9 способов обойти суточный лимит в Claude. Попробуйте!

Claude сейчас на пике популярности, а по мнению некоторых эта нейросеть превосходит даже мастодонтов вроде ChatGPT и Gemini. Обратной стороной сервиса является ограничение использования в течение суток. К счастью, есть девять хитростей, как этот лимит обойти или хотя бы расширить.
Дело в том, что Claude не считает количество сообщений — он считает токены. Каждый запрос оценивается в определенное количество токенов. Как следствие, некоторые чаты расходуют лимит намного быстрее, чем ожидаешь. Как это обойти:
- Редактируйте запросы вместо отправки новых. Если править уже отправленные сообщения, лимит не расходуется, при этом ответ ИИ дается уже к отредактированному запросу.
- Новая беседа каждые 20 сообщений. ИИ каждый раз прочитывает весь диалог перед ответом, поэтому после 30 вопросов каждый следующий может забирать очень много токенов. После 20 сообщений просите у ИИ краткую сводку, копируйте ее и вставляйте в новый диалог.
- Группируйте вопросы. Вместо отправки отдельными сообщениями, пишите несколько вопросов или запросов в одно — это стоит в несколько раз меньше токенов, при этом ответы вы получите на все вопросы. Как вариант, перечисляйте всё что вам нужно в нумерованный список и попросите отвечать в таком порядке.
- Используйте Projects. Загружайте туда файлы, и ссылайтесь на них вместо повторной отправки в чат. Так файлы кешируются один раз и больше не расходуют токены.
- Используйте память. Чтобы каждый раз не объяснять ИИ, кто вы и кем работаете — это лишняя трата токенов. Перейдите в «Настройки» → «Память» и сохраните данные о себе на будущее.
- Отключите лишние функции. При каждом запросе токены расходуются на веб-поиск, режим исследования и коннекторы. Если они вам не требуются, отключите их с помощью иконок рядом с полем ввода текста.
- Чаще используйте Haiko. Эта модель экономична по токенам, при этом зачастую достаточна для текстовых запросов вроде проверки грамматики, форматирования или извлечения сути из текста.
- Используйте модели соответственно задачам. Haiku дает быстрые ответы, форматирование, мозговой штурм. Sonnet — написание текстов, анализ, код, серьезные черновики. Opus — глубокие исследования, строгая логика, проверка обширных документов. Не используйте Opus для задач уровня Haiku.
- Разбивайте работу на несколько сессий. Claude работает 5-часовыми окнами, которые перезапускаются по истечении времени. Это тормозит работу. Лучше заранее распланировать задачи в течение дня, чтобы попадать точно в окна, а не между ними.
С помощью таких небольших хитростей бесплатная версия Claude может стать для вас гораздо полезнее.