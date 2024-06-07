⭐️ Что такое Telegram Stars? Где взять «звезды» и что на них купить? Нужна ли новая валюта обычным пользователям? Все ответы внутри





Как и было анонсировано ранее, Павел Дуров представил внутреннюю валюту для Telegram под названием Stars, или «звезды». Это не первая попытка стимулировать коммерцию внутри мессенджера; ранее Дуров попытался с большой помпой запустить свою криптовалюту TON с блокчейном и транзакциями, но власти насторожились и запретили ему это делать. В итоге TON запущен сторонними (якобы) ребятами; мы говорим «якобы», потому что для стороннего продукта TON слишком уж глубоко интегрирован в Telegram.



Так зачем же Павлу понадобилась новая валюта в Telegram? Кто сможет ею пользоваться? Как ее получить и на что потратить? Давайте разберемся и поймем, нужная вещь или можно пройти мимо.





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Что такое Stars

Зачем нужны Stars

Где взять Stars

Как потратить Stars

Покупателям теперь нужно будет приобретать Stars для прокачки персонажа в мини-играх, оплаты услуг или подписок в ботах и так далее. При этом процесс покупки физических товаров не изменились и по-прежнему проходят через классические платежные системы.

теперь нужно будет приобретать Stars для прокачки персонажа в мини-играх, оплаты услуг или подписок в ботах и так далее. При этом процесс покупки физических товаров не изменились и по-прежнему проходят через классические платежные системы. Продавцам следует знать, что теперь вся оплата через ботов принимается в Stars. После получения её можно вывести в криптовалюту TON на встроенный кошелек Telegram, а дальше либо отправить в другой кошелек / биржу, или обменять на обычные деньги через P2P. А еще можно потратить их на рекламу своего продукта или сервиса внутри Telegram.

Нужны ли вам Stars