9 лет со дня выхода Lada Vesta. Знаете, на сколько она подорожала с 2015-го?

Сегодня ровно 9 лет назад была выпущена Lada Vesta — первый в истории современной России легковой автомобиль среднего класса. Он производится и продается до сих пор, однако очень заметно подорожал.

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