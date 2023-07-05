⚡️На сортировке OZON обнаружена менингококковая инфекция. Передается через посылки?



У сотрудников распределительного центра OZON обнаружена менингококковая инфекция. Об этом пишen РИА Новости.



Согласно источнику, заболевание в распределительном центре в Екатеринбурге выявил Роспотребнадзор. Всего обнаружено семь случаев менингококковой инфекции, в ходе расследования уже установлены границы очагов по местам проживания инфицированных.





«В связи с регистрацией случаев менингококковой инфекции среди сотрудников распределительного центра "Озон" (г. Екатеринбург, территория логопарка "Кольцовский") специалистами управления Роспотребнадзора по Свердловской области организован комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий», — управление Роспотребнадзор по Свердловской области.



По предварительной информации из Роспотребнадзора, риск заражения минингококком для клиентов OZON, получивших посылки из Екатеринбурга, отсутствует.



