розетки на 16 А. Бонусов идет удобная петля, чтобы зарядку можно было подвесить при необходимости. 

Фото: ORICO


Реклама
ООО «Алибаба.ком (РУ)»
ИНН: 7703380158
2
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
5 полезных аксессуаров для Samsung Galaxy с AliExpress
Какие бывают кабели USB-С и как правильно выбрать провод для быстрой зарядки
6 лучших электронных книг e-ink, которые можно купить в России

Рекомендации

Рекомендации

Samsung Galaxy Buds 4 Pro получат новый дизайн. Флагманские наушники уже засветились в One UI 8.5
10 причин дождаться iPhone 18 Pro и даже не смотреть на iPhone 17 Pro
На смену электросамокатам приходит новая беда, и она хуже прежней. Встречайте на тротуарах
iOS 26.2 преобразит ваш iPhone

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии