⚡️ Неожиданно: «Райффайзен» сломался из-за QIWI-банка



Пользователи «Райффайзен-банка» получают уведомления о сбоях после отзыва лицензии у QIWI-банка. Уведомление можно увидеть в мобильном приложении банка.



Оповещения начали приходить вскоре после отзыва лицензии у «Киви-банка» и прекращения работы платежных сервисов и терминалов QIWI. У пользователей «Райфа» могут возникать трудности с пополнением баланса мобильных операторов, а также с оплатой некоторых услуг (точный список не называется).









Служба поддержки «Райфа» признает, что проблемы с оплатой в приложении банка напрямую связаны с отзывом лицензии у QIWI. Банк заверяет, что в ближайшее время всё будет налажено. Служба поддержки «Райфа» признает, что проблемы с оплатой в приложении банка напрямую связаны с отзывом лицензии у QIWI. Банк заверяет, что в ближайшее время всё будет налажено.