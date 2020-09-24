Пользовательские значки приложений — новый тренд кастомизации операционной системы, до которого дорвались пользователи iPhone. С выходом iOS 14 владельцы смартфонов Apple могут придать своим устройствам индивидуальности с помощью виджетов и кастомных иконок, не используя при этом инструменты джейлбрейка. Во всем этом есть только одна проблема: все эти настраиваемые значки приложений замедляют работу ваших айфонов.
Если вы уже попробовали установить кастомные иконки, то, вероятно, обратили внимание на проблему в действии.
Проблема с замедлением
Вот как выглядит использование кастомных иконок для приложений: всякий раз, нажимая на один из этих красивых (не всегда) ярлыков, соответствующая программа запускается медленнее, чем если бы вы просто использовали стандартный значок.
Всё дело в том, что для собственной иконки создается специальный ярлык для быстрых команд, который запускает нужное приложение. Другими словами, нажимая по кастомному значку, сначала запускается интерфейс быстрых команд, а затем открывается само приложение, которые вы хотите использовать. Поэтому наблюдается задержка в несколько секунд при запуске программ с помощью пользовательских ярлыков.
Этого невозможно избежать, если вы хотите использовать собственные значки приложений на iOS 14. Проблема носит аналогичный характер и на iPadOS 14.
Почему так происходит? Давайте будем честны, Apple вряд ли когда-либо планировала, что пользователи с помощью быстрых команд будут создавать собственные ярлыки приложений.
Вы можете обойтись без замедления
Конечно, вы можете решить это проблему. Вот несколько идей, но все они носят компромиссный характер:
- Отказаться от использования кастомных ярлыков для запуска программ. Для этих целей можно воспользоваться поиском Spotlight или библиотекой приложений.
- Разместите на главном экране одну или несколько страниц с симпатичными или трешовыми (в зависимости от вашего вкуса) значками приложений, чтобы похвастаться перед другими пользователями iOS, а сами для запуска приложений используйте стандартный способ, который работает без задержки.
Apple должна разобраться со всем этим
Apple вряд ли довольна популярной тенденцией персонализации iPhone, в рамках которой пользователи добровольно замедляют свои смартфоны. Владельцы гаджетов на Android могут применять к своей операционной системе различные паки иконок, которые изменяют внешний вид значков до неузнаваемости и при этом они не замедляю работу устройства.
Кажется, что в этой ситуации Apple должна предложить полноценные варианты настройки интерфейса, учитывая популярность кастомизации с костылями среди пользователей iOS 14. У людей должна быть возможность установки пакетов иконок без привлечения приложения «быстрые команды», замедляющего интерфейс.
В другом случае, Apple может настроить «быстрые команды» таким образом, что при использовании кастомных ярлыков для запуска приложений, программы будут открываться немедленно. Персонализация интерфейса — это здорово, но когда это не идет в разрез с пользовательским опытом.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Источник:
Странно, почему убрали нативные...