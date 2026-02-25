Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

⚡️ Не обновляйте HyperOS! Апдейт массово ломает смартфоны Xiaomi, Redmi и POCO

Олег
Фото: Unsplash 

Компания Xiaomi распространяет обновление ОС, которое выводит из строя смартфоны с неправильной локализацией. Об этом пишет Xiaomitime. 

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Согласно источнику, речь идет о смартфонах под брендами Xiaomi, Redmi и POCO, которые получают очередной апдейт HyperOS 3. В сети распространяется множество жалоб на то, что после его установки устройство намертво зависает в режиме восстановления. Оказывается, причина тому — усиленный контроль за локализацией смартфонов по регионам, о котором мы уже рассказывали ранее

Чаще всего после установки HyperOS 3 из строя выходят смартфоны с так называемой Fake Global ROM, или фейковые «глобалки». Такая прошивка может быть установлена недобросовестным продавцом, выдающим более дешевую китайскую версию за более дорогую и ликвидную глобальную, или же самим пользователем, из желания  сэкономить купившим китайскую версию и накатившим «мод». 

Владельцам смартфонов Xiaomi, Redmi и POCO рекомендуется не обновляться на HyperOS 3, а сначала проверить текущую прошивку на фейковость с помощью пробива IMEI или сторонних утилит вроде MemeOS Enhancer. Если установлена Fake Global ROM, обновляться нельзя ни в коем случае. 
0
Источник:
Xiaomitime
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Новая HyperOS 3.1 от Xiaomi поставит в тупик пользователей iPhone. Это вообще законно?!
Как отключить рекламу в приложениях на Xiaomi, Redmi и POCO
Эти старые смартфоны Xiaomi и Redmi только что получили новейшую HyperOS 3

Рекомендации

Рекомендации

Можно, но зачем: «АвтоВАЗ» мемно ответил на самые больные вопросы о своих машинах
Релиз iOS 26.2 изменит ваш iPhone, и это не шутка
Лучшие приложения на замену заблокированным звонкам в FaceTime, WhatsApp* и Telegram
В Google Chrome появилась небольшая, но суперудобная функция. Вот как включить

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии