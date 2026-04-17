⚡️ Apple запретила запуск мессенджера Telega на iPhone. Вот как это выглядит

Олег


Пользователи приложения Telega сообщают, что утилита отказывается запускаться на их айфонах. Похоже, Apple включила какой-то защитный механизм, который ранее массово не применялся. 

Судя по жалобам iOS-пользователей, при попытке запустить Telega на экране появляется баннер о том, что приложение содержит вредоносный код и его невозможно открыть. Единственный вариант, который предлагает система — удалить Telega. 



Напомним, что ранее Apple удалила этот мессенджер из App Store, а сервис аналитики вредоносных файлов и ссылок VirusTotal присвоил ему статус «вредоносного ПО». 

Любопытно, что ранее такого барьера на iOS массово не применялось даже для приложений подсанкционных банков — факт установки гарантировал работу утилиты даже при ее удалении из App Store. Подобное окно с невозможностью запуска периодически встречается на macOS при попытке запуска пиратских приложений. 
Cсылки по теме:
Telegram начал помечать тех, с кем опасно общаться
Жители РФ нашли идеальную замену Telegram и массово переходят на нее
Павел Дуров наконец обратил внимание на больное место Telegram и придумал решение

На российских дорогах появились камеры совершенно нового типа
Раскрыто большое нововведение iOS 27. Ради него даже стоит купить новый айфон!
Множеству жителей РФ придется установить мессенджер MAX из-за нового закона
А в Apple знают? Смартфоны Xiaomi теперь работают с AirPods, как с родными

Комментарии (3)

hardalexmen
Заходите в настройки , проложение, находите телега и жмете снизу кнопку восстановление приложения и снова телега будет работать
32 минуты назад
kardigan
Нуда. Только хорошо сосать твой трафик🤣
5 минут назад
Похоже действительно некоторым пора переходить на Андрея. ) я не в числе мамкиных Штирлицев, поэтому я пас😏
6 минут назад
Читайте также