💻 Как добавить русские буквы на клавиатуру MacBook без гравировки и наклеек





Недавно я рассказывал, почему стоит подумать о приобретении MacBook в странах ближнего зарубежья — при должной сноровке и внимательности можно неплохо сэкономить. В том материале я пояснял, что главной трудностью такой покупки станет клавиатура, на которой может не оказаться русских букв.





Откуда возник вопрос

Во-первых, это всё-таки может быть достаточно невыгодно в масштабах экономии на покупке MacBook за границей.

Во-вторых, гравированная клавиатура отличается по внешнему виду от РСТ: английская буква расположена по центру, а русская стыдливо жмется в уголке, тогда как на РосТест-кнопках две буквы занимают два угла.

В-третьих, кустарная гравировка (читай — не в авторизированном сервисе Apple) влечет за собой потерю международной гарантии.

Еще один вариант

Во-первых, такие кнопки стоят в 3-10 раз дешевле, чем гравировка — 500-900 рублей.

Во-вторых, вы получите внешний вид алфавита, аналогичный РСТ-клавиатуре.

В-третьих, при необходимости сдать ноутбук по гарантии (а в России пока работают авторизированные сервисы Apple) вы так же просто «перекидываете» оригинальные кнопки на место.

Где купить

Как менять

Приступаем

Просовываете лопатку под нижний угол кнопки

Аккуратно, как рычагом, плавно приподнимаете угол до щелчка, придерживая кнопку сверху другой рукой



Переводите лопатку под другой угол

Приподнимаете его тоже до щелчка, придерживая кнопку сверху

Убираете лопатку, сдвигаете кнопку к себе и поднимаете с механизма.

дырка

Положите «шляпку» на посадочное место ближе к нижнему краю и сдвиньте её пальцем вверх — два верхних крепления войдут в пазы

Теперь аккуратно и плавно нажмите пальцем на нижний угол кнопки до щелчка — одно крепление «усядется» на стержень

Теперь то же самое на втором уголке.

Результат