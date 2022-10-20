💻 Как добавить русские буквы на клавиатуру MacBook без гравировки и наклеек

Недавно я рассказывал, почему стоит подумать о приобретении MacBook в странах ближнего зарубежья — при должной сноровке и внимательности можно неплохо сэкономить. В том материале я пояснял, что главной трудностью такой покупки станет клавиатура, на которой может не оказаться русских букв.
Откуда возник вопросДело в том, что я сам летом приобрел MacBook Air за границей, и он достался мне с латиницей. В целом я вполне способен печатать вслепую, однако иметь русскую раскладку перед глазами всё равно не прочь.
Первая мысль, которая может возникнуть — гравировка. Это неплохой вариант, не очень дорогой и довольно быстрый. Однако далеко не в каждом городе РФ есть мастерские, которые занимаются гравировкой, и которым при этом можно доверить ноутбук Apple. Там, где такая услуга предоставляется, с вас попросят от 1500 до 7000 рублей в зависимости от ряда факторов.
У гравировки есть три минуса:
- Во-первых, это всё-таки может быть достаточно невыгодно в масштабах экономии на покупке MacBook за границей.
- Во-вторых, гравированная клавиатура отличается по внешнему виду от РСТ: английская буква расположена по центру, а русская стыдливо жмется в уголке, тогда как на РосТест-кнопках две буквы занимают два угла.
- В-третьих, кустарная гравировка (читай — не в авторизированном сервисе Apple) влечет за собой потерю международной гарантии.
Еще один вариантИтак, логичными считаются три варианта развития событий после покупки MacBook с латиницей: наклейки, гравировка, ну или можно просто оставить «как есть».
Совсем недавно я узнал о существовании четвертого варианта. На AliExpress мне как-то попался товар под названием «колпачки клавиатуры MacBook». Я кликнул, посмотрел отзывы и загорелся попробовать.
Суть этого метода в том, что вы заказываете комплект кнопок с AliExpress, на которых нанесены нужные вам буквы, а после получения просто меняете их самостоятельно. Речь идет о тех самых «шляпках», то есть не кнопках в сборе, а лишь верхней их части черного цвета, пластинках, на которых и расположены буквы.
Плюсов у такого решения масса, оно нивелирует все недостатки гравировки.
- Во-первых, такие кнопки стоят в 3-10 раз дешевле, чем гравировка — 500-900 рублей.
- Во-вторых, вы получите внешний вид алфавита, аналогичный РСТ-клавиатуре.
- В-третьих, при необходимости сдать ноутбук по гарантии (а в России пока работают авторизированные сервисы Apple) вы так же просто «перекидываете» оригинальные кнопки на место.
В этом тексте я подробно расскажу, где заказать и как поменять кнопки на свеженьком MacBook — с фотографиями и видео.
Где купитьЯ заказывал комплект кнопок на AliExpress. Для моего MacBook Air с чипом M1 (модель А2337) ссылка на товар вот здесь. Я купил комплект за 560 рублей с бесплатной доставкой. Для других моделей поищите наборы самостоятельно по номеру модели (буква «А» и четыре цифры).
Доставка осуществляется в течение 2-3 недель, кнопки приезжают на картонной подложке, приклеенные в порядке расположения на компьютере. В комплекте зачастую присутствует пластиковый инструмент для замены — он отлично подходит и ничего другого искать не придется.
После распаковки обязательно рассмотрите качество покрытия клавиш — в отзывах (к другим лотам) кому-то приходили наборы с подтеками краски на двух-трех клавишах. В моем случае всё приехало в идеальном виде.
Как менятьВ общем и целом можно сказать, что задача довольно несложная. Я долго рылся в интернете и на YouTube, чтобы найти, как же крепятся кнопки именно на моем MacBook Air. Не найдя ничего толкового, я выяснил всё сам опытным путем и поделюсь с вами.
