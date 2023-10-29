⚡️ Apple разрешила ставить приложения на iPhone без App Store. Но работает это очень странно



В вышедшей на днях iOS 17.1 обнаружена скрытая возможность — приложения стали устанавливаться просто при передаче пакета через AirDrop.



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Извлечение IPA-файлов происходит по той же схеме, что и раньше — смотрите инструкцию. А когда файл уже извлечен, вам нужно просто передать его по AirDrop с вашего Mac на iPhone. Смартфон не отобразит никаких диалоговых окон или подсказок, но приложение автоматически установится — иконка появится либо на рабочем столе, либо в галерее приложений.













В вышедшей на днях iOS 17.1 обнаружена скрытая возможность — приложения стали устанавливаться просто при передаче пакета через AirDrop.Ранее мы публиковали инструкцию о том, как сохранить себе на компьютер IPA-файлы удаленных из App Store приложений, чтобы впоследствии установить их себе и друзьям на iPhone. Установка осуществлялась с помощью подключения к компьютеру и приложения iMazing. Теперь всё стало проще.Извлечение IPA-файлов происходит по той же схеме, что и раньше — смотрите инструкцию. А когда файл уже извлечен, вам нужно просто передать его по AirDrop с вашего Mac на iPhone. Смартфон не отобразит никаких диалоговых окон или подсказок, но приложение автоматически установится — иконка появится либо на рабочем столе, либо в галерее приложений.

Далее можно запускать утилиту и пользоваться. На моем iPhone 12 mini успешно запустились и предложили залогиниться все переданные IPA-файлы, даже те, которые были загружены с чужого Apple ID. А вот у нашего главреда на iPhone 15 Pro Max установленные таким способом приложения отказываются откатываться. Пока неясно, от чего зависит успех установки. Также ннясно, можно ли добиться установки IPA каким-то иным способом, кроме AirDrop, например, с Windows-ПК.



Сама Apple никак не комментировала новую функцию iOS.