AliExpress Курс доллара

AliExpress внезапно взвинтил все цены для россиян

Олег

Ali


Курс доллара на AliExpress неожиданно поднялся по сравнению с прошлой неделей. В этом можно убедиться на самом маркетплейсе.

Дело в том, что вся торговля на AliExpress ведется в долларах. А долларовые цены конвертируются в местную валюту для покупателей разных стран — в том числе, и в рубли для россиян. Таким образом маркетплейс зарабатывает на курсе доллара.

Сегодня курс рубля к доллару на AliExpress неожиданно подскочил сразу на три рубля — на прошлой неделе он цены считались по 70.54 рубля за доллар, а сегодня уже по 73,51 за доллар. Странность в том, что за эти дни курс доллара на бирже никак не вырос, скорее даже чуть снизился. Однако AliExpress по какой-то своей логике решил наоборот поднять его, притом что курс маркетплейса и так примерно на 10 рублей выше биржевого.

Ali

Получается, что сейчас цены в рублях на все товары поднялись, а значит лучше повременить с покупкой и подождать, пока курс AliExpress немного снизится. Кстати, ранее мы рассказали, как можно следить за курсом на AliExpress самостоятельно. 

-10
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Источник:
helpix.ru
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Комментарии

+382
samOsebe
вот никогда ранее, и вот опять..
2 часа назад в 18:22
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+10
woofeer
Это уже какая по счету статья? 5-я?🤣
час назад в 19:00
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Seagull
–638
Seagull
Сколько можно надрачивать на курс на али ?
час назад в 19:10
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