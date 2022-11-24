Стильный и практичный чехол для MacBook отдают по классной цене на AliExpress

Ежегодная распродажа «Черная пятница» стартовала на AliExpress. Для всех, кто не успел закупиться на 11.11, есть второй шанс — например, сейчас по отличной цене можно приобрести вот такой качественный чехол для ноутбука или MacBook.
Он сделан из добротной эко-кожи, которая не трескается и не облазит даже спустя длительное время. Внутри конверт обшит мягкой тканью. Но главная его фишка — задняя сторона. На ней есть складная часть, которая легким движением руки превращается в удобную подставку для ноутбука. С ней экран располагается гораздо выше, а сам ноутбук лучше охлаждается. Вместе с чехлом вам подарят две кожаные стяжки для кабеля в цвет, а также два чехла поменьше для зарядки и мыши.
Производитель обозначил размеры для разных моделей MacBook, но, разумеется, использовать чехлы можно с самыми разными ноутбуками. В описании товара приведены размеры чехла в сантиметрах — вы можете измерить свое устройство и подобрать нужный чехол по его габаритам. На выбор доступно 7 приятных оттенков.
👉 Купить чехол на AliExpress
Он сделан из добротной эко-кожи, которая не трескается и не облазит даже спустя длительное время. Внутри конверт обшит мягкой тканью. Но главная его фишка — задняя сторона. На ней есть складная часть, которая легким движением руки превращается в удобную подставку для ноутбука. С ней экран располагается гораздо выше, а сам ноутбук лучше охлаждается. Вместе с чехлом вам подарят две кожаные стяжки для кабеля в цвет, а также два чехла поменьше для зарядки и мыши.
Производитель обозначил размеры для разных моделей MacBook, но, разумеется, использовать чехлы можно с самыми разными ноутбуками. В описании товара приведены размеры чехла в сантиметрах — вы можете измерить свое устройство и подобрать нужный чехол по его габаритам. На выбор доступно 7 приятных оттенков.
👉 Купить чехол на AliExpress
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