Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

⚡️ Срочно обновитесь на iOS 26.4.1, и вот почему

Олег


Компания Apple выпустила небольшой патч iOS, который исправляет неприятную ошибку и включает важную опцию по умолчанию. Вот подробности об этих двух изменениях: 

Подписаться на iGuides в Max, чтобы узнать обо всем первым — max.ru/iguides

  • Ошибка iCloud. В iOS 26.4.1 исправлена проблема, которая нарушала нормальный процесс синхронизации с облаком Apple в некоторых приложениях. 
  • Защита от кражи. Эта функция появилась в iOS 17.3, но до сих пор была дополнительной; включать ее нужно было по желанию вручную. Обновление 26.4.1 активирует защиту от кражи по умолчанию для всех, кто обновился на эту версию. 

Напомним, что режим защиты от кражи включает в себя аутентификацию по Face ID / Touch ID для большого числа системных настроек и действий с устройством, а также задержку безопасности для критически важных процедур вроде смены пароля Apple ID. В привычных для владельца местах всё это не активируется. Опция однозначно поможет защитить данные в том случае, если вор успел подсмотреть ваш пароль. 
0
Источник:

iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Я влюбился в iOS 26, хотя ненавидел ее всей душой. И вот почему
Раскрыто нововведение iOS 27, которое оценит буквально каждый
Владелец iPhone вернулся с iOS 26 на iOS 18 и был шокирован разницей

Рекомендации

Рекомендации

9 причин дождаться iPhone 18 Pro и даже не смотреть на iPhone 17 Pro
Это неофициальное приложение YouTube гораздо лучше стандартного. Забирайте и наслаждайтесь!
Просто пушка за 2 тысячи рублей. Вышла камера видеонаблюдения Xiaomi Smart Camera 3 3K с ИИ-отслеживанием
За такие переводы в 2026 году банк заблокирует ваши деньги

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии (1)

+127
AID_000874.4d18094fe58242a5bb311a7725ff58d3.1649
Исправьте приложение уже, эта кнопка назад задолбала пропадать! Вот нафига я обновил…
35 минут назад
#

Читайте также