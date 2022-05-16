9 новых обоев для ваших гаджетов

Каждую неделю по понедельникам мы публикуем подборки свежих обоев, поэтому если вы в поисках нового фона для своего домашнего экрана, то вы в правильном месте. В этом выпуске много изображений с абстрактными образами, а также есть парочка в светлых тонах и со спокойными оттенками.
Все остальные выпуски вы можете найти на нашем сайте по тегу «Обои». Скачать изображения без сжатия в большом разрешении можно по ссылке ниже.
Ссылка для скачивания обоев (Telegram)
Как скачать обои из Telegram
- Выберите нужное изображение.
- Нажмите кнопку со стрелочкой в левом нижнем углу.
- Выберите элементы для сохранения: только выбранное изображения или все обои выпуска.
- Нажмите кнопку поделиться.
- Выберите «Сохранить изображение».
Как автоматически менять обои на iPhone и iPad с помощью быстрых команд мы подробно рассказали в нашей инструкции. Этот способ также позволяет менять обои в зависимости от уровня заряда аккумулятора.