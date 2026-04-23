⚡️ Как можно скорее установите iOS 26.4.2 и iOS 18.7.8, и вот почему

Олег


Компания Apple закрыла уязвимость в iOS, которая позволяла извлечь переписки пользователя даже после их удаления. Об этом пишет Bleeping Computer. 

Речь идет о недавней ситуации с ФБР — сотрудники ведомства смогли прочесть входящие сообщения в iPhone подозреваемого, несмотря на то, что переписка и сам мессенджер уже были удалены. Оказалось, что iOS почему-то хранит историю пуш-уведомлений вместе с их содержимым даже после того, как сами сообщения удаляются. 

«Уведомления, помеченные для удаления, могут неожиданно сохраняться на устройстве», — пишет Apple. 

Согласно источнику, уязвимость получила номер CVE-2026-28950 и была оперативно закрыта Apple в апдейтах iOS / iPadOS 26.4.2 и iOS / iPadOS 18.7.8. Ошибка была исправлена «за счет улучшения механизма удаления данных», но никаких подробностей не приводится. Сама Apple не ссылалась на сообщение об эксплуатации уязвимости ФБР. 
1
Источник:
Bleeping Computer
Cсылки по теме:
Вышло обновление iOS 26.4.2. Что нового?
Чем запомнится Тим Кук — собрали триумфы и промахи преемника Джобса
Павел Дуров раскрыл, как в Европе работает цензура интернета

А в Apple знают? Смартфоны Xiaomi теперь работают с AirPods, как с родными
Российский компьютерщик нашёл способ подключиться к иностранному интернету
Обои с эффектом глубины для iPhone с iOS 26: январь 2026
В каких AirPods есть такое? Xiaomi выпустила Redmi Buds 8 Pro с тройными динамиками и двойными ЦАП

Комментарии (1)

kardigan
kardigan
Как это уже остоп… о и вот почему…
час назад в 12:18
Читайте также