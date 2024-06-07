⭐️ Что такое Telegram Stars? Где взять «звезды» и что на них купить? Нужна ли новая валюта обычным пользователям? Все ответы внутри

Как и было анонсировано ранее, Павел Дуров представил внутреннюю валюту для Telegram под названием Stars, или «звезды». Это не первая попытка стимулировать коммерцию внутри мессенджера; ранее Дуров попытался с большой помпой запустить свою криптовалюту TON с блокчейном и транзакциями, но власти насторожились и запретили ему это делать. В итоге TON запущен сторонними (якобы) ребятами; мы говорим «якобы», потому что для стороннего продукта TON слишком уж глубоко интегрирован в Telegram.
Так зачем же Павлу понадобилась новая валюта в Telegram? Кто сможет ею пользоваться? Как ее получить и на что потратить? Давайте разберемся и поймем, нужная вещь или можно пройти мимо.
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Что такое StarsЗвезды Telegram — это своего рода «внутриигровая» валюта, как голда в стратегиях или монетки в Gardenscapes. Это не крипта, и, разумеется, не полноценная валюта вроде рубля или доллара; «звезды» нужны для упрощения транзакций внутри мессенджера.
К слову, вместе с релизом Stars разработчики представили большое обновление платформы для ботов и системы оплаты покупок. Об этом ниже.
Зачем нужны StarsКоманда Telegram сообщает, что «каждый месяц более 400 млн пользователей взаимодействуют с ботами и мини-приложениями» в мессенджере. Сюда относятся игры, товары, сервисы и так далее. Кроме того, внутри Telegram можно продавать даже реальные физические товары, принимать платежи и донаты.
По сути, теперь внутри Telegram есть собственный кошелек с «голдой», которую можно тратить на всё что угодно в экосистеме мессенджера. Рассчитаться звездами за колбасу в супермаркете или оплатить отель (как теоретическиь можно сделать криптой вроде TON) не получится. Кошелек со звездами — это своего рода «прослойка» между покупателем и продавцом: вместо того, чтобы предоставлять данные своей карты каждому боту или магазину, можно ввести её один раз и покупать звезды. А звезды безопасно тратить везде где хочется.
Где взять StarsДля покупки звезд предусмотрено два способа: система оплаты App Store / Google Play по принципу внутриигровых покупок, либо же приобретение через официальный Premium Bot (как покупка подписки).
В App Store уже появились две новые строки в разделе встроенных покупок: 15 звезд за 39 рублей и 50 звезд за 119 рублей. Если вычесть комиссию Apple в размере 30%, то получается «курс» около 1,6 рублей за 1 звезду.
Как потратить StarsЗвезды пригодятся тем, кто ведет какую-то коммерческую деятельность через платежные сервисы Telegram.
- Покупателям теперь нужно будет приобретать Stars для прокачки персонажа в мини-играх, оплаты услуг или подписок в ботах и так далее. При этом процесс покупки физических товаров не изменились и по-прежнему проходят через классические платежные системы.
- Продавцам следует знать, что теперь вся оплата через ботов принимается в Stars. После получения её можно вывести в криптовалюту TON на встроенный кошелек Telegram, а дальше либо отправить в другой кошелек / биржу, или обменять на обычные деньги через P2P. А еще можно потратить их на рекламу своего продукта или сервиса внутри Telegram.
Нужны ли вам StarsЕсли вы тратите деньги в экосистеме Telegram — нужны. Во всех остальных случаях — нет. Самый массовый платный продукт мессенджера — Premium — всё так же оплачивается с карты, а не звездами, купить TON во встроенном кошельке с их помощью тоже нельзя.
Как итог, Telegram Stars на текущий момент это довольно нишевый релиз. Для общения в мессенджере и использования премиум и «Кошелька» новая валюта не требуется. Но не теряйте мысль: в перспективе Stars будут использоваться также для отправки донатов создателям контента, которых вы хотите поддержать, эта функция пока в разработке и может быть вам полезна.