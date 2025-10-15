⚡️ Apple представила новые iPad Pro

Олег

Фото: Apple

Фото: Apple

Компания Apple тихо выпустила несколько новинок, не посчитав нужным организовывать и снимать для них отдельные презентации. Одним из свежих девайсов оказался iPad Pro.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Главным изменением в «прошках» 2025 года стал новый чип — Apple Silicon M5, который «открывает самые передовые возможности iPad за всю историю». Компания утверждает, что новый планшет в 3,5 раза быстрее в ИИ-задачах, чем модель на М4 и в 5,6 раз быстрее, чем версия с М1 (2021 года).

Помимо этого, планшет получил сетевой чип N1, который объединяет в себе Bluetooth 6.0 и Wi-Fi 7. Модем решили установить C1X, как в iPhone Air: возможно, компания надеется на лучшую автономность с его помощью. Быстрая зарядка позволит зарядить планшет до 50% за полчаса, но для этого нужно докупить новый динамический блок питания Apple.

Планшет доступен в двух диагоналях — 11 и 13 дюймов — и традиционных цветах Silver и Space Black. Все версии оснащены дисплеем Ultra Retina XDR с Tandem OLED и максимальной яркостью до 1600 нит в HDR. Накопитель в базе теперь составляет 256 Гб, а объем ОЗУ во всех случаях составляет 12 Гб, как и на терабайтных.

Что касается ценников, то 11-дюймовый iPad Pro M5 стартует с $999, а 13-дюймовый — с $1299. За сотовый модуль придется доплатить $100, независимо от модели. 

1
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Источник:
Apple
Cсылки по теме:
WhatsApp получил большое долгожданное обновление для iPhone и iPad
Эксперт подтвердил выход двух новинок Apple в ближайшие дни
Обзор Samsung Galaxy Tab S10 Lite: первый доступный планшет, который смог удивить

Рекомендации

Рекомендации

Объявлены цены на новую Lada Iskra — не захочется никаких Hyundai и «китайцев»
Samsung открыла доступ к One UI 8 для этих смартфонов Galaxy
Лютейшее фиаско: «АвтоВАЗ» отзывает все Lada Iskra в первый день продаж и не выдает их покупателям
В Крыму появился новый мобильный оператор

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+6
Slepoy2.0
Блок питания стоит сколько? Долларов 50? Итого, чтобы получить полноценное устройство нужно добавить 150 – 200 $? Как это всё сложно…
час назад в 16:52
#
tellurian
+2660
tellurian Slepoy2.0
У вас дома нет блоков питания?У меня их достаточно.
Последние 10 лет ни разу не доставал их. Как и кабели. Устройств много разных сменил.
час назад в 17:05
#
tellurian
+2660
tellurian
А где новая приставка?
час назад в 17:03
#
tellurian
+2660
tellurian
Куда такую мощь? Её 2-3% пользователей в лучшем случае увидят.
Лучше бы время работы на планшетах с М-серией увеличили!!!
3 минуты назад
#