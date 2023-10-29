⚡️ Apple разрешила ставить приложения на iPhone без App Store. Но работает это очень странно

Олег

iOS 17.1


В вышедшей на днях iOS 17.1 обнаружена скрытая возможность — приложения стали устанавливаться просто при передаче пакета через AirDrop.

Ранее мы публиковали инструкцию о том, как сохранить себе на компьютер IPA-файлы удаленных из App Store приложений, чтобы впоследствии установить их себе и друзьям на iPhone. Установка осуществлялась с помощью подключения к компьютеру и приложения iMazing. Теперь всё стало проще.

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Извлечение IPA-файлов происходит по той же схеме, что и раньше — смотрите инструкцию. А когда файл уже извлечен, вам нужно просто передать его по AirDrop с вашего Mac на iPhone. Смартфон не отобразит никаких диалоговых окон или подсказок, но приложение автоматически установится — иконка появится либо на рабочем столе, либо в галерее приложений.

IPA




Далее можно запускать утилиту и пользоваться. На моем iPhone 12 mini успешно запустились и предложили залогиниться все переданные IPA-файлы, даже те, которые были загружены с чужого Apple ID. А вот у нашего главреда на iPhone 15 Pro Max установленные таким способом приложения отказываются откатываться. Пока неясно, от чего зависит успех установки. Также ннясно, можно ли добиться установки IPA каким-то иным способом, кроме AirDrop, например, с Windows-ПК. 

Сама Apple никак не комментировала новую функцию iOS. 

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Комментарии

Mers
+4621
Mers
Apple разрешила ставить приложения на iPhone без App
Store и компьютера.
«вам нужно просто передать его по AirDrop с вашего Mac»
У одного меня текст вызывает противоречия или я чего-то не понимаю?
2 часа назад в 22:18
#
–1
Пользователь удален Mers
Все понятно. Желтуха галимая
час назад в 23:04
#
YABLOKOFON
+280
YABLOKOFON Mers
Мак не компьютер просто, вы не понимаете это другое 😂
4 минуты назад
#
+17
Gntlmn Mthfcng
У кого-нибудь вообще видео открываются в iguides? У меня всегда приложение вылетает
57 минут назад
#
+4305
Gabriel
Первый шаг к открытой ОС.
55 минут назад
#
love$ick
+18
love$ick
Полезно в целом
8 секунд назад
#