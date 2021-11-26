























В этом пятничном выпуске мы подготовили подборку десктопных обоев. Эта рубрика может стать регулярной, если будет вам интересна — дайте знать об этом лайком или в комментариях.Наши предыдущие подборки для смартфонов:Изображения в слайдере представлены для ознакомления. Скачать их без сжатия в большом разрешении можно по ссылке ниже.