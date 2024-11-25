9 лет со дня выхода Lada Vesta. Знаете, на сколько она подорожала с 2015-го?

Олег


Сегодня ровно 9 лет назад была выпущена Lada Vesta — первый в истории современной России легковой автомобиль среднего класса. Он производится и продается до сих пор, однако очень заметно подорожал.

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Первая Lada Vesta была представлена в 2015 году в кузове седан, а двумя годами позже вышел универсал. Машина оснащалась передним приводом, а также тремя типами КПП — механикой, «роботом» и вариатором. От первоначальных планов выпуска хэтчбека АвтоВАЗ отказался, отдав преимущество внедорожной версии Весты — X-Ray. Продажи седанов стартовали 25 ноября 2015 года по цене от 514 000 рублей; ежегодно ценник индексировался на 20-30 тысяч — в конце 2017-го Веста уже продавалась за 554 900 рублей.



Прямо сейчас, спустя ровно 9 лет с первых продаж Lada Vesta продается от 1 239 000 рублей, а версии в салатовом цвете официальный сайт Lada и вовсе не предлагает. Последним ценником зеленой Весты был 1,5 млн рублей. Получается, что за 9 лет существования машина подорожала в 2,5-3 раза; в 2015 нужно было покупать вовсе не биткойн, а Lada Vesta. 

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Источник:
Lada
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Комментарии

tellurian
+2056
tellurian
Продажи седанов стартовали 25 ноября 2025 года по цене от 514 000 рублей; (с)
Вы из будущего? 🤣
Как там айфон 17/17air?
Сегодня в 14:43
#
Олег Воронин
+2357
Олег Воронин tellurian
Здесь и в телеге написали, а теперь еще не забудьте сделать то же самое под постом Вконтакте и на Одноклассниках.
В твиттере необязательно, там не виден текст новости.
Сегодня в 14:46
#
–2
swipeX Олег Воронин
Ну ты заплачь еще. Читать научись то, что печатаешь перед отправкой плакса!
2 часа назад в 15:35
#

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