💰 Как правильно открыть вклад или депозит: скрытые условия, понижающие настройки и хитрости банков

После серьезного повышения ключевой ставки Центробанком России вклад (или депозит) стал крайне привлекателен в качестве простой, надежной и доходной инвестиции свободных средств. Однако далеко не все банки предлагают честные и выгодные для клиента условия; а если не заметить скрытую галочку или кнопку, можно лишиться всех процентов или большой их части.
Оглавление:
- Что такое вклад / депозит
- Плюсы и минусы вклада
- Как правильно открыть вклад
- Как получить максимальный процент
- Скрытые условия и хитрости
Что такое вклад / депозитМногие знают о ключевой ставке ЦБ. Эта цифра, образно говоря, нулевой мередиан для банков: от нее они отталкиваются при расчете процентов на кредиты и депозиты. Фактически обе эти услуги неразрывно связаны.
Вклад — это возможность отдать свои деньги банку во временное пользование, чтобы получить их потом обратно с процентами. Обычно вклад открывается на определенный, заранее фиксированный срок, а доход клиента определяется количеством процентов в момент заключения договора.
Деньги, которые банк получает от клиента в виде депозита, он использует для получения дохода — например, для выдачи кредитов. Ставка по кредиту обычно выше, чем процент по вкладу; эта разница и есть доход банка. Разумеется, мы очень упрощаем, а на деле процесс куда более сложен и разнообразен.
Плюсы и минусы вклада
Банковский депозит считается одним из самых безопасных способов инвестиции — и до последнего времени он был не самым прибыльным. Однако теперь гарантии остались те же, но процент привлекательно вырос.
Плюсы:
- Безопасно. Все вклады застрахованы государством на сумму до 1,4 млн рублей
- Просто. Не нужно строить инвестиционные стратегии или покупать недвижимость
- Понятно. Обычно условия доходности по вкладам гораздо проще и прозрачнее, чем в других инвестиционных схемах.
Минусы:
- Заморозка средств. Это обязательное условия любого депозита, забрать денбги или даже их часть без потерь нельзя, даже если очень сильно нужно; при закрытии вклада все накопленные проценты сгорают.
- Инфляция. В некоторых случаях проценты по вкладу могут даже не покрывать рост цен и обесценивание национальной валюты. В итоге рублей у вас станет больше, а купить на них вы сможете все то же самое.
- Банкротство. Если банк лопнет или закроется, то государство возместит вам только 1,4 млн рублей — остальные деньги придется требовать у разорившегося банка в судебном порядке, и обычно это небыстрый процесс.
Как правильно открыть вклад
Есть несколько факторов, которые нужно учитывать при открытии депозита, чтобы потом не пожалеть и не потерять свои кровные:
- Статус банка. Чем он ниже, тем более привлекательные проценты обычно предлагает. Для собственного спокойствия лучше выбирать системно значимые банки, которые у всех на слуху. Если у банка есть госфинансирование — это плюс, шансов что он закроется гораздо меньше. А вот мелкие региональные банки могут быть не лучшим выбором.
- Сумма вклада. Государственное страхование вкладов покрывает 1,4 млн рублей — имеются в виду все счета гражданина в одном конкретном банке. Чтобы максимально защититься, не кладите больше этой суммы; можно положить даже меньше c учетом будущих процентов. А если хочется вложить большую сумму? Разделите деньги на части по 1,4 млн и положите в разные банки, или в один банк, но на счета нескольких членов семьи. Последний вариант выгоден еще по одной причине.
- Налоги. Доход со вклада облагается налогом в 13%. Все данные о выплатах и сроках банк самостоятельно передает в налоговую, вам это делать не нужно. В год есть определенная минимальная сумма процентов, которая налогом не облагается, и она зависит от текущей ключевой ставки. Если разложить деньги по счетам нескольких родственников, налога вовсе может не быть.
