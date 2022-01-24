Каждую неделю по понедельникам мы публикуем подборки свежих обоев, поэтому если вы в поисках нового фона для своего домашнего экрана, то вы в правильном месте. Сегодняшний выпуск без категории. Это девять изображений, которые чаще всего появлялись на экране моих смартфонов.
Все остальные вы можете найти на нашем сайте по тегу «Обои». Скачать их без сжатия в большом разрешении можно по ссылке ниже.
Ссылка для скачивания обоев (Telegram)
Как скачать обои из Telegram
- Выберите нужное изображение.
- Нажмите кнопку со стрелочкой в левом нижнем углу.
- Выберите элементы для сохранения: только выбранное изображения или все обои выпуска.
- Нажмите кнопку поделиться.
- Выберите «Сохранить изображение».
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