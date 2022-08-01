AliExpress внезапно взвинтил все цены для россиян

Курс доллара на AliExpress неожиданно поднялся по сравнению с прошлой неделей. В этом можно убедиться на самом маркетплейсе.
Дело в том, что вся торговля на AliExpress ведется в долларах. А долларовые цены конвертируются в местную валюту для покупателей разных стран — в том числе, и в рубли для россиян. Таким образом маркетплейс зарабатывает на курсе доллара.
Сегодня курс рубля к доллару на AliExpress неожиданно подскочил сразу на три рубля — на прошлой неделе он цены считались по 70.54 рубля за доллар, а сегодня уже по 73,51 за доллар. Странность в том, что за эти дни курс доллара на бирже никак не вырос, скорее даже чуть снизился. Однако AliExpress по какой-то своей логике решил наоборот поднять его, притом что курс маркетплейса и так примерно на 10 рублей выше биржевого.
Получается, что сейчас цены в рублях на все товары поднялись, а значит лучше повременить с покупкой и подождать, пока курс AliExpress немного снизится. Кстати, ранее мы рассказали, как можно следить за курсом на AliExpress самостоятельно.