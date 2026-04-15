9 веских причин дождаться iPhone 18 Pro и даже не смотреть на iPhone 17 Pro

Актуальные флагманские айфоны, вышедшие осенью 2025 года, привлекли много внимания — в основном благодаря редизайну корпуса. А еще впервые за много лет в топовой линейке нет черного цвета, но есть яркий оранжевый. Следующие «прошки» будут еще лучше. Вот 9 причин их дождаться:
- Дизайн. Линейка iPhone 18 Pro сохранит дизайн-код 17-х, но стеклянная вставка будет полностью совпадать по цвету с алюминиевой частью. Диагонали дисплеев останутся теми же. А вот цвета изменятся — говорят, Apple наконец выпустит бордовый айфон.
- Автономность. Грядущие флагманы станут толще из-за более емкой АКБ — ожидается 5100-5200 мАч в iPhone 18 Pro Max, это больше, чем в любом существующем айфоне.
- Dynamic Island. Он станет меньше в длину (13,5 мм против нынешних 20,7 мм). А значит освободит больше полезного пространства в верхней части дисплея, да и визуально освежит взаимодействие с гаджетом.
- Чип Apple A20 Pro. Новый, традиционно самый быстрый и энергоэффективный чип в истории Apple. Привычность этого изменения отнюдь не делает его хуже. А еще обещают 2 нм-техпроцесс.
- Модем С2. Отзывы о собственных модемах Apple С1 и С1X пока сугубо положительные, так что компания продолжит переводить на них свои устройства. С2 будет быстрее, энергоэффективнее, а также обеспечит mmWave 5G.
- Камера. Новый трехслойный датчик от Samsung под названием PD-TR-Logic даст ускоренное срабатывание затвора, уменьшит шумы и расширит динамический диапазон.
- Апертура. В iPhone 18 Pro и 18 Pro Max может появиться объектив с переменной диафрагмой — впервые в айфонах. Она сможет физически регулировать отверстие объектива, то есть фактически количество света для съемки.
- Camera Control. Конструкция кнопки будет упрощена — в ней останется только датчик давления, а сенсор уберут. Для Apple это означает снижение себестоимости смартфона, а для пользователей — отсутствие ложных касаний и более дешевый ремонт.
- Цена. Говорят, что Apple упорно плывет против течения. Вопреки остальным брендам, регулярно повышающим цены на свои девайсы, она собирается заморозить цены на iPhone 18 Pro. Это может стать большой победой компании и переманить Android-юзеров, желающих сэкономить на новом смартфоне.
Как вам такие изменения? Хочется новый iPhone 18 Pro или будете ждать iPhone Fold? А может вы полностью довольны своим старым-добрым iPhone 12? Поделитесь в комментариях.