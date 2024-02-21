⚡️ Неожиданно: «Райффайзен» сломался из-за QIWI-банка

Олег

Райф


Пользователи «Райффайзен-банка» получают уведомления о сбоях после отзыва лицензии у QIWI-банка. Уведомление можно увидеть в мобильном приложении банка.

Оповещения начали приходить вскоре после отзыва лицензии у «Киви-банка» и прекращения работы платежных сервисов и терминалов QIWI. У пользователей «Райфа» могут возникать трудности с пополнением баланса мобильных операторов, а также с оплатой некоторых услуг (точный список не называется).

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Райф

Служба поддержки «Райфа» признает, что проблемы с оплатой в приложении банка напрямую связаны с отзывом лицензии у QIWI. Банк заверяет, что в ближайшее время всё будет налажено. 

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