Пользователи Tele2 жалуются на проблемы в работе сети оператора Tele2. Большинство абонентов жалуются на проблемы с доступом к мобильному интернету и голосовой связи.
На момент публикации на сайте Downdetecor было более 3000 сообщений о проблемах в работе сети оператора. Чаще всего проблемы возникают у абонентов из Санкт-Петербурга, Москвы, Тулы, Волгограда, Ярославля, Рязани, Иваново и Краснодара.
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Не написали бы вы,не обратил бы внимания.
Как там говорится из «Золушки» ,“Я не волшебник,а только учусь.”🥳👌
...Вообщем «Ни что не вечно под луной!»
¯\_(ツ)_/¯
И сейчас я Вам написал через мобильный интернет Теле-2 ¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