Как получить максимальный процент
Процентная ставка различается в разных банках, и даже в одном и том же банке вам могут дать разные условия в зависимости от настроек вклада. Пройдемся по основным:
- Капитализация. Это означает, что начисленные проценты будут каждый месяц оставаться в банке и прибавляться к вашему депозиту. Сумма вклада растет — доход с него тоже. Если вы не планируете пользоваться процентами с депозита (например, оплачивать ими арендное жилье), то включите капитализацию — итоговый доход станет выше чисто математически, а еще некоторые банка повышают ставку для тех, кто не забирает проценты ежемесячно.
- «Новые деньги». Такое повышающее условие есть, к примеру, в «Газпромбанке». Это означает, что вы вносите деньги из какого-то другого банка или из наличных; то есть депозитные средства оказываются новыми именно для этого банка. Напомним, что по закону вы можете переводить между своими счетами по СБП до 30 млн рублей в месяц без комиссии, так что воспользоваться этим условием очень просто.
- Онлайн-открытие. Некоторые банки дают на 1-2 процента больше к ставке, если вы открываете и пополняете вклад онлайн в личном кабинете банка, а не идете в отделение и не занимаете рабочее время сотрудников. Такое условие есть, например, в РНКБ. Открыть вклад самому несложно, попробуйте обойтись без сотрудников банка.
- Все выплаты в конце. Похоже на капитализацию, но не совсем. Капитализация предполагает поступенчатое увеличение суммы и доходы с нее, а «все выплаты в конце» предусматривает внесение всей желаемой суммы сразу и получение процентов в последний день вклада. Проценты не причисляются каждый месяц, а рассчитываются сразу за год. Минус такого условия: вы не можете распоряжаться ни деньгами, ни процентами. С капитализацией банки иногда позволяют получить проценты один или несколько раз: к примеру, в «Т-банке» можно каждый месяц выбирать, куда причислять проценты — на вклад или на основной счет.
- Срок вклада. Чаще всего банки дают разные проценты на разное количество месяцев. Это зависит от собственных прогнозов банка относительно изменений ключевой ставки в будущем. Обычно процент по вкладу на 24 и более месяцев самый низкий; при этом на 2-3 месяца нередко можно получить максималку. Пересмотрите все доступные периоды, чтобы выбрать самый выгодный.
- Непополняемый. Некоторые банки повышают ставку для вкладов, которые не будут пополняться после открытия. Казалось бы, для банка чем больше денег тем лучше, но не все так просто: при пополнении вклада спустя время придется пересчитывать ставку, доход и проценты, а банк ценит в первую очередь стабильность. Повышающая кнопка «Непополняемый вклад» есть, например, у «Т-банка».
Скрытые условия и хитрости
Поскольку банковская деятельность очень строго урегулирована законом, прямого обмана вы, скорее всего, не встретите. В основном все уловки банка направлены на то, чтобы выдать желаемое за действительное.
К примеру, вы заходите на сайт банка и выбираете калькулятор вклада. Вводите свою сумму денег, выбираете период и видите ставку 20% большим шрифтом. Но присмотревшись повнимательнее, вы увидите, что такая ставка действует только при включенной капитализации, новых деньгах, подключенной подписке «Премиум» и так далее. Если этого не заметить и открыть вклад, вы получите меньший процент и прогадаете.
Также есть разные условия снятия средств. В каких-то случаях банк позволяет забрать часть денег со вклада сразу после открытия, в других — спустя 2 или 3 месяца, а некоторые банки вовсе не допускают частичное изъятие. Если вы предполагаете, что деньги могут понадобиться спустя время, обязательно уточните этот нюанс.
Учтите еще кое-что по поводу закрытия вклада. Если вы не снимали проценты со вклада, а потом решили забрать все деньги раньше срока, то получите ровно столько, сколько положили. Однако если выплата процентов была ежемесячно и вы их тратили, то при закрытии вклада все эти деньги будут вычтены из суммы, которая вам вернется.