⚡️ Apple запретила запуск мессенджера Telega на iPhone. Вот как это выглядит

Пользователи приложения Telega сообщают, что утилита отказывается запускаться на их айфонах. Похоже, Apple включила какой-то защитный механизм, который ранее массово не применялся.
Судя по жалобам iOS-пользователей, при попытке запустить Telega на экране появляется баннер о том, что приложение содержит вредоносный код и его невозможно открыть. Единственный вариант, который предлагает система — удалить Telega.
Напомним, что ранее Apple удалила этот мессенджер из App Store, а сервис аналитики вредоносных файлов и ссылок VirusTotal присвоил ему статус «вредоносного ПО».
Любопытно, что ранее такого барьера на iOS массово не применялось даже для приложений подсанкционных банков — факт установки гарантировал работу утилиты даже при ее удалении из App Store. Подобное окно с невозможностью запуска периодически встречается на macOS при попытке запуска пиратских приложений.