Кнопка MacBook условно состоит из трех частей: черная «шляпка» с буквами крепится к механизму «ножницы» или «бабочка», который в свою очередь стоит на резиновом актуаторе. Мы будем менять только самую верхнюю часть, то есть отцеплять «шляпку» от механизма.
«Шляпка» держится на механизме по принципу… как бы объяснить…
Отлично. Именно так держится «шляпка» — два крепления, которые охватывают горизонтальный стержень на механизме. Представьте, что вы тянете попугая вверх от ветки — именно так мы будем отцеплять кнопку от «ножниц».
Стоит отметить, что не на всех моделях MacBook крепление реализовано именно так. Я сам проверил это на MacBook Air M1, а также на MacBook Air 2013 (а значит на всем модельном ряде Air 2011-2017). Что касается других моделей — лучше сначала перепроверьте в сети.
ПриступаемВам потребуется комплектная лопатка. Если продавец оказался настолько скаредным, что ничего вам не положил, то подойдет тонкая кредитка или медиатор. Только будьте аккуратны: если ноутбук не первой свежести, то слишком толстой лопаткой можно повредить оригинальную шляпку. И упаси вас Кук делать это металлическим ножом или лезвием!
Процесс довольно прост:
- Просовываете лопатку под нижний угол кнопки
- Аккуратно, как рычагом, плавно приподнимаете угол до щелчка, придерживая кнопку сверху другой рукой
- Переводите лопатку под другой угол
- Приподнимаете его тоже до щелчка, придерживая кнопку сверху
- Убираете лопатку, сдвигаете кнопку к себе и поднимаете с механизма.
Готово! Кнопка в руках, а на клавиатуре образовалась устрашающая
Процесс посадки новой «шляпки» стоит предварить следующим уточнением: помимо двух защёлок на ней есть еще два крепления в верхней части кнопки. Поехали:
- Положите «шляпку» на посадочное место ближе к нижнему краю и сдвиньте её пальцем вверх — два верхних крепления войдут в пазы
- Теперь аккуратно и плавно нажмите пальцем на нижний угол кнопки до щелчка — одно крепление «усядется» на стержень
- Теперь то же самое на втором уголке.
Готово! Кнопка на законном месте.
Все действия производите плавно и аккуратно: четыре крепления на «шляпках» пластиковые и очень не любят резких движений. Если «шляпка» не поддается, попробуйте отщелкнуть её ближе к углу или вообще сбоку.
Я не советую снимать сразу все кнопки — лучше меняйте их по одной. Тогда не придется лезть в гугл с запросом «клавиатура MacBook фото сверху». Сняли одну — установили новую — сняли следующую; это оптимальный вариант.
Если вы приобрели MacBook для европейского рынка, то пришедшая с Китая клавиатура точно совпадет с вашей. В случае с «американцем» всё немного иначе: на место встанут кнопки с буквами и цифрами, а shift и enter не подойдут. На фото вы можете заметить, что на своем MacBook я поменял лишь буквенные «шляпки», а остальная часть клавиатуры осталась оригинальной.
Кстати, купив «американца» и поменяв ему кнопки на «РСТ», можно добиться идеальной для многих раскладки: заводское расположение двух алфавитов + удобный длинный левый shift.
РезультатСкорее всего, у вас возникает вопрос: а что с качеством этих китайских клавиш? Могу сказать определенно — на вид они от оригинальных не отличаются совершенно. Оттенок черного и белого, текстура покрытия, размеры, расположение креплений снизу, края букв на гравировке — всё это в точности соответствует оригинальной клавиатуре. Как указано выше, моя клавиатура заменена лишь частично, при этом никакой разницы между клавишами я не вижу.
После операции по «отщелкиванию — защелкиванию» механизм не разболтался, не стал работать хуже или громче. По ощущениям клавиши остались такими же, какими и были до замены. Как они будут вести себя «на износ», покажет время.