Иконки
Пользовательские значки приложений — новый тренд кастомизации операционной системы, до которого дорвались пользователи iPhone. С выходом iOS 14 владельцы смартфонов Apple могут придать своим устройствам индивидуальности с помощью виджетов и кастомных иконок, не используя при этом инструменты джейлбрейка. Во всем этом есть только одна проблема: все эти настраиваемые значки приложений замедляют работу ваших айфонов.

Если вы уже попробовали установить кастомные иконки, то, вероятно, обратили внимание на проблему в действии.

Проблема с замедлением

Вот как выглядит использование кастомных иконок для приложений: всякий раз, нажимая на один из этих красивых (не всегда) ярлыков, соответствующая программа запускается медленнее, чем если бы вы просто использовали стандартный значок.

Всё дело в том, что для собственной иконки создается специальный ярлык для быстрых команд, который запускает нужное приложение. Другими словами, нажимая по кастомному значку, сначала запускается интерфейс быстрых команд, а затем открывается само приложение, которые вы хотите использовать. Поэтому наблюдается задержка в несколько секунд при запуске программ с помощью пользовательских ярлыков.

Кастомные иконки iOS 14

Этого невозможно избежать, если вы хотите использовать собственные значки приложений на iOS 14. Проблема носит аналогичный характер и на iPadOS 14.

Почему так происходит? Давайте будем честны, Apple вряд ли когда-либо планировала, что пользователи с помощью быстрых команд будут создавать собственные ярлыки приложений.

Вы можете обойтись без замедления

Конечно, вы можете решить это проблему. Вот несколько идей, но все они носят компромиссный характер:
  • Отказаться от использования кастомных ярлыков для запуска программ. Для этих целей можно воспользоваться поиском Spotlight или библиотекой приложений.
  • Разместите на главном экране одну или несколько страниц с симпатичными или трешовыми (в зависимости от вашего вкуса) значками приложений, чтобы похвастаться перед другими пользователями iOS, а сами для запуска приложений используйте стандартный способ, который работает без задержки.
Конечно, вы также можете продолжить жить с замедлением при запуске программного обеспечения с помощью кастомных иконок. Возможно, вам нравятся лаги в интерфейсе или вы просто убеждаете себя в том, что не замечаете замедления.

Apple должна разобраться со всем этим

Apple вряд ли довольна популярной тенденцией персонализации iPhone, в рамках которой пользователи добровольно замедляют свои смартфоны. Владельцы гаджетов на Android могут применять к своей операционной системе различные паки иконок, которые изменяют внешний вид значков до неузнаваемости и при этом они не замедляю работу устройства.

Android

Кажется, что в этой ситуации Apple должна предложить полноценные варианты настройки интерфейса, учитывая популярность кастомизации с костылями среди пользователей iOS 14. У людей должна быть возможность установки пакетов иконок без привлечения приложения «быстрые команды», замедляющего интерфейс.

В другом случае, Apple может настроить «быстрые команды» таким образом, что при использовании кастомных ярлыков для запуска приложений, программы будут открываться немедленно. Персонализация интерфейса — это здорово, но когда это не идет в разрез с пользовательским опытом.


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