⚡️ Срочно обновитесь на iOS 26.4.1, и вот почему

Компания Apple выпустила небольшой патч iOS, который исправляет неприятную ошибку и включает важную опцию по умолчанию. Вот подробности об этих двух изменениях:

В iOS 26.4.1 исправлена проблема, которая нарушала нормальный процесс синхронизации с облаком Apple в некоторых приложениях. Защита от кражи. Эта функция появилась в iOS 17.3, но до сих пор была дополнительной; включать ее нужно было по желанию вручную. Обновление 26.4.1 активирует защиту от кражи по умолчанию для всех, кто обновился на эту версию.

Напомним, что режим защиты от кражи включает в себя аутентификацию по Face ID / Touch ID для большого числа системных настроек и действий с устройством, а также задержку безопасности для критически важных процедур вроде смены пароля Apple ID. В привычных для владельца местах всё это не активируется. Опция однозначно поможет защитить данные в том случае, если вор успел подсмотреть ваш пароль.