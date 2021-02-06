Apple Car

Многочисленные слухи в течение последний недели указывали, что Apple обсуждает производство автомобилей с Hyundai и её дочерней компанией Kia. Bloomberg сообщает, что эти переговоры недавно приостановились.

Купертиновцы также обсуждают свои планы по выпуску Apple Car с другими автопроизводителями. Ранее издание Nikkei сообщило, что они также ведут переговоры с шестью японскими производителями автомобилей по поводу партнерских отношений в сфере поставок и производства.

Ранее на этой неделе CNBC сообщило, что Apple близка к завершению сделки с Kia. О переговорах с Hyundai стало известно с начала января. Корейский автопроизводитель подтвердил это в своем заявлении для прессы. Позднее Hyundai удалила упоминания Apple.

Bloomberg отмечает, что на данный момент пока неясно, возобновятся ли дискуссии между Apple и Hyundai. Если переговоры возобновятся, то вполне вероятно, что купертиновцы отдадут предпочтение Kia для производства своих электромобилей на заводе в штате Джорджия. У Apple еще есть время, чтобы разобраться в своих планах, поскольку разработка авто находится на раннем этапе.


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Macrumors Macrumors

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