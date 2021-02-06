Многочисленные слухи в течение последний недели указывали, что Apple обсуждает производство автомобилей с Hyundai и её дочерней компанией Kia. Bloomberg сообщает, что эти переговоры недавно приостановились.
Купертиновцы также обсуждают свои планы по выпуску Apple Car с другими автопроизводителями. Ранее издание Nikkei сообщило, что они также ведут переговоры с шестью японскими производителями автомобилей по поводу партнерских отношений в сфере поставок и производства.
Ранее на этой неделе CNBC сообщило, что Apple близка к завершению сделки с Kia. О переговорах с Hyundai стало известно с начала января. Корейский автопроизводитель подтвердил это в своем заявлении для прессы. Позднее Hyundai удалила упоминания Apple.
Bloomberg отмечает, что на данный момент пока неясно, возобновятся ли дискуссии между Apple и Hyundai. Если переговоры возобновятся, то вполне вероятно, что купертиновцы отдадут предпочтение Kia для производства своих электромобилей на заводе в штате Джорджия. У Apple еще есть время, чтобы разобраться в своих планах, поскольку разработка авто находится на раннем этапе.
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Не тут то было. Может китайцы будут полояльнее?!
Жаль что Эппл никак не может этого понять.
К тому же в ближайшие 5-7 лет этот рынок будет падать. Причём причина будет банальна, многим авто будет уже не так нужно. Сначала удаленка придушит продажи, а потом кризис и выпадение среднего класса возьмёт автопром за горло.
Неудачный момент для входа в этот бизнес.
И с автомобилями может произойти то же самое. Вы рассказываете про «удалёнка придушит продажи» и так далее про «выпадение среднего класса». А представьте, если Apple готовит как раз альтернативу продаже автомобилей и возможность не владеть им вообще. А пользоваться лишь тогда, когда это необходимо. И не искать на карте ближайший автомобиль, а вызвать его к себе. Не оплачивать услуги таксиста и не садиться за руль самому, а заниматься своими делами, пока машина едет по маршруту. А рынок продажи «кнопочных» автомобилей тем временем будет падать.