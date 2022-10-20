⚡️ Никнеймы в Telegram становятся платными



Разработчики популярного мессенджера Telegram запускают платформу по продаже уникальных никнеймов. Об этом сообщает канал Telegarm Info.



Согласно источнику, официальный информационный канал Telegram объявил о том, что фаза разработки платформы для покупки и продажи уникальных и запоминающихся никнеймов Telegram завершается. Скоро процесс будет запущен.





«Не упустите свой шанс получить самые ценные юзернеймы и закрепить за собой право собственности на них в неизменном реестре блокчейна TON», — команда Telegram.