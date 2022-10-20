⚡️ Никнеймы в Telegram становятся платными

Разработчики популярного мессенджера Telegram запускают платформу по продаже уникальных никнеймов. Об этом сообщает канал Telegarm Info.
Согласно источнику, официальный информационный канал Telegram объявил о том, что фаза разработки платформы для покупки и продажи уникальных и запоминающихся никнеймов Telegram завершается. Скоро процесс будет запущен.
«Не упустите свой шанс получить самые ценные юзернеймы и закрепить за собой право собственности на них в неизменном реестре блокчейна TON», — команда Telegram.
Ранее Павел Дуров уже упоминал о том, что юзернеймы возможно будут продаваться — до сих пор имя для своего аккаунта, публичного чата или канала можно было выбрать бесплатно. Какое-то время назад разработчики Telegram освободили тысячи никнеймов, которые были заняты неактивными каналами и чатами. Скорее всего, торги начнутся именно с них.
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