9 способов обойти суточный лимит в Claude. Попробуйте!

Редактируйте запросы вместо отправки новых. Если править уже отправленные сообщения, лимит не расходуется, при этом ответ ИИ дается уже к отредактированному запросу. Новая беседа каждые 20 сообщений. ИИ каждый раз прочитывает весь диалог перед ответом, поэтому после 30 вопросов каждый следующий может забирать очень много токенов. После 20 сообщений просите у ИИ краткую сводку, копируйте ее и вставляйте в новый диалог. Группируйте вопросы. Вместо отправки отдельными сообщениями, пишите несколько вопросов или запросов в одно — это стоит в несколько раз меньше токенов, при этом ответы вы получите на все вопросы. Как вариант, перечисляйте всё что вам нужно в нумерованный список и попросите отвечать в таком порядке. Используйте Projects. Загружайте туда файлы, и ссылайтесь на них вместо повторной отправки в чат. Так файлы кешируются один раз и больше не расходуют токены. Используйте память. Чтобы каждый раз не объяснять ИИ, кто вы и кем работаете — это лишняя трата токенов. Перейдите в «Настройки» → «Память» и сохраните данные о себе на будущее. Отключите лишние функции. При каждом запросе токены расходуются на веб-поиск, режим исследования и коннекторы. Если они вам не требуются, отключите их с помощью иконок рядом с полем ввода текста. Чаще используйте Haiko. Эта модель экономична по токенам, при этом зачастую достаточна для текстовых запросов вроде проверки грамматики, форматирования или извлечения сути из текста. Используйте модели соответственно задачам. Haiku дает быстрые ответы, форматирование, мозговой штурм. Sonnet — написание текстов, анализ, код, серьезные черновики. Opus — глубокие исследования, строгая логика, проверка обширных документов. Не используйте Opus для задач уровня Haiku. Разбивайте работу на несколько сессий. Claude работает 5-часовыми окнами, которые перезапускаются по истечении времени. Это тормозит работу. Лучше заранее распланировать задачи в течение дня, чтобы попадать точно в окна, а не между ними.

Claude сейчас на пике популярности, а по мнению некоторых эта нейросеть превосходит даже мастодонтов вроде ChatGPT и Gemini. Обратной стороной сервиса является ограничение использования в течение суток. К счастью, есть девять хитростей, как этот лимит обойти или хотя бы расширить.Дело в том, что Claude не считает количество сообщений — он считает токены. Каждый запрос оценивается в определенное количество токенов. Как следствие, некоторые чаты расходуют лимит намного быстрее, чем ожидаешь. Как это обойти:С помощью таких небольших хитростей бесплатная версия Claude может стать для вас гораздо полезнее.