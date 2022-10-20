2
Telegram

⚡️ Никнеймы в Telegram становятся платными

Олег

Telegram


Разработчики популярного мессенджера Telegram запускают платформу по продаже уникальных никнеймов. Об этом сообщает канал Telegarm Info.

Согласно источнику, официальный информационный канал Telegram объявил о том, что фаза разработки платформы для покупки и продажи уникальных и запоминающихся никнеймов Telegram завершается. Скоро процесс будет запущен.

«Не упустите свой шанс получить самые ценные юзернеймы и закрепить за собой право собственности на них в неизменном реестре блокчейна TON», — команда Telegram. 

Ранее Павел Дуров уже упоминал о том, что юзернеймы возможно будут продаваться — до сих пор имя для своего аккаунта, публичного чата или канала можно было выбрать бесплатно. Какое-то время назад разработчики Telegram освободили тысячи никнеймов, которые были заняты неактивными каналами и чатами. Скорее всего, торги начнутся именно с них.

Ранее мы рассказали, как отправить сообщение в Telegram, которое собеседник точно прочитает

0
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
Telegram Info
Cсылки по теме:
Telegram больше не безопасен. Пользователей научились вычислять по IP-адресу
Как узнать, что вас заблокировал собеседник в Telegram, WhatsApp или Viber
https://www.iguides.ru/main/other/iz_telegram_premium_ubrali_vazhnuyu_osobennost/
Купить рекламу

Рекомендации

Рекомендации

Как сделать свои стикеры для Telegram прямо со смартфона. Пошаговый гайд
AliExpress нагло завысил все цены. Не спешите с покупками
Как отключить подорожавшие СМС-уведомления в «Сбербанке» и ВТБ
В России обвалилась цена на MacBook Air с чипом M1. Забирайте, пока в наличии!

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Купить рекламу