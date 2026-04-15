9 веских причин дождаться iPhone 18 Pro и даже не смотреть на iPhone 17 Pro

Актуальные флагманские айфоны, вышедшие осенью 2025 года, привлекли много внимания — в основном благодаря редизайну корпуса. А еще впервые за много лет в топовой линейке нет черного цвета, но есть яркий оранжевый. Следующие «прошки» будут еще лучше. Вот 9 причин их дождаться:

Дизайн. Линейка iPhone 18 Pro сохранит дизайн-код 17-х, но стеклянная вставка будет полностью совпадать по цвету с алюминиевой частью. Диагонали дисплеев останутся теми же. А вот цвета изменятся — говорят, Apple наконец выпустит бордовый айфон.

Автономность. Грядущие флагманы станут толще из-за более емкой АКБ — ожидается 5100-5200 мАч в iPhone 18 Pro Max, это больше, чем в любом существующем айфоне.

Dynamic Island. Он станет меньше в длину (13,5 мм против нынешних 20,7 мм). А значит освободит больше полезного пространства в верхней части дисплея, да и визуально освежит взаимодействие с гаджетом.

Чип Apple A20 Pro. Новый, традиционно самый быстрый и энергоэффективный чип в истории Apple. Привычность этого изменения отнюдь не делает его хуже. А еще обещают 2 нм-техпроцесс.

Модем С2. Отзывы о собственных модемах Apple С1 и С1X пока сугубо положительные, так что компания продолжит переводить на них свои устройства. С2 будет быстрее, энергоэффективнее, а также обеспечит mmWave 5G.

Камера. Новый трехслойный датчик от Samsung под названием PD-TR-Logic даст ускоренное срабатывание затвора, уменьшит шумы и расширит динамический диапазон.

Апертура. В iPhone 18 Pro и 18 Pro Max может появиться объектив с переменной диафрагмой — впервые в айфонах. Она сможет физически регулировать отверстие объектива, то есть фактически количество света для съемки.

Camera Control. Конструкция кнопки будет упрощена — в ней останется только датчик давления, а сенсор уберут. Для Apple это означает снижение себестоимости смартфона, а для пользователей — отсутствие ложных касаний и более дешевый ремонт.

Цена. Говорят, что Apple упорно плывет против течения. Вопреки остальным брендам, регулярно повышающим цены на свои девайсы, она собирается заморозить цены на iPhone 18 Pro. Это может стать большой победой компании и переманить Android-юзеров, желающих сэкономить на новом смартфоне.