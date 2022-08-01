Обои

9 новых обоев для ваших гаджетов

Георгий
Обои

В начале каждой недели мы делаем подборки свежих обоев. Этот понедельник — не исключение. Сегодня в выпуск попали абстрактные образы. Девять изображений с контрастными акцентами.

Все остальные выпуски вы можете найти на нашем сайте по тегу «Обои». Скачать изображения без сжатия в большом разрешении можно по ссылке ниже.

Обои

Обои

Обои

Ссылка для скачивания обоев (Telegram)

Как скачать обои из Telegram

  • Выберите нужное изображение.
  • Нажмите кнопку со стрелочкой в левом нижнем углу.
  • Выберите элементы для сохранения: только выбранное изображения или все обои выпуска.
  • Нажмите кнопку поделиться.
  • Выберите «Сохранить изображение».
Как скачать обои

Как автоматически менять обои на iPhone и iPad с помощью быстрых команд мы подробно рассказали в нашей инструкции. Этот способ также позволяет менять обои в зависимости от уровня заряда аккумулятора.


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