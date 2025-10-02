⚡️ One UI 8 уже доступна для этих смартфонов Samsung Galaxy. Проверьте свой

Фото: UnsplashКак и принято у южнокорейского бренда, апдейт выходит постепенно для разных моделей смартфонов и планшетов Galaxy, а также для разных регионов. Вот какие устройства уже получили One UI 8:
Компания Samsung начала развертывание своей новой One UI 8 на базе Android 16 гораздо раньше, чем ожидалось: «восьмерка» вышла всего через 5 месяцев после «семерки» вместо обычного годового перерыва.
Компания Samsung начала развертывание своей новой One UI 8 на базе Android 16 гораздо раньше, чем ожидалось: «восьмерка» вышла всего через 5 месяцев после «семерки» вместо обычного годового перерыва.
- Galaxy S25, S25+ / S25 Ultra
- Galaxy S24, S24+ / S24 Ultra
- Galaxy S23, S23+ / S23 Ultra
- Galaxy S24 FE
- Galaxy S23 FE
- Galaxy Z Fold 6
- Galaxy Z Flip 6
- Galaxy Z Fold 5
- Galaxy Z Flip 5
- Galaxy A56
- Galaxy A55
- Galaxy A36
- Galaxy A35
- Galaxy A26
- Galaxy A17
- Galaxy A16
- Galaxy A15
- Galaxy Tab S10+ / S10 Ultra
- Galaxy Tab S9, S9+ / S9 Ultra
- Galaxy Tab S10 FE / Tab S10 FE+.
Если вы пользуетесь одним из этих смартфонов или планшетов, то апдейт либо уже доступен для вас, либо прилетит в ближайшие дни. Владельцам остальных устройств придется подождать дольше.