Tele2
Пользователи Tele2 жалуются на проблемы в работе сети оператора Tele2. Большинство абонентов жалуются на проблемы с доступом к мобильному интернету и голосовой связи.

На момент публикации на сайте Downdetecor было более 3000 сообщений о проблемах в работе сети оператора. Чаще всего проблемы возникают у абонентов из Санкт-Петербурга, Москвы, Тулы, Волгограда, Ярославля, Рязани, Иваново и Краснодара.

Tele2 сбои


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