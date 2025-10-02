⚡️ One UI 8 уже доступна для этих смартфонов Samsung Galaxy. Проверьте свой

Компания Samsung начала развертывание своей новой One UI 8 на базе Android 16 гораздо раньше, чем ожидалось: «восьмерка» вышла всего через 5 месяцев после «семерки» вместо обычного годового перерыва.

Как и принято у южнокорейского бренда, апдейт выходит постепенно для разных моделей смартфонов и планшетов Galaxy, а также для разных регионов. Вот какие устройства уже получили One UI 8:

  • Galaxy S25, S25+ / S25 Ultra
  • Galaxy S24, S24+ / S24 Ultra
  • Galaxy S23, S23+ / S23 Ultra
  • Galaxy S24 FE
  • Galaxy S23 FE
  • Galaxy Z Fold 6
  • Galaxy Z Flip 6
  • Galaxy Z Fold 5
  • Galaxy Z Flip 5
  • Galaxy A56
  • Galaxy A55
  • Galaxy A36
  • Galaxy A35
  • Galaxy A26
  • Galaxy A17
  • Galaxy A16
  • Galaxy A15
  • Galaxy Tab S10+ / S10 Ultra
  • Galaxy Tab S9, S9+ / S9 Ultra
  • Galaxy Tab S10 FE / Tab S10 FE+.

Если вы пользуетесь одним из этих смартфонов или планшетов, то апдейт либо уже доступен для вас, либо прилетит в ближайшие дни. Владельцам остальных устройств придется подождать дольше. 

Источник:
SamMobile
