⚡️На сортировке OZON обнаружена менингококковая инфекция. Передается через посылки?

Олег

OZON


У сотрудников распределительного центра OZON обнаружена менингококковая инфекция. Об этом пишen РИА Новости.

Согласно источнику, заболевание в распределительном центре в Екатеринбурге выявил Роспотребнадзор. Всего обнаружено семь случаев менингококковой инфекции, в ходе расследования уже установлены границы очагов по местам проживания инфицированных.

«В связи с регистрацией случаев менингококковой инфекции среди сотрудников распределительного центра "Озон" (г. Екатеринбург, территория логопарка "Кольцовский") специалистами управления Роспотребнадзора по Свердловской области организован комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий», — управление Роспотребнадзор по Свердловской области. 

По предварительной информации из Роспотребнадзора, риск заражения минингококком для клиентов OZON, получивших посылки из Екатеринбурга, отсутствует. 

«Возбудитель менингококковой инфекции Neisseria meningitides не отличается стойкостью. На поверхностях из картона, гофрокартона, фанеры и других материалов, из которых изготовлены упаковочные коробки, возбудитель может оставаться жизнеспособным лишь непродолжительное время», — пояснили в ведомстве. 

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Источник:
РИА Новости
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Комментарии

+571
franzisonfire
Ну и супер а что это? Может это полезно наоборот :)))))
Вчера в 19:50
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+111
Basy franzisonfire
Тебе похоже помогло))
2 часа назад в 00:08
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