Пятничный выпуск — подборка обоев для десктопов и ноутбуков. Изображения также можно использовать в качестве она для рабочих столов на планшетах.
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