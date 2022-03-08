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Обои

9 новых обоев для ваших гаджетов

Георгий
4621
Обои

Каждую неделю по понедельникам мы публикуем подборки свежих обоев, поэтому если вы в поисках нового фона для своего домашнего экрана, то вы в правильном месте. Сегодняшний выпуск без категории, но в нём есть несколько изображений, которые посвящены сегодняшней презентации Apple.

Все остальные выпуски вы можете найти на нашем сайте по тегу «Обои». Скачать изображения без сжатия в большом разрешении можно по ссылке ниже.

Обои

Обои

Обои

Ссылка для скачивания обоев (Telegram)

Как скачать обои из Telegram

  • Выберите нужное изображение.
  • Нажмите кнопку со стрелочкой в левом нижнем углу.
  • Выберите элементы для сохранения: только выбранное изображения или все обои выпуска.
  • Нажмите кнопку поделиться.
  • Выберите «Сохранить изображение».
Как скачать обои

Как автоматически менять обои на iPhone и iPad с помощью быстрых команд мы подробно рассказали в нашей инструкции. Этот способ также позволяет менять обои в зависимости от уровня заряда аккумулятора.
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Как настроить автоматическую смену обоев на iPhone или iPad
9 новых обоев для ваших гаджетов
9 новых обоев для ваших гаджетов

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Комментарии

–42
Snowden
что с сайтом , олухи
8 марта 2022 в 19:52
#
+6
samOsebe
Благодарю. Просто роскошная вторая по счету.
8 марта 2022 в 17:17
#
+1
Nikodimus73

8 марта 2022 в 16:18
#
+1
Nikodimus73
Молодцы, по красоте сделали...
8 марта 2022 в 16:18
#
kardigan
+1133
kardigan
Как то вы не так его обгрейдили.. сайт
8 марта 2022 в 15:06
#
Олег Воронин
+520
Олег Воронин kardigan
Вы путаете сайт и приложение
8 марта 2022 в 15:15
#
Mers
+568
Mers Олег Воронин
То есть приложение можно удалить, раз оно показывает только заголовки?!
8 марта 2022 в 15:18
#
Георгий Лямин
+4414
Георгий Лямин Mers
Рекомендуем использовать мобильную версию сайта
8 марта 2022 в 15:19
#
+137
Mikkas Георгий Лямин
а я привык использовать мобильное приложение и оно мне очень нравилось,до гениального обновления,после которого одни баги 🤷‍♂️
8 марта 2022 в 16:34
#
Mers
+568
Mers Георгий Лямин
Спасибо, но что-то не хочется.
8 марта 2022 в 20:40
#
+20
pravda
И где тексты?🤦🏻‍♂️
8 марта 2022 в 14:52
#