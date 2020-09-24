Отказаться от использования кастомных ярлыков для запуска программ. Для этих целей можно воспользоваться поиском Spotlight или библиотекой приложений.

Разместите на главном экране одну или несколько страниц с симпатичными или трешовыми (в зависимости от вашего вкуса) значками приложений, чтобы похвастаться перед другими пользователями iOS, а сами для запуска приложений используйте стандартный способ, который работает без задержки.







Пользовательские значки приложений — новый тренд кастомизации операционной системы, до которого дорвались пользователи iPhone. С выходом iOS 14 владельцы смартфонов Apple могут придать своим устройствам индивидуальности с помощью виджетов и кастомных иконок, не используя при этом инструменты джейлбрейка. Во всем этом есть только одна проблема: все эти настраиваемые значки приложений замедляют работу ваших айфонов.Если вы уже попробовали установить кастомные иконки, то, вероятно, обратили внимание на проблему в действии.Вот как выглядит использование кастомных иконок для приложений: всякий раз, нажимая на один из этих красивых (не всегда) ярлыков, соответствующая программа запускается медленнее, чем если бы вы просто использовали стандартный значок.Всё дело в том, что для собственной иконки создается специальный ярлык для быстрых команд, который запускает нужное приложение. Другими словами, нажимая по кастомному значку, сначала запускается интерфейс быстрых команд, а затем открывается само приложение, которые вы хотите использовать. Поэтому наблюдается задержка в несколько секунд при запуске программ с помощью пользовательских ярлыков.Этого невозможно избежать, если вы хотите использовать собственные значки приложений на iOS 14. Проблема носит аналогичный характер и на iPadOS 14.Почему так происходит? Давайте будем честны, Apple вряд ли когда-либо планировала, что пользователи с помощью быстрых команд будут создавать собственные ярлыки приложений.Конечно, вы можете решить это проблему. Вот несколько идей, но все они носят компромиссный характер:Конечно, вы также можете продолжить жить с замедлением при запуске программного обеспечения с помощью кастомных иконок. Возможно, вам нравятся лаги в интерфейсе или вы просто убеждаете себя в том, что не замечаете замедления.Apple вряд ли довольна популярной тенденцией персонализации iPhone, в рамках которой пользователи добровольно замедляют свои смартфоны. Владельцы гаджетов на Android могут применять к своей операционной системе различные паки иконок, которые изменяют внешний вид значков до неузнаваемости и при этом они не замедляю работу устройства.Кажется, что в этой ситуации Apple должна предложить полноценные варианты настройки интерфейса, учитывая популярность кастомизации с костылями среди пользователей iOS 14. У людей должна быть возможность установки пакетов иконок без привлечения приложения «быстрые команды», замедляющего интерфейс.В другом случае, Apple может настроить «быстрые команды» таким образом, что при использовании кастомных ярлыков для запуска приложений, программы будут открываться немедленно. Персонализация интерфейса — это здорово, но когда это не идет в разрез с пользовательским опытом.