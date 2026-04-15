9 веских причин дождаться iPhone 18 Pro и даже не смотреть на iPhone 17 Pro

Олег

Фото: Apple

Актуальные флагманские айфоны, вышедшие осенью 2025 года, привлекли много внимания — в основном благодаря редизайну корпуса. А еще впервые за много лет в топовой линейке нет черного цвета, но есть яркий оранжевый. Следующие «прошки» будут еще лучше. Вот 9 причин их дождаться: 

  • Дизайн. Линейка iPhone 18 Pro сохранит дизайн-код 17-х, но стеклянная вставка будет полностью совпадать по цвету с алюминиевой частью. Диагонали дисплеев останутся теми же. А вот цвета изменятся — говорят, Apple наконец выпустит бордовый айфон. 
  • Автономность. Грядущие флагманы станут толще из-за более емкой АКБ — ожидается 5100-5200 мАч в iPhone 18 Pro Max, это больше, чем в любом существующем айфоне. 
  • Dynamic Island. Он станет меньше в длину (13,5 мм против нынешних 20,7 мм). А значит освободит больше полезного пространства в верхней части дисплея, да и визуально освежит взаимодействие с гаджетом. 

  • Чип Apple A20 Pro. Новый, традиционно самый быстрый и энергоэффективный чип в истории Apple. Привычность этого изменения отнюдь не делает его хуже. А еще обещают 2 нм-техпроцесс. 
  • Модем С2. Отзывы о собственных модемах Apple С1 и С1X пока сугубо положительные, так что компания продолжит переводить на них свои устройства. С2 будет быстрее, энергоэффективнее, а также обеспечит mmWave 5G. 
  • Камера. Новый трехслойный датчик от Samsung под названием PD-TR-Logic даст ускоренное срабатывание затвора, уменьшит шумы и расширит динамический диапазон. 
  • Апертура. В iPhone 18 Pro и 18 Pro Max может появиться объектив с переменной диафрагмой — впервые в айфонах. Она сможет физически регулировать отверстие объектива, то есть фактически количество света для съемки. 

  • Camera Control. Конструкция кнопки будет упрощена — в ней останется только датчик давления, а сенсор уберут. Для Apple это означает снижение себестоимости смартфона, а для пользователей — отсутствие ложных касаний и более дешевый ремонт. 
  • Цена. Говорят, что Apple упорно плывет против течения. Вопреки остальным брендам, регулярно повышающим цены на свои девайсы, она собирается заморозить цены на iPhone 18 Pro. Это может стать большой победой компании и переманить Android-юзеров, желающих сэкономить на новом смартфоне. 

Как вам такие изменения? Хочется новый iPhone 18 Pro или будете ждать iPhone Fold? А может вы полностью довольны своим старым-добрым iPhone 12? Поделитесь в комментариях. 
MacRumors
Владелец iPhone вернулся с iOS 26 на iOS 18 и был шокирован разницей
Почему iPhone 18 обречён на провал? Его место займёт iPhone Air 2
Samsung взвинтила цены на смартфоны Galaxy, но Apple не поддается — у нее есть план, как всех удивить

На российских дорогах появились камеры совершенно нового типа
Раскрыто большое нововведение iOS 27. Ради него даже стоит купить новый айфон!
Множеству жителей РФ придется установить мессенджер MAX из-за нового закона
А в Apple знают? Смартфоны Xiaomi теперь работают с AirPods, как с родными

Комментарии (4)

Monder
Ну и может быть случится договорнячок и вернётся VoWiFi…
15 апреля 2026 в 13:16
Anatoly076
Anatoly076
Из-за их сырых модемов С1, С2 и т.д. — даже не рассматриваю. Из-за «идиотского расположения блока камер и других отверстий на половину задней крышки — тоже нет. Подожду, когда аппле наконец одумается у уберет «рудимент» в виде фото-кнопки из которой наконец-то выпилят сенсор но оставят для чего-то силу нажатия. (Также как 7-ку лишили в дисплее датчика силы нажатия на время залипания).
Ну и главное, когда они снова перестанут клепать «пластилиновые» корпуса из отходов планеты — типа втор сырья. Ну не должны флагманские и премиум вещи делаться из отходов 🤯. Я еще понял когда они айфон 5С сделали с пластиковым корпусом как у тройки — но совсем не понимаю стирающиеся грани в фирменных чехлах например 5-рок, 14 pro и pro max, в черном цвете. Гнущиеся 6-ки в районе качельки громкости. Что это вообще такое?
Сегодня в 10:53
Anatoly076
Anatoly076
Поток, беда, какой-то — вы заика? Или у вас провалы в речи?

Походу еще и с чтением проблемы 😔 …
Сегодня в 19:36
Читайте также