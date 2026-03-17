🪦 Telegram отключен в России почти на 100%

Мессенджер Павла Дурова почти прекратил нормальное функционирование в российских интернет-сетях. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Согласно источнику, доля неудачных запросов к доменам Telegram из России в среднем достигла почти 80%, при этом в отдельных федеральных округах этот показатель близится к 90%. Такая разница в степени блокировки, вероятно, объясняется различными настройками оборудования локальных операторов связи. В целом же теперь с задержками грузятся не только мультимедиа-файлы, но даже текстовые сообщения.За прошедшую неделю с 9 по 15 марта доля неудачных запросов к доменам Telegram выросла на 47-60% по данным аналитических агентств. Неработоспособность одинаково наблюдается как в мобильной, так и в стационарной сети. В последние сутки на сайтах для отслеживания сбоев появились множество жалоб на работу мессенджера в РФ.