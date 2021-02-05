





После вступления в силу поправок, запрещающих публикации с нецензурной бранью в социальных сетях, количество публикаций с матом резко выросло. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование «Медиалогии». Сообщается, что с 1 по 2 февраля россияне сделали 646,1 тыс. публикаций с ненормативной лексикой в «Одноклассниках», «ВКонтакте», Facebook, Twitter и Instagram.Показатели сравнили с 3 и 4 февраля 2020 года, которые также пришлись на будни. В эти дни было зафиксировано 426,5 тыс. публикаций. «Медиалогия» уточняет, что в прошлом году в основном обсуждался коронавирус, который добрался до России, а также обрушившуюся крышу спортивно-концертного комплекса в Санкт-Петербурге.Напомним, 1 февраля 2021 года вступили в силу поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Теперь соцсети должны выявлять публикации с матом и удалять их в течение суток.Стоит отметить, что даже новость о поправках спровоцировала активное использование нецензурной лексики. На это указывает исследование агентства «Социальные сети». По этим данным, всплеск нецензурных выражений в соцсетях был зафиксирован 22–23 января 2021 года на фоне новости о грядущем вступлении поправок в силу. Таким образом прирост составил 30 процентов. Почти аналогичный всплеск зафиксировали 1 и 2 февраля.Автор инициативы депутат Сергей Боярский поясняет, что поправки не направлены на полный запрет нецензурной лексики в соцсетях. По его словам, «это лишь призыв», а всё остальное «будет на совести социальных сетей». Роскомнадзор пока не запрашивал у платформ отчета о блокировке незаконного контента и в ближайшее время не планирует этого делать.В РКН отметили, что на данный момент ответственности за нарушение вступивших в силу поправок не предусмотрено. Тем не менее оштрафовать соцсеть могут по статье 13.41 КоАП РФ, которая вступила в силу 10 января 2021 года. Она предполагает наличие штрафов в размере от 800 тыс. до 4 млн руб. для юрлиц, которые не заблокировали запрещенный контент.