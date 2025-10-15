⚡️ Apple представила новые iPad Pro

Фото: AppleГлавным изменением в «прошках» 2025 года стал новый чип — Apple Silicon M5, который «открывает самые передовые возможности iPad за всю историю». Компания утверждает, что новый планшет в 3,5 раза быстрее в ИИ-задачах, чем модель на М4 и в 5,6 раз быстрее, чем версия с М1 (2021 года).
Компания Apple тихо выпустила несколько новинок, не посчитав нужным организовывать и снимать для них отдельные презентации. Одним из свежих девайсов оказался iPad Pro.
Помимо этого, планшет получил сетевой чип N1, который объединяет в себе Bluetooth 6.0 и Wi-Fi 7. Модем решили установить C1X, как в iPhone Air: возможно, компания надеется на лучшую автономность с его помощью. Быстрая зарядка позволит зарядить планшет до 50% за полчаса, но для этого нужно докупить новый динамический блок питания Apple.
Планшет доступен в двух диагоналях — 11 и 13 дюймов — и традиционных цветах Silver и Space Black. Все версии оснащены дисплеем Ultra Retina XDR с Tandem OLED и максимальной яркостью до 1600 нит в HDR. Накопитель в базе теперь составляет 256 Гб, а объем ОЗУ во всех случаях составляет 12 Гб, как и на терабайтных.
Что касается ценников, то 11-дюймовый iPad Pro M5 стартует с $999, а 13-дюймовый — с $1299. За сотовый модуль придется доплатить $100, независимо от модели.