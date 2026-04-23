⚡️ Как можно скорее установите iOS 26.4.2 и iOS 18.7.8, и вот почему

Компания Apple закрыла уязвимость в iOS, которая позволяла извлечь переписки пользователя даже после их удаления. Об этом пишет Bleeping Computer.

«Уведомления, помеченные для удаления, могут неожиданно сохраняться на устройстве», — пишет Apple.

Речь идет о недавней ситуации с ФБР — сотрудники ведомства смогли прочесть входящие сообщения в iPhone подозреваемого, несмотря на то, что переписка и сам мессенджер уже были удалены. Оказалось, что iOS почему-то хранит историю пуш-уведомлений вместе с их содержимым даже после того, как сами сообщения удаляются.Согласно источнику, уязвимость получила номер CVE-2026-28950 и была оперативно закрыта Apple в апдейтах iOS / iPadOS 26.4.2 и iOS / iPadOS 18.7.8. Ошибка была исправлена «за счет улучшения механизма удаления данных», но никаких подробностей не приводится. Сама Apple не ссылалась на сообщение об эксплуатации уязвимости ФБР.