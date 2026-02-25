⚡️ Не обновляйте HyperOS! Апдейт массово ломает смартфоны Xiaomi, Redmi и POCO

Фото: UnsplashСогласно источнику, речь идет о смартфонах под брендами Xiaomi, Redmi и POCO, которые получают очередной апдейт HyperOS 3. В сети распространяется множество жалоб на то, что после его установки устройство намертво зависает в режиме восстановления. Оказывается, причина тому — усиленный контроль за локализацией смартфонов по регионам, о котором мы уже рассказывали ранее.
Компания Xiaomi распространяет обновление ОС, которое выводит из строя смартфоны с неправильной локализацией. Об этом пишет Xiaomitime.
Компания Xiaomi распространяет обновление ОС, которое выводит из строя смартфоны с неправильной локализацией. Об этом пишет Xiaomitime.
Чаще всего после установки HyperOS 3 из строя выходят смартфоны с так называемой Fake Global ROM, или фейковые «глобалки». Такая прошивка может быть установлена недобросовестным продавцом, выдающим более дешевую китайскую версию за более дорогую и ликвидную глобальную, или же самим пользователем, из желания сэкономить купившим китайскую версию и накатившим «мод».
Владельцам смартфонов Xiaomi, Redmi и POCO рекомендуется не обновляться на HyperOS 3, а сначала проверить текущую прошивку на фейковость с помощью пробива IMEI или сторонних утилит вроде MemeOS Enhancer. Если установлена Fake Global ROM, обновляться нельзя ни в коем случае.